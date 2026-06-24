Ngành thép Việt Nam lập "cú đúp" tầm cỡ thế giới: Thép đặc chủng vừa xuất hiện lần đầu tiên tại nước ta

Ngành thép Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tươi sáng của lĩnh vực chục tỷ USD toàn cầu.

2 tin vui trong ngành thép Việt Nam

Tháng 5/2026, Việt Nam đón nhận 2 tin có ý nghĩa quan trọng trong ngành thép nước nhà.

Trước hết là việc lần đầu tiên Việt Nam lọt Top 10 các quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới tính đến tháng 4/2026. Danh sách do Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel) công bố ngày 22/5/2026.

Danh sách 10 nước sản xuất thép thô hàng đầu thế giới tính đến tháng 4/2026. Nguồn: Worldsteel



Thứ hai, vào tháng 5/2026, Thép Hòa Phát Dung Quất (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) đã nghiên cứu và sản xuất thành công thép kết cấu cường độ cao S700MC theo tiêu chuẩn châu Âu BS EN 10149, Tập đoàn Hòa Phát thông tin ngày 19/6.

Đây là cột mốc quan trọng, đưa Hòa Phát trở thành nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam chế tạo được loại thép đặc chủng này.

Ảnh: Tập đoàn Hòa Phát

Sản phẩm ứng dụng làm kết cấu chịu lực cho ô tô, thiết bị công nghiệp hạng nặng, đồng thời khẳng định bước tiến của Việt Nam trong chuỗi giá trị thép công nghệ cao và hướng tới sản xuất thép sạch, bền vững.

Để sản xuất dòng thép cường độ cao này, Hòa Phát đã làm chủ nhiều công nghệ như: Thiết kế thành phần hóa học tối ưu, công nghệ vi hợp kim hóa, kiểm soát động học kết tủa, điều khiển quá trình cán nhiệt cơ TMCP và quản lý sự hình thành tổ chức tế vi quyết định đến tính chất cơ học của sản phẩm.

Thép S700MC của Hòa Phát đứng ở đâu trong bản đồ thép bền bỉ của thế giới?

Trong Hướng dẫn Ứng dụng Thép Cường độ Cao Tiên tiến (AHSS) do WorldAutoSteel (Nhóm ngành ô tô của Hiệp hội Thép Thế giới) công bố năm 2025, Thép Cường độ Cao Tiến tiến AHSS là loại thép có giới hạn chảy tối thiểu đạt 440MPa.

Ứng xuất chảy hay giới hạn chảy là ngưỡng áp lực tối đa mà thanh thép có thể chịu được trước khi bị biến dạng vĩnh viễn (bị cong, móp và không thể đàn hồi lại hình dáng ban đầu).

1 MPa tương đương với áp lực khoảng 10,2 kg trên một cm vuông. 700MPa nghĩa là thanh thép này có thể chịu được một lực áp lên tới khoảng 7,1 tấn trên mỗi cm vuồng bề mặt.

Những loại thép AHSS có giới hạn chảy cao (từ khoảng 980 MPa đến 1180 MPa hoặc 1270 MPa) được gọi là Thép Siêu Bền UHSS.

Trong khi đó, thép S700MC của Hòa Phát có giới hạn chảy tối thiểu đạt 700 MPa. Điều này có nghĩa, thép S700M của nước ta đứng trước khả năng bước vào phân khúc Thép Siêu Bền UHSS của thế giới.

“Việc làm chủ công nghệ, kiểm soát thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất đóng vai trò quyết định đến sự thành công của sản phẩm S700MC. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển các dòng thép công nghệ cao khác trong thời gian tới” - Anh Nguyễn Bảo Trung – Trưởng phòng Công nghệ Luyện thép, Thép Hòa Phát Dung Quất chia sẻ.

Vì sao dòng thép AHSS/UHSS khiến "ông lớn" ô tô toàn cầu tăng nhu cầu?

"Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, danh mục Thép cường độ cao tiên tiến AHSS đã tăng gần gấp đôi – từ 38 loại có sẵn trên thị trường năm 2017 lên gần 70 loại hiện nay – mang lại cho các kỹ sư sự linh hoạt chưa từng có để thiết kế những chiếc xe nhẹ hơn, chắc chắn hơn và bền vững hơn" - Ông Russ Balzer, Giám đốc Kỹ thuật của WorldAutoSteel cho biết vào cuối tháng 11/2025.

Báo cáo mới nhất của Grandviewresearch cho thấy, thị trường thép cường độ cao tiên tiến toàn cầu dành cho ngành ô tô ước tính đạt 16,95 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 25,45 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,4% từ năm 2024 đến năm 2030.

Thép AHSS ngày càng phổ biến trong ngành ô tô. Ảnh minh họa.

Giải thích thêm về xu hướng này, "gã khổng lồ thép" SSAB - công ty hàng đầu thế giới về thép đặc biệt và cao cấp, có trụ sở tại Bắc Âu và Hoa Kỳ - cho biết thép AHSS/UHSS đang là mặt hàng quý của các nhà sản xuất ô tô toàn cầu hướng bền vững, xanh hóa.

AHSS/UHSS cho phép đội ngũ kỹ sư của "các ông lớn" này tối ưu hóa thiết kế khung xe theo nhiều cách: Tăng cường khả năng chống va đập tốt hơn; giảm trọng lượng và tiết kiệm năng lượng; tăng dung tích và hiệu suất xe; và tăng cường tính bền vững.

Nguồn thông tin: SSAB

Việc Hòa Phát chế tạo thành công thép kết cấu cường độ cao S700MC giúp Tập đoàn của Việt Nam đứng trước cánh cửa xuất khẩu ngành hàng AHSS chục tỷ USD trên phạm vi toàn cầu.

Tham khảo: Tập đoàn Hòa Phát, Worldsteel, ASI, SSAB