Nếu muốn biết gan của mình có khỏe hay không, bạn hãy tự đối chiếu xem mỗi sáng ngủ dậy cơ thể phát ra 4 "tín hiệu" này hay không là rõ!

Gan được mệnh danh là "nhà máy thải độc" lớn nhất cơ thể nhưng lại hoạt động vô cùng thầm lặng. Sau một đêm ngủ dài, đây là thời điểm các cơ quan vừa trải qua quá trình nghỉ ngơi, thanh lọc và tự phục hồi, đồng thời cơ thể cũng bước vào giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ về trạng thái sinh lý lẫn nhiệt độ môi trường.

Chính vì vậy, buổi sáng ngay sau khi thức dậy là lúc tình trạng sức khỏe của lá gan bộc lộ rõ ràng nhất. Nếu vừa mở mắt vào buổi sáng bạn nhận thấy cơ thể có đủ 4 tín hiệu tích cực dưới đây, chứng tỏ lá gan của bạn vẫn đang vận hành rất ổn định:

1. Tinh thần tỉnh táo và tràn đầy năng lượng

Trong lúc bạn chìm vào giấc ngủ sâu, hầu hết các cơ quan đều được nghỉ ngơi nhưng gan vẫn phải làm việc miệt mài để chuyển hóa dưỡng chất, lọc máu và loại bỏ độc tố tích tụ sau cả ngày dài. Một nghiên cứu phân tích dữ liệu từ Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Hoa Kỳ (NHANES) công bố trên tạp chí khoa học Clocks & Sleep năm 2023 cho thấy nhịp sinh học nghỉ ngơi và hoạt động ổn định có mối liên hệ mật thiết với chỉ số men gan khỏe mạnh.

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Khi quá trình thanh lọc diễn ra trọn vẹn suốt đêm, chất độc được bài tiết thuận lợi giúp bạn thức dậy với cảm giác thư thái, đầu óc minh mẫn và dễ dàng tập trung làm việc. Ngược lại, nếu sáng nào cũng khó thức dậy, cơ thể mệt mỏi rã rời dù đã ngủ đủ giấc, bạn cần cẩn trọng với nguy cơ suy giảm chức năng gan.

2. Nước tiểu đầu ngày có màu vàng nhạt, trong suốt

Lần đi vệ sinh đầu tiên ngay sau khi bước xuống giường phản ánh trực tiếp khả năng chuyển hóa của gan. Ở người khỏe mạnh, nước tiểu đầu ngày thường có màu vàng nhạt tự nhiên. Đôi khi việc ăn nhiều cà rốt hoặc bổ sung vitamin B có thể khiến màu nước tiểu hơi thẫm hơn một chút, nhưng nếu đậm màu bất thường mà không do thiếu nước hay bệnh thận, đó rất có thể là lời cảnh báo từ gan.

Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Hoa Kỳ (NIDDK), khi tế bào gan bị tổn thương, quá trình chuyển hóa sắc tố mật bilirubin bị rối loạn khiến chất này tràn vào máu và thải qua thận. Hệ quả là nước tiểu chuyển sang màu vàng sậm như trà đặc hoặc nâu đỏ, thậm chí đi kèm hiện tượng vàng da và vàng tròng trắng mắt.

3. Sắc mặt hồng hào, tươi tắn

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Nhiều người cho rằng làn da vào buổi sáng chỉ phản ánh tuần hoàn máu, nhưng thực tế tình trạng của gan chi phối rất lớn đến yếu tố này. Gan đóng vai trò trung tâm trong quá trình dự trữ máu và trao đổi chất sắt. Khi chức năng gan tốt, sau một đêm phục hồi, bạn sẽ thức dậy với sắc mặt hồng hào, tươi sáng hơn bình thường.

Ngược lại, nếu tế bào gan gặp trục trặc, quá trình chuyển hóa sắt bị đình trệ khiến cơ thể thiếu hụt dưỡng chất nuôi da, làm gương mặt trở nên xỉn màu, đen sạm. Đặc biệt, nếu bạn ngủ đủ giấc nhưng mỗi sáng thức dậy vẫn thấy làn da tối màu kèm quầng thâm mắt đậm nét, bạn nên đi kiểm tra chuyên khoa gan mật sớm.

4. Hơi thở dễ chịu, nướu răng không chảy máu khi đánh răng

Bên cạnh những biểu hiện bên ngoài, tình trạng khoang miệng vào buổi sáng cũng tiết lộ chức năng tổng hợp của gan. Khi gan khỏe mạnh, nồng độ đạm urê và amoniac trong máu được kiểm soát chặt chẽ, giúp hơi thở buổi sáng không có mùi hôi nồng nặc hay cảm giác đắng miệng khó chịu.

Đồng thời, Tổ chức Gan Hoa Kỳ (American Liver Foundation) chỉ ra rằng gan là cơ quan sản xuất hầu hết các protein thiết yếu giúp đông máu. Do đó, nếu thói quen đánh răng mỗi sáng diễn ra nhẹ nhàng, nướu răng chắc khỏe và không bị chảy máu chân răng vô cớ, điều đó chứng tỏ chức năng tổng hợp và đông máu của lá gan đang ở trạng thái rất tốt.

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Nên làm gì để bảo vệ gan?

Dù đang sở hữu cả 4 tín hiệu đáng mừng kể trên, không chắc chắc 100% là gan của bạn vẫn khỏe mạnh và bạn bạn vẫn cần duy trì lối sống chuẩn mực để bảo vệ gan lâu dài:

- Kiểm soát chặt chẽ đồ uống có cồn: Hạn chế tối đa rượu bia để ngăn ngừa tình trạng viêm gan do cồn, gan nhiễm mỡ và xơ gan tiến triển.

- Không tự ý dùng thuốc và thực phẩm chức năng: Mọi hoạt chất đều phải chuyển hóa qua gan, việc lạm dụng thuốc giảm đau hoặc thảo dược không rõ nguồn gốc rất dễ gây ngộ độc gan cấp tính.

- Duy trì chế độ ăn cân bằng, giảm đường và chất béo bão hòa: Ưu tiên rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế đồ chiên rán, nước ngọt có gas để giảm gánh nặng tích tụ mỡ tại gan.

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- Tập luyện thể chất đều đặn: Duy trì khoảng 150 phút vận động mỗi tuần theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giúp cải thiện độ nhạy insulin và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ không do rượu.

- Tiêm phòng đầy đủ vaccine viêm gan: Chủ động tiêm vaccine phòng ngừa viêm gan A và viêm gan B, đồng thời thực hiện các biện pháp an toàn để tránh lây nhiễm virus viêm gan C.

- Ngủ đủ giấc và tránh thức khuya: Giữ nhịp sinh học ổn định, đi ngủ trước 23 giờ để gan có đủ thời gian tái tạo tế bào và thực hiện quá trình thải độc ban đêm hiệu quả.