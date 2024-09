Sao phim "Sex and the city" khoe dáng đẹp trên bãi cỏ, hóa ra có 1 sở thích cực tốt

Sao phim "Sex and the city" và sở thích đọc sách

Mới đây, một sao phim "Sex and the city" đã lên Instagram đăng ảnh ngồi đọc sách trên bãi cỏ, thu hút hơn 250.000 lượt thích và gần 2.000 bình luận.

Trong ảnh, nữ diễn viên Sarah Jessica Parker, 59 tuổi, mặc một chiếc váy màu hồng tôn dáng, tóc vàng xõa sang hai bên. Parker, người đóng vai Carrie Bradshaw trong "Sex and the city", ngồi trên bãi cỏ, đằng sau cô là một ngôi nhà màu đỏ và tán cây xanh rì.

Cô để giày bên cạnh và chăm chú đọc sách – một điều mà cô thường xuyên làm vào lúc rảnh rỗi.

Sao phim "Sex and the city" đăng ảnh đọc sách, thu hút hơn 250.000 lượt thích. (Ảnh: Instagram @sarahjessicaparker)

Rất nhiều người dùng mạng đã để lại bình luận khen ngợi nữ diễn viên. Một người viết: "Tôi thích việc bạn khuyến khích mọi người đọc sách. Tôi thích cách bạn chọn sách!".

Người khác khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung của Parker: "SJP (viết tắt của Sarah Jessica Parker), bạn đã lão hóa ngược!".

Người thứ ba tiếp tục: "Bạn thật thanh lịch, yên bình giữa đồng cỏ. Tôi sẽ lập đội quân để bảo vệ bạn, nữ hoàng văn học của chúng ta".

Ngoài bức ảnh này, sao phim "Sex and the city" còn thường xuyên chia sẻ ảnh chụp các cuốn sách yêu thích để giới thiệu với fan hâm mộ. Trong một bài đăng khác, Parker chụp ảnh bảy cuốn sách cô vừa đọc. Cô viết chú thích: "Tôi cảm thấy thật may mắn khi tìm được những cuốn sách này. Một số cuốn đã tìm được đường đến với tôi. Và tôi rất biết ơn".

Sao phim "Sex and the city" chia sẻ về các cuốn sách mà cô đọc gần đây. (Ảnh: Instagram @sarahjessicaparker)

Trong các bài phỏng vấn với truyền thông, sao phim "Sex and the city" đã nhiều lần chia sẻ về sở thích đọc sách của mình.

"Sách thay đổi cuộc sống", Parker từng nói. "Sách thường là người bạn tốt nhất của mọi người. Chúng là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Chúng vô cùng trung thành".

Trong những năm qua, Parker đã đưa tình yêu sách của mình lên một tầm cao mới bằng cách làm việc trực tiếp với các tác giả với tư cách là nhà xuất bản. Cô đã thành lập công ty xuất bản sách của riêng mình, SJP Lit, cùng với nhà xuất bản Zando vào năm 2022.

"Sách trở thành vật sở hữu rất quan trọng trong cuộc sống của mọi người", nữ diễn viên nói thêm.

Lợi ích của đọc sách với sức khỏe

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh lợi ích của đọc sách với sức khỏe. Theo chuyên trang y tế Web MD, đọc sách có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe não bộ và sức khỏe tâm thần.

1. Đọc sách giúp giảm căng thẳng và lo âu

Đọc sách là một phương pháp tuyệt vời để giảm căng thẳng. Một nghiên cứu năm 2009 tại Đại học Sussex cho thấy đọc sách có thể giảm mức độ căng thẳng tới 68%, hiệu quả hơn các hoạt động khác như đi bộ hoặc nghe nhạc.

Nhìn chung, các hoạt động thiền định buộc bạn phải tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất có thể làm giảm căng thẳng. Đọc sách có thêm lợi ích là giúp bạn tập trung trí óc và buộc não phải sáng tạo để bạn có thể tưởng tượng ra câu chuyện khi đọc.

Tiến sĩ David Lewis, người đã thực hiện nghiên cứu năm 2009, giải thích rằng đọc sách là "một hoạt động tích cực của trí tưởng tượng khi những từ ngữ trên trang giấy kích thích sự sáng tạo của bạn và khiến bạn bước vào trạng thái ý thức thay đổi".

Parker khi tham gia một sự kiện.

2. Đọc sách làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Sa sút trí tuệ chủ yếu ảnh hưởng đến người lớn tuổi. Năm 2014, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ước tính có năm triệu người lớn mắc chứng sa sút trí tuệ ở Mỹ và họ dự kiến con số này sẽ tăng lên 14 triệu vào năm 2060.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc đọc sách và sức khỏe não bộ. Các nghiên cứu liên tục chỉ ra rằng việc tham gia vào các hoạt động giúp não bộ hoạt động, bao gồm cả việc đọc sách, có thể giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Ví dụ, một nghiên cứu được công bố năm 2010 đã đánh giá 942 người lớn để xác định xem việc tham gia các sở thích có làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ hay không. Nghiên cứu phát hiện ra rằng gần 54% những người không mắc chứng sa sút trí tuệ đọc sách thường xuyên, trong khi chỉ có khoảng 39% những người mắc chứng sa sút trí tuệ đọc sách thường xuyên.

Một nghiên cứu khác được công bố năm 2013 đã đánh giá hoạt động nhận thức của 1.651 người tham gia trên 55 tuổi. Nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia vào các nhiệm vụ kích thích trí óc như đọc và viết trong suốt cuộc đời có tốc độ suy giảm trí tuệ chậm hơn nhiều, ngay cả khi não của họ có dấu hiệu bị tổn thương.

Nghiên cứu khác được công bố năm 2010 đã xem xét nhiều nghiên cứu quan sát trên những người tham gia trên 60 tuổi và ảnh hưởng của các hoạt động nhận thức lên não, trong đó có cả hoạt động đọc sách. Năm trong số sáu nghiên cứu cho thấy bắt đầu các hoạt động này ở tuổi trung niên làm giảm nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ. Trong khi đó, sáu trong số bảy nghiên cứu cho thấy bắt đầu các hoạt động này ở tuổi già cũng làm giảm nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ.

3. Đọc sách có tác dụng trị liệu cho sức khỏe tâm thần

Bệnh tâm thần là một trong những cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất mà người Mỹ phải đối mặt. Bệnh tâm thần là tình trạng sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến hành vi, tâm trạng và suy nghĩ của bạn, chẳng hạn như nghiện, lo âu, trầm cảm, rối loạn tâm trạng và tâm thần phân liệt.

Việc đọc sách giúp giảm căng thẳng rất nhiều khi bạn đang phải vật lộn với sức khỏe tâm thần. Nhưng lợi ích của việc đọc sách còn vượt xa hơn thế, đến mức một số bác sĩ còn kê đơn đọc sách như một phần của liệu pháp sức khỏe tâm thần.