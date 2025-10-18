‘Sản vật trời ban’ đưa Việt Nam lên ngôi đầu thế giới: Mỹ chi triệu đô, Trung Quốc tăng mua gấp đôi

Đó chính là hạt điều!

Theo Cục Hải quan, tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu 72.000 tấn hạt điều, trị giá 491 triệu USD – đánh dấu tháng thứ sáu liên tiếp tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 9 tháng, xuất khẩu hạt điều đạt gần 554.000 tấn, kim ngạch 3,7 tỷ USD, tăng 19,5% về giá trị. Giá bình quân đạt 6.801 USD/tấn, cao hơn 17% so với năm trước, phản ánh nhu cầu toàn cầu đang phục hồi mạnh.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, nhập 17.000 tấn hạt điều Việt Nam trong tháng 9, trị giá 111 triệu USD – tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2024. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 54% về giá trị. Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt 107.000 tấn, trị giá 721 triệu USD, giảm 28% về lượng và 17% về giá trị.

Bên cạnh hai thị trường chủ lực này, ngành điều Việt Nam cũng ghi nhận tăng trưởng khả quan tại Đức, UAE, Anh, Thái Lan, Pakistan, Nhật Bản và Bỉ.

Hạt điều (ảnh minh họa).

Hiện Việt Nam giữ vững vị trí nhà xuất khẩu điều nhân lớn nhất thế giới, chiếm hơn 80% tổng sản lượng toàn cầu. Năm 2024, xuất khẩu đạt 730.000 tấn, trị giá 4,37 tỷ USD – tăng hơn 20% về giá trị so với năm trước, đánh dấu 18 năm liên tiếp Việt Nam dẫn đầu thế giới.

Nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe

Không chỉ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, hạt điều còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 28g hạt điều cung cấp khoảng 157 calo; 5,17g protein; 8,56g carbohydrate; cùng nhiều khoáng chất quý như đồng, magiê, phốt pho kẽm, sắt và selen. Khẩu phần này có thể đáp ứng tới 31% nhu cầu đồng, 23% mangan, 20% magiê và 17% phốt pho khuyến nghị hằng ngày.

Nhờ thành phần giàu chất chống oxy hóa, vitamin E, K, B6 cùng các axit béo không bão hòa đơn và đa, hạt điều mang lại nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe.

Trước hết, loại hạt này giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch nhờ giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt và hỗ trợ hấp thu vitamin tan trong dầu như A, D, E, K – những dưỡng chất quan trọng cho não bộ và tim.

Hạt điều cũng rất tốt cho đôi mắt nhờ chứa lutein và zeaxanthin – hai hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, đặc biệt ở người cao tuổi.

Lượng magiê dồi dào giúp duy trì huyết áp ổn định, củng cố hệ xương và thần kinh, đồng thời cải thiện giấc ngủ, nhất là với phụ nữ sau mãn kinh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy hạt điều còn hỗ trợ phòng ngừa ung thư nhờ chứa các hợp chất tự nhiên như anacardic acid, cardanol và cardol – giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Chất proanthocyanidins trong hạt điều thuộc nhóm flavonoid có tác dụng ngăn ngừa hình thành khối u.

Ngoài ra, đồng và phốt pho trong hạt điều giúp thúc đẩy quá trình hình thành hồng cầu, tăng cường sức khỏe xương và răng. Kẽm giúp cải thiện hệ miễn dịch, làm lành vết thương, đồng thời hỗ trợ phụ nữ mang thai và sự phát triển của trẻ nhỏ.

Không chỉ vậy, ăn hạt điều còn có thể giúp kiểm soát cân nặng nhờ thay thế chất béo động vật bằng chất béo lành mạnh, giảm tích tụ mỡ và cholesterol. Nhờ chứa vitamin E và các chất chống oxy hóa, hạt điều còn được coi là “thần dược” giúp làm đẹp da, tóc và chống lão hóa.