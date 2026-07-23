Samsung đã giải quyết bài toán công nghệ của điện thoại gập, nhưng bài toán thị trường vẫn còn đó

Khi màn hình lớn không còn là tất cả: Samsung đang đánh cược điều gì khi thay đổi hình dáng Galaxy Z Fold8?

Theo trang tin Wired, sau gần một thập kỷ theo đuổi điện thoại màn hình gập, Samsung gần như đã giải quyết được những điểm yếu lớn nhất từng khiến dòng Galaxy Fold bị hoài nghi: thiết bị mỏng hơn, nhẹ hơn, bền hơn, nếp gấp ít lộ hơn và trải nghiệm ngày càng tiệm cận smartphone truyền thống.

Thế nhưng, khi Galaxy Z Fold8 xuất hiện với một hình dáng hoàn toàn mới, Samsung lại phải đối mặt với một câu hỏi khác khó hơn nhiều: nếu phần lớn người dùng hiện chỉ xem video, lướt mạng xã hội và đọc tin tức trên điện thoại, liệu màn hình lớn có thực sự là lý do đủ mạnh để họ chi gần 2.000 USD(tương đương với gần 53 triệu VNĐ) cho một chiếc smartphone?

Kể từ chiếc Galaxy Fold đầu tiên ra mắt năm 2019, Samsung gần như thống trị phân khúc điện thoại gập. Qua từng thế hệ, hãng liên tục cải thiện phần cứng, giảm độ dày, giảm trọng lượng và tăng độ bền.

Đến thế hệ thứ tám, thay vì tiếp tục chỉ nâng cấp cấu hình, Samsung quyết định thay đổi chính hình dáng sản phẩm.

Tại sự kiện Galaxy Unpacked mới diễn ra ngày 22/7 vừa qua, hãng giới thiệu Galaxy Z Fold8 với thiết kế rộng hơn, thấp hơn và nhẹ hơn. Theo ông Drew Blackard, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Quản lý Sản phẩm Di động của Samsung, mục tiêu không phải thay thế dòng Fold hiện có mà là mở rộng danh mục.

Theo đó, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ phục vụ nhóm người dùng ưu tiên năng suất với màn hình lớn và thân máy nặng hơn. Galaxy Z Flip8 tiếp tục dành cho những người coi trọng tính nhỏ gọn. Riêng Fold8 được định vị như một thiết bị tối ưu cho nhu cầu tiêu thụ nội dung.

Đó là sự thay đổi đáng chú ý trong cách Samsung nhìn nhận điện thoại gập. Thay vì cố biến Fold thành một chiếc máy tính bảng bỏ túi, hãng chấp nhận thực tế rằng đa số người dùng hiện dành phần lớn thời gian để xem nội dung.

Ông Blackard chia sẻ với WIRED rằng: “Một trong những điều chúng tôi nhận thấy trong vài năm qua là sự tăng trưởng bùng nổ của việc xem video trên thiết bị di động”.

Ông nói thêm: “Người tiêu dùng hiện xem 80% thời lượng video của họ trên các thiết bị di động, chứ không phải trước màn hình TV hay máy tính bảng. Bản thân định dạng của nội dung của nhiều người đã chuyển từ định dạng khung hình ngang cho các ứng dụng như Netflix sang định dạng định hướng theo chiều dọc cho rất nhiều nội dung trên mạng xã hội”.

Màn hình lớn hơn để xem video, nhưng liệu có đáng?

Galaxy Z Fold8 sử dụng màn hình ngoài tỷ lệ 10:16 và màn hình trong tỷ lệ 4:3 khi mở ra. Samsung cho rằng cả hai đều phù hợp hơn với cách người dùng hiện xem YouTube, Instagram Reels hay đọc sách điện tử, website theo chiều dọc trên màn hình 7,6 inch.

So với Fold8 Ultra có thiết kế cao và hẹp hơn, Fold8 mang lại cảm giác gần gũi hơn với các hoạt động giải trí hằng ngày.

Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm khiến câu chuyện của Fold trở nên nhiều tranh luận hơn.

Nếu màn hình lớn chủ yếu phục vụ xem video, đọc web hay mạng xã hội, thì đây đều là những tác vụ mà smartphone truyền thống đã thực hiện khá tốt.

Lợi ích của màn hình gập vì thế trở nên ít rõ ràng hơn đối với người dùng phổ thông, đặc biệt khi họ phải chấp nhận mức giá gần gấp đôi một điện thoại được coi là sản phẩm chủ lực thông thường.

Nói cách khác, Samsung đã cải thiện trải nghiệm xem nội dung, nhưng chưa chứng minh được rằng trải nghiệm ấy đủ khác biệt để thay đổi quyết định mua hàng.

Theo ông Blackard, sau thế hệ điện thoại gập thứ bảy ra mắt năm 2025, Samsung tin rằng họ đã vượt qua giai đoạn phải đánh đổi giữa thiết kế gập và thông số kỹ thuật.

Ví dụ, Galaxy Z Fold7 năm ngoái đã được trang bị camera 200 megapixel tương tự Galaxy S25 Ultra. Khi phần cứng đã gần như ngang bằng smartphone truyền thống, Samsung cho rằng đã đến lúc đa dạng hóa thiết kế nhằm phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Thách thức lớn nhất giờ không còn là công nghệ

Nhiều thông tin cho rằng, Samsung không quá lo ngại về việc Apple chuẩn bị tham gia thị trường.

Theo ông Blackard, càng nhiều hãng tham gia, người tiêu dùng càng quen thuộc với điện thoại gập. Ông cũng nhấn mạnh Samsung đang có lợi thế nhờ đã phát triển đến thế hệ thứ tám và sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng.

Ông nói: “Càng có nhiều sản phẩm xuất hiện trên thị trường, mọi người càng trở nên quen thuộc hơn với kiểu dáng này. Khi đưa ra quyết định mua sắm, chúng tôi có thể tự tin dựa trên thực tế rằng đây là thế hệ thứ tám của chúng tôi. Rõ ràng các thế hệ đầu tiên thường phải trải qua những trục trặc nhất định”.

Trong khi công nghệ ngày càng hoàn thiện, điện thoại gập lại đang dịch chuyển sâu hơn vào phân khúc siêu cao cấp.

Galaxy Z Flip8 và Fold8 Ultra đều tăng giá thêm 100 USD so với năm trước. Ông Blackard cho biết nguyên nhân đến từ cuộc khủng hoảng bộ nhớ và chi phí linh kiện tăng cao.

Samsung cũng không có kế hoạch sớm tung ra một mẫu Fold dưới 1.000 USD (tương đương với hơn 26 triệu VNĐ). Theo Blackard, chiếc Galaxy Z Flip7 FE giá 899 USD (tương đương với hơn 23 triệu VNĐ) mà hãng giới thiệu năm ngoái chưa mang lại “trải nghiệm mà người tiêu dùng mong muốn”.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng Samsung đã hoàn thiện sản phẩm Fold, nhưng bài toán thị trường vẫn bỏ ngỏ

Ông Blackard từ chối bình luận về tin đồn Samsung có thể khai tử dòng Flip8. Tuy nhiên, ông khẳng định đa số người đã chuyển sang điện thoại gập sẽ không muốn quay lại smartphone dạng thanh truyền thống.

Ông nói: “Đó chính là điểm thú vị của sự đổi mới kiểu dáng trên các thiết bị gập. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục khám phá những tiềm năng mà dòng sản phẩm này có thể mang lại, đồng thời chúng tôi cũng đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm và đặt trọn niềm tin vào những gì mình đang thực hiện với danh mục sản phẩm này”.

Sau tám thế hệ, Samsung gần như đã giải quyết xong những lời phàn nàn từng bủa vây dòng Fold: máy nhẹ hơn, bền hơn, nếp gấp ít thấy hơn và trải nghiệm sử dụng ngày càng hoàn thiện.

Nhưng đó mới chỉ là một nửa bài toán.

Nửa còn lại là thuyết phục người dùng phổ thông rằng một màn hình lớn hơn để xem video, đọc web và lướt mạng xã hội thực sự đủ giá trị để họ bước sang một phân khúc có giá 2.000 USD (tương đương với gần 53 triệu VNĐ). Chừng nào câu hỏi ấy chưa có lời đáp rõ ràng, điện thoại gập vẫn sẽ là một sản phẩm hấp dẫn về mặt công nghệ hơn là một lựa chọn dành cho số đông.

* Nguồn: Wired.