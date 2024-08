Sao phim "Sex and the city" trẻ đẹp khó tin ở tuổi 68, hé lộ 3 bí quyết cực kỳ khoa học

"Sex and the city" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn của Mỹ được phát sóng lần đầu tiên năm 1998. Bộ phim đình đám có sáu mùa với 94 tập và kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2004.

20 năm sau, "Sex and the city" tiếp tục nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi được phát trực tuyến trên Netflix từ ngày 1/4.

Loạt phim kể về cuộc sống của bốn người phụ nữ sống ở thành phố New York và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ ở thành phố này. Trong số đó, Samantha Jones, một chuyên gia quan hệ công chúng, nổi bật như một phụ nữ tự tin, kiêu hãnh và gợi cảm ở độ tuổi bốn mươi.

Nhân vật Samantha Jones được thể hiện bởi nữ diễn viên người Anh và Canada Kim Cattrall. Nhờ vai diễn này, Kim đã nhận được 5 đề cử Giải Primetime Emmy và 4 đề cử Giải Quả Cầu Vàng.

Điều đặc biệt là nữ diễn viên "Sex and the city" luôn giữ được vẻ trẻ trung rạng rỡ trong suốt sự nghiệp của mình. Trong những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, Kim trông trẻ hơn nhiều so với tuổi 68. Nữ diễn viên từng chia sẻ với tạp chí Women and Home (Anh) ba bí quyết giữ gìn sắc vóc và chống lão hóa hiệu quả.

Bí quyết trẻ đẹp của sao phim "Sex and the city"

1. Có một chu trình chăm sóc da đơn giản nhưng đầy đủ

Kim tiết lộ chu trình làm đẹp của mình "chủ yếu bao gồm kem dưỡng ẩm".

Một loại kem dưỡng ẩm tốt có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người nhưng nó ngày càng trở nên quan trọng khi chúng ta già đi. Kem dưỡng ẩm giúp khóa ẩm trong da, khiến da trông căng mọng hơn. Mặt khác, da khô có thể trông xỉn màu và mỏng, làm cho các nếp nhăn lộ rõ hơn.

Ngoài việc sử dụng kem dưỡng ẩm, Kim còn sử dụng tẩy tế bào chết và một số sản phẩm chống nắng.

Kim Cattrall trong bộ ảnh chụp cuối năm 2023.

Kim tiết lộ: "Tôi có một bác sĩ da liễu rất giỏi vì tôi có làn da rất nhạy cảm. Tôi thích tẩy tế bào chết và sản phẩm trang điểm có khả năng chống nắng. Nhưng ngoài các sản phẩm đó ra, chu trình của tôi khá đơn giản. Tôi trang điểm rất ít trong cuộc sống hằng ngày vì tôi thích để cho làn da của mình được hít thở".

2. Tập thể dục 3-4 lần/tuần

Tập thể dục cũng là một phần thiết yếu trong thói quen của Kim. Sao "Sex and the city" cho biết bản thân tập luyện ba hoặc bốn lần một tuần.

Kim nói: "Tôi cố gắng tập cardio ba hoặc bốn lần một tuần. Và tôi đã từng bị chấn thương trong quá khứ nên tôi cũng tập 'yoga trị liệu’ - sự kết hợp giữa vật lý trị liệu và yoga nên tôi không bao giờ ngừng cố gắng phục hồi cơ thể".

"Càng lớn tuổi, tôi càng muốn bài tập của mình nhẹ nhàng hơn và tôi thấy rằng một chuyến đi bộ dài cũng hữu ích và thỏa mãn không kém gì việc chạy bộ 5 km".

Kim Cattrall trong một sự kiện năm 2010.

Kim cho biết cô tập luyện ba hoặc bốn lần một tuần.

3. Luôn theo dõi thực phẩm tiêu thụ hằng ngày

Cũng trong bài phỏng vấn với tạp chí Women and Home, Kim tiết lộ ngoài tập thể dục và chăm sóc da, nữ diễn viên còn luôn theo dõi thực phẩm mình ăn hằng ngày.

"Tôi nói đùa rằng tôi đã ăn kiêng từ năm 1974, điều này về cơ bản là đúng. Tôi thích ăn uống và cơ thể của tôi không tự nhiên gầy như vậy - đặc biệt là ở độ tuổi này", Kim tiết lộ. "Tôi chú ý đến những gì mình ăn và uống nhưng tôi không bị ám ảnh với điều đó".

Để giữ cân nặng ổn định, nữ diễn viên chỉ thỉnh thoảng mới ăn đồ ngọt tráng miệng - điều này có thể giúp giảm lượng đường và calo tiêu thụ.

Gần cuối bài phỏng vấn, Kim tâm sự thêm: "Phụ nữ ngày nay đang chăm sóc bản thân tốt hơn nhiều; tất cả chúng ta đều khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn và có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống so với các thế hệ trước".