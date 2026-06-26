Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không để có những tính toán cho phù hợp nhé.

2 Con Giáp Lội Ngược Dòng Viên Mãn, Tiền Nong Rủng Rỉnh

🐕 Con giáp tuổi Tuất: Hỏa Sinh Thổ Vượng, Hòa Khí Sinh Tài

Bước vào tháng Giáp Ngọ, tuổi Tuất sẽ là con giáp như đất khô đón mưa rào, đón nhận luồng cát khí nồng đượm nhờ cục diện Tam Hợp trợ mệnh sâu sắc.

(Ảnh minh họa)

Sức nóng của ngọn lửa phương Nam không hề thiêu rụi mà trái lại còn nung nấu ý chí, biến mọi áp lực thành kim ngân tài lộc chảy tràn vào túi. Đường quan lộ thênh thang mở lối giúp con giáp này khẳng định được uy quyền, liên tiếp gặt hái những khoản tiền thưởng béo bở ngoài dự kiến.

Nguồn thu nhập chính tăng trưởng vững chãi như bàn thạch, trong khi lộc từ các dự án tay trái cũng rục rịch đổ về thong dong. Quý nhân xuất hiện trong tháng này chính là những đối tác cũ lâu năm, chủ động mang đến những cơ hội đầu tư bất động sản vô cùng giá trị. Bản mệnh chỉ cần giữ vững sự nhẫn nại, kiên trì theo đuổi mục tiêu là có thể khép lại một tháng đại thắng, hầu bao rủng rỉnh vẹn toàn.

🐏 Con giáp tuổi Mùi: Nhật Nguyệt Giao Hòa, Tiền Bạc Đầy Kho

Mối lương duyên Lục Hợp giữa tháng Ngọ và tuổi Mùi dệt nên một bức tranh phong thủy vô cùng tráng lệ, giúp con giáp này lội ngược dòng ngoạn mục sau chuỗi ngày dài chờ đợi.

(Ảnh minh họa)

Bản tính hiền hòa, trầm ổn của loài Dê khi gặp hỏa khí thịnh vượng sẽ tạo nên thế "Hỏa sinh Thổ" hoàn hảo, khơi thông hoàn toàn các mạch ngầm tài lộc. Thần Tài dường như dành một sự ưu ái đặc biệt khi liên tục ban phát lộc ẩn, giúp công việc kinh doanh của bạn hanh thông tựa diều gặp gió.

Dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ, giúp bản mệnh tháo gỡ hoàn toàn các nút thắt về vốn và thu hồi được những khoản nợ tưởng chừng đã mất. Con giáp này sẽ có duyên lớn với các thương vụ ngắn hạn, chốt đơn liên tục mà không cần tốn quá nhiều tâm sức hay thời gian. Càng về cuối tháng, kho bách hóa tài lộc của tuổi Mùi càng thêm phần ấm áp, mang lại cuộc sống sung túc và an nhiên tự tại giữa nhân gian.

2 Con Giáp Cần Đề Phòng Tiểu Nhân, Tránh Hao Tài Tốn Của

🐀 Con giáp tuổi Tý: Thủy Hỏa Đối Đầu, Sóng Gió Thị Phi

Nằm ở vị trí đối đỉnh trực diện với lệnh tháng, tuổi Tý sẽ là con giáp bước vào tháng Giáp Ngọ với muôn vàn áp lực do cục diện Chính Xung gây ra.

(Ảnh minh họa)

Luồng hỏa khí quá vượng dễ kích hoạt sóng gió thị phi, khiến những nỗ lực công sức của tuổi Tý bấy lâu nay có nguy cơ bị kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, cướp công trắng trợn. Đường tài lộc lâm vào thế tụ tán thất thường, dòng tiền biến động dữ dội do phát sinh nhiều khoản chi phí ngoài kế hoạch.

Các kế hoạch đầu tư hoặc xoay vòng vốn rất dễ bị đóng băng hoặc trì trệ do thủ tục giấy tờ gặp rắc rối ngầm. Bản mệnh tuyệt đối không đứng ra bảo lãnh vay mượn tiền bạc hoặc dốc vốn vào các dự án mạo hiểm nghe theo lời đường mật của kẻ xấu. Hãy dùng sự điềm tĩnh làm tấm khiên hộ thân, kiểm tra kỹ lưỡng mọi hợp đồng để bảo toàn nguyên vẹn túi tiền của mình.

🐂 Con giáp tuổi Sửu: Sửu - Ngọ Tương Hại, Ngầm Phá Định Ước

Mặc dù Ngọ và Sửu có mối quan hệ tương sinh về ngũ hành, nhưng trong địa chi chúng lại phạm vào cục diện Tương Hại, ngầm chứa sự rạn nứt và bội tín.

(Ảnh minh họa)

Sức nóng thiêu đốt của song Ngọ khiến Thổ khí của tuổi Sửu trở nên khô cằn, dễ khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất kiên nhẫn và đưa ra quyết định sai lầm. Kẻ tiểu nhân ghen ghét sẽ lợi dụng lúc bạn sơ hở để tung tin đồn thất thiệt, làm rạn nứt mối quan hệ giữa bạn và các đối tác chiến lược.

Tài vận trong tháng này luân chuyển khá chậm chạp, tiền bạc dễ bị thất thoát do chi tiêu quá tay hoặc mua sắm theo cảm tính nhất thời. Con giáp này cần đề phòng những lời mời gọi hợp tác béo bở nhưng thực chất là những chiếc bẫy tài chính được giăng sẵn từ trước. Giữ lối sống kín tiếng, bảo mật thông tin kinh doanh chính là chìa khóa vàng giúp tuổi Sửu đi qua tháng 5 âm một cách an toàn và bình ổn nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.