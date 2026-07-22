Sang Trung Quốc soi SUV Tank 300 2026 vừa ra mắt: Nâng cấp nhẹ nhưng có thêm công nghệ đáng giá, 'sáng cửa' về Việt Nam với tùy chọn máy dầu

Không thay đổi quá nhiều về kiểu dáng, Tank 300 facelift tập trung nâng cấp công nghệ và hệ truyền động với phiên bản plug-in hybrid mới. Theo đại diện GWM, mẫu xe này có cơ hội được đưa về nước, trong khi phiên bản động cơ diesel cũng đang nằm trong kế hoạch mở bán.

GWM Tank 300 đã bước sang bản nâng cấp giữa vòng đời vào đầu tháng 7/2026. Theo chia sẻ từ đại diện GWM, đây là bản facelift nhẹ, chủ yếu tập trung vào công nghệ, tiện nghi và hệ truyền động thay vì thay đổi toàn bộ thiết kế. Vì vậy, tổng thể ngoại thất của xe vẫn giữ phong cách SUV địa hình đặc trưng đã tạo nên dấu ấn của Tank 300.

Tank 300 facelift ra mắt tại Trung Quốc nhìn từ phía trước. Ảnh: AP Team

Tank 300 hiện cũng đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện hãng cho biết hiện chưa thể khẳng định khách hàng trong nước sẽ nhận được bản thiết kế cũ hay Tank 300 facelift mới. Điều này phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất của nhà máy GWM tại Thái Lan - nơi lắp ráp xe cho khu vực Đông Nam Á. Nếu dây chuyền đã chuyển sang phiên bản mới vào thời điểm xe được đưa về Việt Nam, khách hàng sẽ được tiếp cận bản facelift ngay từ đầu.

Tank 300 facelift thay đổi gì ở ngoại thất?

Nhìn tổng thể, Tank 300 facelift vẫn giữ kiểu dáng vuông vức với nắp ca-pô cao, bánh dự phòng treo phía sau và các hốc bánh xe cỡ lớn. Những thay đổi tập trung chủ yếu ở phần đầu xe.

Lưới tản nhiệt mới trên Tank 300 2026. Ảnh: AP Team

Nổi bật nhất là lưới tản nhiệt mới với dòng chữ TANK cỡ lớn thay cho thiết kế cũ. Họa tiết tổ ong giúp phần đầu xe hiện đại hơn trong khi cụm đèn pha LED hình tròn vẫn được giữ lại. Cản trước cũng được thiết kế lại với nhiều mảng ốp nhựa đen và các chi tiết mô phỏng bu-lông, tạo cảm giác khỏe khoắn hơn.

Theo GWM, phần đầu xe còn được tinh chỉnh để cải thiện góc tiếp cận khi đi địa hình. Ngoài ra, trụ A được bố trí sẵn vị trí lắp các phụ kiện như ống thở hoặc đèn hỗ trợ dành cho người thường xuyên off-road.

Thiết kế đuôi xe Tank 300 facelift mới. Ảnh: AP Team

Ở thân xe, Tank 300 facelift vẫn sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch đi cùng lốp Kumho kích thước 265/65 R18. Thiết kế cửa sau mở ngang, giá nóc và vòm bánh xe mở rộng tiếp tục được giữ nguyên.

Nội thất Tank 300 facelift nâng cấp mạnh hơn ngoại thất

Khoang lái là khu vực thay đổi rõ rệt nhất trên Tank 300 facelift. Điểm nhấn nằm ở màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch dạng nổi, lớn hơn đáng kể so với đời trước. Xe sử dụng nền tảng Coffee OS 3 với giao diện mới, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, bản đồ và nhiều tính năng kết nối.

Khoang lái Tank 300 facelift với màn hình 15,6 inch. Ảnh: AP Team

Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch với giao diện hiển thị hiện đại hơn, bổ sung nhiều thông tin phục vụ chạy địa hình như góc nghiêng thân xe, trạng thái hệ truyền động hay công suất của hệ thống hybrid.

Khác với nhiều mẫu xe mới chỉ sử dụng màn hình cảm ứng, Tank 300 facelift vẫn giữ lại dãy phím bấm vật lý cho điều hòa và các chức năng sử dụng thường xuyên. Đây là điểm giúp việc thao tác khi lái xe thuận tiện hơn.

Hàng ghế sau Tank 300 2026. Ảnh: AP Team

Khu vực điều khiển trung tâm cũng được thiết kế lại với cần số điện tử nhỏ gọn cùng các nút điều khiển chế độ địa hình.

Xe trưng bày sử dụng nội thất phối hai tông màu đen - đỏ. Hàng ghế sau được trang bị cửa gió điều hòa riêng, cổng sạc USB Type-A, USB Type-C cùng chức năng sưởi ghế.

Hệ truyền động có thêm lựa chọn hybrid và máy dầu

Bên cạnh động cơ xăng 2.0L tăng áp và diesel 2.4L tăng áp, GWM còn bổ sung hệ truyền động plug-in hybrid Hi4-Z hoàn toàn mới.

Tank 300 facelift được bổ sung hệ truyền động plug-in hybrid Hi4-Z với quãng đường chạy thuần điện khoảng 200 km theo chuẩn WLTC. Ảnh: AP Team

Theo thông số của hãng, phiên bản này sử dụng bộ pin khoảng 60 kWh, cho phép xe di chuyển khoảng 200 km ở chế độ thuần điện theo tiêu chuẩn WLTC. Ngoài ra, GWM vẫn duy trì hệ truyền động Hi4-T và động cơ V6 3.0L tăng áp trên một số phiên bản cao cấp. Các phiên bản hybrid còn được trang bị cảm biến LiDAR nhằm phục vụ hệ thống hỗ trợ lái thế hệ mới.

Tank 300 facelift có cơ hội lớn về Việt Nam

Theo đại diện GWM, hãng đang chuẩn bị bổ sung thêm phiên bản động cơ diesel cho Tank 300 tại thị trường trong nước. Không chỉ Tank 300, mẫu SUV cỡ lớn Tank 500 cũng sẽ có thêm lựa chọn máy dầu.

Tank 300 facelift được kỳ vọng sớm về Việt Nam cùng kế hoạch bổ sung phiên bản động cơ diesel. Ảnh: AP Team

Lý do được GWM đưa ra là khách hàng Việt Nam vẫn có xu hướng ưu tiên động cơ diesel trong phân khúc SUV khung gầm rời. Đây cũng là lý do những mẫu xe như Ford Everest luôn duy trì sức hút trên thị trường.

Nếu được đưa về Việt Nam với những nâng cấp mới, Tank 300 facelift sẽ có thêm lợi thế về công nghệ, tiện nghi và hệ truyền động điện hóa. Trong khi đó, việc bổ sung phiên bản diesel được kỳ vọng giúp mẫu SUV của GWM tiếp cận nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài hoặc có nhu cầu sử dụng xe cho các hành trình địa hình.

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