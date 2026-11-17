Lần tiểu tiện đầu tiên trong ngày tiết lộ rất nhiều "sự thật trần trụi" về hai quả thận.

Thận đóng vai trò như bộ lọc tinh vi của cơ thể, chịu trách nhiệm thanh lọc độc tố, điều hòa huyế áp và cân bằng điện giải. Theo Tổ chức Thận Quốc gia Hoa Kỳ (National Kidney Foundation), các bệnh lý về thận thường tiến triển âm thầm, khiến nhiều người chỉ phát hiện ra khi cơ thể đã bước vào giai đoạn suy thận nặng.

Chính vì vậy, thời điểm bước vào nhà vệ sinh ngay sau khi thức dậy buổi sáng mang ý nghĩa tự kiểm tra hàng ngày cực kỳ quan trọng. Sau một đêm dài cơ thể nghỉ ngơi, thận tập trung cô đặc và đẩy các chất cặn bã tích tụ ra ngoài. Nếu trong khoảng thời gian này, bạn nhận thấy 3 bất thường xảy ra ngay lúc đi vệ sinh, đó chính là tiếng kêu cứu muộn màng của thận khi đang tổn thương nặng:

1. Nước tiểu bất thường về màu sắc, nhiều bọt và có mùi lạ

Một nghiên cứu dịch tễ học công bố trên tạp chí y khoa Kidney International cho thấy tình trạng tiểu bọt dai dẳng, nước tiểu sậm màu như nước vối, lẫn máu tươi hoặc xuất hiện mùi hắc bất thường vào sáng sớm là chỉ điểm của tổn thương màng lọc cầu thận.

Đặc điểm của nước tiểu luôn là tấm gương phản chiếu tình trạng thận rõ nhất (Ảnh minh họa)

Khi tế bào thận bị tổn thương hoặc viêm nhiễm, lỗ lọc giãn rộng khiến protein rò rỉ ra ngoài gây sủi bọt lâu tan. Hồng cầu lọt qua nước tiểu làm đổi màu, kết hợp với các chất cặn bã tích tụ qua đêm tạo nên mùi khai nồng đặc trưng, cảnh báo thận đã suy giảm nghiêm trọng khả năng lọc.

2. Phải rặn mạnh hoặc mất sức mới đi tiểu được do chứng bí tiểu buổi sáng

Nhiều người thường chủ quan bỏ qua hiện tượng cơ thể nặng nề, phải đứng rặn lâu hoặc mất nhiều sức mới có thể bắt đầu dòng nước tiểu vào sáng sớm.

Theo Hiệp hội Thận học Quốc tế (ISN), khi chức năng thận suy giảm nặng hoặc các cấu trúc đường tiết niệu lân cận bị chèn ép do ứ nước, áp lực lọc của cầu thận sụt giảm đột ngột. Tình trạng này khiến bàng quang không nhận đủ tín hiệu kích thích hoặc cơ vòng mất độ nhạy bén, dẫn đến hiện tượng tiểu khó, tia nước tiểu yếu ớt, ngắt quãng ngay khi vừa ngủ dậy.

3. Cảm giác đau buốt, nhức mỏi vùng thắt lưng lan dọc xuống bàng quang khi đi vệ sinh

Một dấu hiệu rõ rệt khác ngay trong nhà vệ sinh là cảm giác đau tức, buốt nhẹ hoặc mỏi nhừ vùng thắt lưng chéo xuống bụng dưới mỗi khi dòng nước tiểu bài tiết ra ngoài.

Đừng xem nhẹ những dấu hiệu tiểu buốt, tiểu rắt hay tiểu quá nhiều, đó có thể là "lời kêu cứu" của thận (Ảnh minh họa)

Dữ liệu lâm sàng từ Mayo Clinic chỉ ra rằng khi thận hoặc các đài bể thận bị viêm nhiễm, sỏi hoặc suy kiệt chức năng, áp lực thay đổi thể tích nước tiểu trong bàng quang vào buổi sáng sẽ kích thích trực tiếp lên các dây thần kinh cảm giác quanh vùng thận. Từ đó tạo ra cơn đau âm ỉ hoặc nhói buốt khiến người bệnh vô cùng khó chịu.

5 việc quan trọng nhất cần làm để bảo vệ thận khỏi tổn thương

Những tiếng kêu cứu phát ra từ nhà vệ sinh mỗi sáng chính là lời cảnh tỉnh rõ ràng nhất cho thấy bộ lọc của cơ thể đã và đang chịu tổn thương sâu sắc.

Để không rơi vào tình trạng "hối không kịp", bạn nên chăm sóc thận của mình trước khi chúng tổn thương nặng. Dưới đây là 5 việc cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng, dù ở độ tuổi nào cũng nên duy trì để bảo vệ thận:

- Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh và uống đủ nước: Ăn nhạt dưới 5g muối mỗi ngày, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước giúp giảm tải áp lực lọc cho cầu thận.

- Tuyệt đối không nhịn tiểu: Đi vệ sinh ngay khi có nhu cầu giúp ngăn ngừa tình trạng nước tiểu ứ đọng gây nhiễm trùng đường tiết niệu ngược dòng và hình thành sỏi thận.

- Tránh xa thuốc lá và hạn chế rượu bia: Các độc tố trong khói thuốc và cồn làm co thắt mạch máu, giảm lưu lượng máu nuôi dưỡng và gây xơ hóa các đơn vị lọc của thận.

Uống đủ nước và không nhịn tiểu là 2 việc tối quan trọng trong các thói quen bảo vệ thận hàng ngày (Ảnh minh họa)

- Hạn chế lạm dụng thuốc giảm đau: Tránh tự ý dùng thường xuyên các loại thuốc kháng viêm không steroid hoặc thuốc Nam không rõ nguồn gốc gây ngộ độc cấp tính cho tế bào thận.

- Khám sức khỏe và xét nghiệm định kỳ: Chủ động kiểm tra máu đo nồng độ creatinine và tổng phân tích nước tiểu từ 6 đến 12 tháng một lần để phát hiện sớm mọi dấu hiệu suy giảm chức năng.

Ngoài ra, bạn cũng cần duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tiểu đường hay cao huyết áp để bảo vệ toàn diện hệ thống mạch máu nuôi thận.