Giữa đợt sóng nhiệt lịch sử, thay vì ủ rũ trốn nóng, những "trai xinh gái đẹp" nước Pháp lại đang biến cái nóng này thành một sàn diễn thời trang đường phố đầy tính bản năng và những chiếc video POV hài hước gây bão cõi mạng.

Những ngày này, lòng thủ đô Paris chẳng khác nào một bãi biển nhân tạo phục vụ cho một cuộc di cư tập thể. Khi nhiệt độ chạm đến những con số mà 7 thập kỷ qua chưa từng có, người dân Pháp từ mọi ngả đường đã đổ xô về phía bờ sông Seine, các kênh đào và hệ thống đài phun nước công cộng để tìm kiếm chút hơi mát. Đâu đâu cũng trở thành điểm dừng chân của những tâm hồn đang tìm cách "sinh tồn" qua những ngày trời đổ lửa.

Trên mặt trận mạng xã hội, giới trẻ Paris cũng nhanh chóng tận dụng bầu không khí sục sôi này để khai thác các nội dung POV (góc nhìn cá nhân) cực kỳ độc đáo cho trang cá nhân của mình. Hàng loạt video liên tục lên xu hướng toàn cầu nhờ cái khổ sở được đặt dưới góc nhìn hài hước.

Những nhà sáng tạo nội dung bất đắc dĩ này đã biến sự khắc nghiệt của thời tiết thành một "hot trend" tràn ngập năng lượng tích cực. Từ những clip dạo phố đã bớt chill hơn ngày thường đến những màn thả dáng đầy thần thái dưới làn nước... tất cả tạo nên một bức tranh mùa hè vô cùng sống động.

Dù vậy, đẳng cấp của kinh đô thời trang vẫn giữ vững. Hội trai xinh gái đẹp xuống phố vẫn cực kỳ chỉn chu trong những bộ trang phục chất liệu mỏng nhẹ như linen, những chiếc tank top năng động hay đôi dép xỏ ngón phóng khoáng tạo thành một tổng thể đẹp mắt và giàu tính công năng.

Sự sáng tạo của những cô gái Pháp còn được đẩy lên một tầm cao. Những chiếc lưới thông gió vỉa hè vốn là nơi thường bị người đi đường né tránh do mùi tàu xe hay hơi nóng từ hệ thống tàu điện ngầm bỗng chốc hóa thành chiếc "điều hòa công cộng" vô giá.

Luồng gió thổi ngược cực mạnh từ lòng đất khi tàu chạy qua không chỉ giúp giải nhiệt cấp tốc mà còn vô tình tạo ra những khoảnh khắc tung bay váy áo giật gân, biến họ thành những "Marilyn Monroe" đích thực giữa mùa Fashion Week.

Những chai xịt khoáng mùa này đúng là cứu tinh một công đôi chuyện, vừa "cấp cứu" làn da trắng khỏi thời tiết nóng hanh khô lại có vai trò tương đương quạt phun sương cầm tay tiện lợi. Hoặc nếu đã hết cách, ngâm mình trong bồn tắm tại gia cùng với một outfit thời thượng, một cô gái nọ cũng có được một thước phim như hậu trường ảnh tạp chí cực cool!

Đối với những "performative girl" việc diện một bộ swimsuit một mảnh rực rỡ, đeo tai nghe dây rồi thản nhiên xuống phố đi dạo, uống cà phê vỉa hè giờ đây đã trở thành một chuẩn mực bình thường mới.

Cái nóng có thể quá sức chịu đựng nhưng cách người Paris biến nó thành chất liệu thời trang thì luôn có một sức hút không thể phủ nhận. Đúng như một fashionista cảm thán trên video của mình: "+39 độ ở Paris, đây chính là địa ngục của những hot girl!".

Ảnh: Instagram