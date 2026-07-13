Rủi ro lộ thông tin nhạy cảm, cách bảo mật dữ liệu trên các thiết bị điện thoại thông minh

Sự việc của Louis Phạm hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Dù bản thân cô khẳng định mình hoàn toàn mạnh mẽ và đã sẵn sàng đưa pháp luật vào cuộc, đây vẫn là một bài học đắt giá về vấn đề bảo mật thông tin trong thời đại số mà bất kỳ ai cũng cần phải lưu tâm.

Mạng xã hội xôn xao trước thông tin cựu vận động viên, nữ TikToker đình đám Louis Phạm (Phạm Như Phương) bị phát tán clip nhạy cảm. Hàng loạt hình ảnh, ảnh chụp màn hình được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong các hội nhóm kín, kéo theo làn sóng bình luận khiếm nhã đổ dồn vào các tài khoản mạng xã hội của cựu vận động viên sinh năm 2003 này.

Trước áp lực cực lớn từ dư luận, tối muộn ngày 11/7, Louis Phạm đã có động thái mạnh mẽ khi trực tiếp mở livestream để đối diện và làm rõ toàn bộ sự việc.

Louis Phạm thừa nhận đã chuẩn bị tâm lý

Thay vì chọn cách khóa tài khoản hay giữ im lặng như nhiều người nổi tiếng khác khi gặp scandal, Louis Phạm xuất hiện trên livestream với một thái độ vô cùng bình tĩnh và kiên định. Cô thẳng thắn thừa nhận bản thân đã biết đến sự tồn tại của đoạn clip này từ khoảng 3-4 năm trước. Chính vì thế, cô luôn trong trạng thái chuẩn bị tâm lý rằng sẽ có một ngày những nội dung riêng tư này bị kẻ xấu phát tán lên không gian mạng.

"Rất nhiều người nhắn tin hỏi mình có ổn không. Mình đang ổn vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước... Từ lúc biết chuyện đến giờ, mình vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào, vẫn rất bình tĩnh", Louis Phạm chia sẻ với người xem trực tuyến.

Nữ TikToker khẳng định bản thân không làm điều gì sai trái hay vi phạm đạo đức, bởi đoạn clip trên ghi lại những khoảnh khắc hoàn toàn riêng tư giữa cô và bạn trai vào thời điểm hai người đang trong mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Cô nhấn mạnh: "Đến giờ mình vẫn nói rằng mình không làm gì sai. Mình đã mời cơ quan chức năng vào cuộc. Mình là nạn nhân".

Chính vì tin rằng bản thân không làm gì trái với lương tâm, Louis Phạm tuyên bố trong thời gian sắp tới cô vẫn sẽ duy trì các hoạt động bình thường trên mạng xã hội mà không né tránh dư luận.

Nghi vẫn bị hack icloud

Cũng trong buổi livestream, Louis Phạm cho biết cô và ekip đang tích cực thu thập tất cả các chứng cứ liên quan để gửi lên cơ quan chức năng. Về nguyên nhân đoạn clip bị phát tán, cựu vận động viên chia sẻ: "Mình chắc chắn sẽ làm tới cùng. Điều quan trọng không phải là ai quay, mà là hình ảnh của mình đã bị người khác lấy và phát tán. Mình nghi ngờ tài khoản iCloud bị hack hoặc dữ liệu bị lấy từ những người từng có quyền truy cập".

Cùng ngày, trên Instagram cá nhân, Louis Phạm cũng đăng tải story thông báo các tài khoản mạng xã hội của cô đang gặp sự cố bảo mật nghiêm trọng. Trang Facebook cá nhân của cô có dấu hiệu bị truy cập trái phép từ bên ngoài. Cô khẩn thiết gửi lời cảnh báo tới bạn bè, người thân cũng như người hâm mộ tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch tiền bạc nào nếu nhận được tin nhắn từ tài khoản của mình nhằm tránh bị lừa đảo.

Rủi ro rò rỉ thông tin nhạy cảm

Vụ việc của Louis Phạm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro mất an toàn thông tin và lộ quyền riêng tư của người dùng điện thoại thông minh hiện nay, đặc biệt là việc sao lưu tự động lên các nền tảng đám mây (Cloud). Khi dữ liệu cá nhân bao gồm hình ảnh, video riêng tư, tài liệu mật bị phát tán, hậu quả để lại là khôn lường như:

Khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng: Nạn nhân phải đối mặt với sự công kích, chế giễu và tống tiền từ những kẻ xấu. Hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp: Đối với người nổi tiếng hay KOL, việc lộ hình ảnh nhạy cảm có thể khiến các nhãn hàng quay lưng, hủy hợp đồng và bị tẩy chay diện rộng.

Để không trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ hoặc những sự cố rò rỉ dữ liệu đáng tiếc, mỗi cá nhân cần chủ động nâng cao các biện pháp bảo mật trên thiết bị di động cá nhân của mình thông qua các nguyên tắc sau:

Tắt chế độ tự động đồng bộ hóa đám mây

Rất nhiều người dùng không hề biết rằng điện thoại của họ tự động tải tất cả ảnh và video lên iCloud hoặc Google Photos ngay khi có kết nối Wi-Fi. Nếu tài khoản đám mây này bị hack, toàn bộ kho ảnh riêng tư sẽ rơi vào tay kẻ xấu. Vì vậy, hãy tắt tính năng tự động đồng bộ đối với những album ảnh nhạy cảm, chỉ lưu trữ ngoại tuyến (offline) trên thiết bị.

Kích hoạt bảo mật 2 lớp

Tuyệt đối không sử dụng các mật khẩu dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại. Hãy kích hoạt tính năng xác thực hai yếu tố qua số điện thoại hoặc ứng dụng xác thực cho tài khoản iCloud, Google và tất cả các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram, TikTok.

Cẩn thận khi chia sẻ thiết bị và sửa chữa điện thoại

Nhiều vụ lộ clip nhạy cảm bắt nguồn từ việc chủ nhân mang điện thoại đi sửa chữa tại các cửa hàng không uy tín và bị kỹ thuật viên lén lút sao chép dữ liệu. Khi mang máy đi sửa, hãy đăng xuất toàn bộ tài khoản, ẩn các thư mục nhạy cảm bằng mật mã riêng (Hidden Album có khóa FaceID/PIN) hoặc sử dụng các ứng dụng lưu trữ bảo mật chuyên dụng.

Nói không với việc lưu trữ những nội dung quá riêng tư

Biện pháp an toàn nhất chính là hạn chế tối đa việc ghi lại các hình ảnh, video nhạy cảm bằng các thiết bị có kết nối internet. Không một hệ thống bảo mật nào là an toàn tuyệt đối 100%, do đó việc tự ý thức bảo vệ bản thân trước ống kính camera chính là rào chắn vững chắc nhất.

Sự việc của Louis Phạm hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Dù bản thân cô khẳng định mình hoàn toàn mạnh mẽ và đã sẵn sàng đưa pháp luật vào cuộc, đây vẫn là một bài học đắt giá về vấn đề bảo mật thông tin trong thời đại số mà bất kỳ ai cũng cần phải lưu tâm.