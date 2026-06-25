Việt Nam đang sở hữu một trong những siêu dự án năng lượng tái tạo lớn nhất Đông Nam Á.

Hạ sang chính là khoảng thời gian lý tưởng nhất năm để đến với Dầu Tiếng – hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

Khi những tia nắng đầu tiên chạm xuống mặt hồ phẳng lặng, cả một “cánh đồng điện” khổng lồ bừng tỉnh. Ngay tại nơi từng chỉ có gió và nước này, nguồn điện năng xanh đang được “nuôi trồng” từng kilowatt giờ một, lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia...

"Cánh đồng điện" đó chính là Tổ hợp Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng tại Tây Ninh. Tổ hợp này gồm Nhà máy Dầu Tiếng 1, 2, 3. Hiện dự án Dầu Tiếng 5 đang xây dựng và sẽ đi vào phục vụ vào năm 2027.

Dầu Tiếng 1 nhìn từ trên cao. Ảnh sưu tầm

7 năm sau khi hàng triệu tấm pin bên hồ Dầu Tiếng đi vào hoạt động, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2, 3 với mức đầu tư hàng chục tỷ đồng vẫn là một trong những công trình năng lượng tái tạo đắt đỏ và tham vọng nhất mà Việt Nam từng thực hiện.

Công trình năng lượng tái tạo này hiện cũng là một trong những nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á. Mỗi năm, "rừng pin" khổng lồ này cung cấp nguồn điện sạch lên đến 1,56 tỷ kWh, phục vụ đời sống, sản xuất.

Mặt trời chiếu những tia nắng xuống hàng nghìn tấm pin mặt trời tại Nhà máy Dầu Tiếng 2. Ảnh sưu tầm

Không dừng ở con số 1,56 tỷ kWh điện, dự án Dầu Tiếng 5 đang được gấp rút xây dựng và dự kiến chính thức vận hành vào quý 3 của năm 2027.

Khi công trình hơn 7.100 tỷ đồng này hoàn thành, Dầu Tiếng 5 sẽ cho sản lượng điện gần 840 triệu kWh điện sạch mỗi năm; đồng thời góp phần nâng tổng công suất của Tổ hợp Dầu Tiếng lên 950 MW - một công suất khổng lồ.

Dầu Tiếng 1 và Dầu Tiếng 2 có tổng cộng 1,3 triệu tấm pin mặt trời; Dầu Tiếng 3 có hơn 400.000 tấm. Dầu Tiếng 5 dự kiến gồm 780.836 tấm công nghệ Silic đơn tinh thể, công suất danh định 720Wp/tấm. Khu vực lắp đặt ước tính hơn 574 hecta. Tổng cộng, Dầu Tiếng 1, 2, 3 và 5 sở hữu "rừng pin khổng lồ" hơn 2,4 triệu tấm.

Việt Nam sở hữu một "kho báu" năng lượng sạch chưa khai phá hết

Không giống như Dầu Tiếng 1, 2, 3, công trình Dầu Tiếng 5 có điểm đột phá. Hầu hết các tấm pin mặt trời không lắp đặt trên mặt đất mà tận dụng các khu vực bán ngập nước của hồ chứa để lắp đặt.

Rừng pin từ Nhà máy Dầu Tiếng 3. Ảnh sưu tầm

Những hàng cột bê tông cao hơn hai mét đỡ các tấm pin, được thiết kế để thích ứng với sự biến động mực nước theo mùa. Với nước ở dưới và ánh sáng mặt trời ở trên, một hệ sinh thái năng lượng mới đang hình thành.

Theo Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh), tổng tiềm năng kỹ thuật của điện mặt trời của nước ta (bao gồm trên mặt đất, mặt nước và mái nhà) ước đạt 963.000 MW. Trong đó, tiềm năng kỹ thuật của điện mặt trời nổi (mặt nước) khoảng 77.400 MW.

Hiện, Việt Nam đang sở hữu một "kho báu" năng lượng sạch chưa khai phá hết: Khoảng 385 hồ chứa thủy điện đang hoạt động có thể hỗ trợ tới 7.500 MWp công suất điện mặt trời.

Dự án Dầu Tiếng 5 dự kiến đi vào vận hành quý 3/2027. Ảnh: XCE

Bức tranh này sẽ còn rộng hơn nếu chúng ta tận dụng thêm diện tích mặt nước và vùng bán ngập của các hồ thủy lợi, mở ra tiềm năng tạo ra 15.000 MW - gấp hơn ba lần công suất điện mặt trời hiện tại của cả nước, tờ Nhân Dân cho biết.

Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa

Cụm Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng chọn Tây Ninh làm nơi xây dựng bởi nơi đây hội tụ đủ 3 yếu tố Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa.

Thiên thời:

Tây Ninh là một trong những khu vực của Việt Nam nhận được cường độ bức xạ mặt trời dồi dào. Trung bình, cường độ bức xạ mặt trời tại đây đạt mức 5,1 kWh/m²/ngày.

Con số 5,1 kWh/m²/ngày là một chỉ số cực kỳ ấn tượng và nằm trong nhóm lý tưởng nhất để phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Địa lợi:

Không chỉ có cường độ bức xạ cao, tiềm năng năng lượng mặt trời của Tây Ninh đạt mức tối ưu nhờ 3 yếu tố do vị trí địa lý mang lại:

Số giờ nắng lớn (từ 2.400 đến 2.700 giờ/năm); Khí hậu ôn hòa, ít bão (giúp bảo vệ an toàn cho hệ thống pin và giảm chi phí bảo dưỡng); Địa hình bằng phẳng (thuận lợi để lắp đặt các cánh đồng pin mặt trời quy mô lớn).

Nhân hòa:

Yếu tố này đến từ tầm nhìn của Chính Phủ trong Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh) về tiềm năng điện mặt trời, trong đó điện mặt trời nổi tại Việt Nam.

Chưa hết, các công trình Dầu Tiếng 1, 2, 3 và 5 là phần trong tổng thể dự án điện mặt trời Dầu Tiếng có công suất 2.000 MW đã được Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch tại văn bản số 1228/TTg-CN ngày 18/8/2017.

Tham khảo: Báo Nhân Dân, Cổng thông tin điện tử Tây Ninh, Petro Times