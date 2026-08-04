Sân khấu Thiên Đăng đóng cửa, NSƯT Thành Lộc và dàn nghệ sĩ khóc chia tay

Sân khấu Thiên Đăng chính thức đóng cửa sau gần ba năm hoạt động. Trong đêm diễn cuối tối 2/8, Thành Lộc, Vân Trang cùng nhiều nghệ sĩ nghẹn ngào nói lời chia tay, trong khi đông đảo khán giả bày tỏ tiếc nuối khi một điểm hẹn sân khấu của TPHCM khép màn.

Đêm 2/8, sân khấu Thiên Đăng sáng đèn lần cuối với vở Nơi kết thúc bắt đầu , khép lại chặng đường gần ba năm hoạt động. Ở phần kết của vở diễn, nghệ sĩ Thành Lộc cùng các diễn viên hòa giọng ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè . Trong vai thần Đón Đưa, anh cầm tấm bảng ghi dòng chữ "Tạm biệt" vẫy chào khán giả. Tiếng vỗ tay kéo dài khiến nhiều diễn viên bật khóc, người xem không khỏi xúc động.

Ngay sau đêm diễn, sân khấu Thiên Đăng gửi lời tri ân khán giả: "Ba năm không phải là một hành trình quá dài, nhưng đủ để lưu giữ biết bao câu chuyện và những cuộc gặp gỡ đáng nhớ. Cảm ơn vì đã cùng Thiên Đăng đi qua một chặng đường thật đẹp. Khép lại một hành trình 2023-2026".

Vân Trang và các nghệ sĩ trong suất diễn cuối đêm 2/8.

Nghệ sĩ Hữu Châu, Thành Lộc, Vân Trang nói lời tạm biệt sân khấu.

Trước khi sân khấu Thiên Đăng đóng cửa, nhiều nghệ sĩ gắn bó với nơi đây lần lượt nói lời tạm biệt.

Ngày 1/8, NSƯT Hữu Châu hoàn thành suất diễn cuối của Người đi ngược dòng , đồng thời cũng là lần cuối ông đứng trên sân khấu này.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Vậy là với sân khấu này tôi đã dàn dựng được hai vở, âu cũng là kỷ niệm. Một chút lâng lâng, một chút bồi hồi… Cám ơn tình thương từ những khán giả yêu mến của tôi".

Một ngày sau, diễn viên Vân Trang cũng nói lời chia tay sau suất diễn cuối của Nơi kết thúc bắt đầu . Nữ diễn viên cho biết điều quý giá nhất với người nghệ sĩ là khoảnh khắc cúi chào sau mỗi đêm diễn và nhìn thấy khán giả vẫn ở lại hướng mắt về sân khấu.

"Dù có bao nhiêu năm nữa trôi, mình vẫn mong mình có đủ may mắn để vẫn được tiếp tục đứng dưới ánh đèn ấy, hết lòng để kể những câu chuyện bằng cả trái tim. Chờ ngày lời hứa nở hoa", cô viết.

Diễn viên Lương Thế Thành đăng ảnh chụp cùng đồng nghiệp trong hậu trường và chia sẻ: "Ba năm dưới một mái nhà tuy không quá dài nhưng cũng đủ để lại cho tôi những kỷ niệm vui buồn và hạnh phúc bên khán giả qua mỗi đêm diễn".

Thông tin sân khấu Thiên Đăng đóng cửa khiến nhiều khán giả tiếc nuối: "Tôi là một trong những khán giả đi cùng Thiên Đăng từ khi sân khấu mở cửa diễn vở đầu tiên, có vở xem đi xem lại tới mấy lần vẫn không chán. Cho tới ngày hôm nay may mắn có mặt cùng khóc cùng cười ở vở diễn cuối cùng. Cảm ơn và tạm biệt Thiên Đăng, mong là một bắt đầu mới sẽ mau đến", "Thật tiếc sân khấu Thiên Đăng đã dừng lại. Nhiều vở kịch hay chưa kịp xem. Mong kết thúc là để bắt đầu lại những điều tốt đẹp hơn"…

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc duy trì một sân khấu kịch xã hội hóa trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn là điều không hề đơn giản.

Trước đó, ban quản lý Thiên Đăng thông báo sân khấu chỉ hoạt động đến hết ngày 2/8, sau đó chính thức đóng cửa. Đại diện đơn vị cho biết đây là quyết định không dễ dàng.

"Trong những đêm diễn cuối, chúng tôi rất mong được gặp lại quý khán giả để cùng nhau viết nên lời chào đẹp nhất cho hành trình ba năm của Thiên Đăng, trước khi màn nhung khép lại. Nếu một ngày nhắc đến Thiên Đăng và quý khán giả vẫn mỉm cười, đó sẽ là tràng pháo tay đẹp nhất mà chúng tôi mang theo", đại diện sân khấu chia sẻ.

Đến nay, phía Thiên Đăng chưa công bố lý do cụ thể của việc đóng cửa. Trong gần một tháng trước khi khép màn, các suất diễn như Lộ hàng, 13 đức thầy, Ngôi nhà không có đàn ông đều thu hút đông đảo khán giả săn vé.

Trước đó, nghệ sĩ Thành Lộc cũng cho biết sẽ rời Thiên Đăng để thực hiện kế hoạch riêng và dành thời gian nghỉ ngơi. Có thông tin anh chuẩn bị thành lập sân khấu mới nhưng đến nay nam nghệ sĩ chưa xác nhận.

Thành lập vào tháng 9/2023, sân khấu Thiên Đăng quy tụ nhiều nghệ sĩ như Thành Lộc, Hữu Châu, Kim Xuân, Mỹ Duyên, Vân Trang, Lương Thế Thành, Lê Phương... Nơi đây ghi dấu với nhiều vở diễn như Giáng Hương, 13 đức thầy, Cô giáo Duyên, Lộ hàng, Chuyến đò định mệnh , trong đó không ít tác phẩm liên tục "cháy" vé. Đặc biệt, Giáng Hương do Thành Lộc đạo diễn từng giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu TPHCM lần thứ nhất.