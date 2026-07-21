Romania sẽ không sản xuất tên lửa PAC-3 cho Ukraine, theo Defense Express đây không phải là tin xấu với phòng thủ của Ukraine.

Hệ thống phòng không David's Sling.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình địa phương TVR, Romania không nằm trong số các nhà sản xuất tên lửa PAC-3 dành cho hệ thống Patriot.

Do đó, những tên lửa đánh chặn này sẽ không được sản xuất cho Ukraine trên lãnh thổ Romania. Hơn nữa, hoàn toàn không có cuộc đàm phán nào được tiến hành với phía Romania.

Các tác giả của ấn phẩm này lưu ý, cho đến nay báo chí phương Tây đã đưa tin về khả năng sản xuất tên lửa PAC-3 của tổ hợp Patriot cho Ukraine tại Romania như một trong những lựa chọn khả thi.

Hơn nữa, ngay cả truyền thông Nga cũng đã bắt đầu đưa tin rằng tên lửa Patriot cho Ukraine có thể được sản xuất tại Romania.

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Vì Romania không nằm trong số các quốc gia sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, nên những cuộc thảo luận về việc sản xuất loại tên lửa này ở Romania phần lớn chỉ mang tính suy đoán.

Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Romania bày tỏ sự ủng hộ đối với "Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác", trong đó việc cung cấp hỗ trợ phòng không bền vững cho Ukraine, bao gồm cả hệ thống Patriot là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Theo Bộ Quốc phòng Romania, kế hoạch thiết lập sản xuất tại Romania các tên lửa đánh chặn PAAC-4 (còn được gọi là SkyCeptor được phát triển cho hệ thống David's Sling nhưng cũng có thể tích hợp vào hệ thống Patriot) đã không được thực hiện trong 4 năm qua.

Theo Defense Express, việc Romania không sản xuất tên lửa PAC-3 cho hệ thống Patriot của Ukraine không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với Ukraine.

Việc Ukraine tiếp cận các tên lửa đánh chặn chống tên lửa đạn đạo đã trở nên vô cùng quan trọng. Do đó, khi nói đến việc sản xuất chúng, tốt nhất là nên dựa vào các quốc gia đã sở hữu năng lực cần thiết và các giải pháp công nghệ đã được chứng minh.

Đồng thời, Ukraine nên biết ơn khi nhận được sự hỗ trợ từ bất kỳ quốc gia nào sẵn lòng giúp tăng cường khả năng phòng thủ của mình.

Trong trường hợp này, điều đó cụ thể đề cập đến sự sẵn lòng của Romania trong việc hỗ trợ "Liên minh các nước sẵn sàng" nhằm tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.