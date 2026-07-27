Romania điều tiêm kích F-16 bắn hạ máy bay không người lái Nga

Một phi công lái máy bay chiến đấu F-16 của Romania đã bắn hạ một máy bay không người lái của Nga trên Biển Đen, Bộ Quốc phòng nước này cho biết. Đây là sự cố mới nhất trong một loạt các vụ vi phạm không phận Romania mà Tổng thống Nicusor Dan gọi là "không thể chấp nhận và không thể dung thứ".

(Ảnh: Reuters)

Romania có chung đường biên giới trên bộ dài 650 km với Ukraine. Máy bay không người lái của Nga đã nhiều lần bị cáo buộc vi phạm không phận Romania trong suốt cuộc xung đột Ukraine kéo dài hơn bốn năm.

"Việc Nga tiếp tục vi phạm không phận của Romania, vốn đồng thời là không phận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), là không thể chấp nhận và không thể dung thứ”, Tổng thống Nicusor Dan viết trên mạng xã hội X. "Những hành động như vậy là không thể chấp nhận được. Chúng tôi cùng các đồng minh của mình sẽ xử lý chúng một cách hết sức nghiêm túc”, ông nói.

Ông Dan cho biết, Romania đã xác định chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ hôm 24/7 là loại Shahed thường được lực lượng Nga sử dụng, và các cuộc điều tra về những chiếc bị bắn hạ hôm 25 - 26/7 vẫn đang tiếp diễn.

Các điều tra viên đã thu hồi được mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ hôm 24/7, nhưng vẫn đang tìm kiếm các mảnh vỡ của hai chiếc còn lại.

Bộ Ngoại giao Romania đã triệu tập đại sứ Nga "sau những vi phạm lặp đi lặp lại này". Và Thủ tướng Ilie Bolojan gọi các vụ xâm phạm không phận là "không thể chấp nhận được".

Bộ Quốc phòng Romania xác nhận, trong vụ việc ngày 26/7, máy bay không người lái đã bị bắn hạ cách thị trấn ven biển Sulina 12 km về phía đông bắc, trên vùng lãnh hải Romania.

"Romania sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ chủ quyền và không phận của mình, nhưng những hành động khiêu khích này phải chấm dứt", Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta tuyên bố trên trang Facebook cá nhân.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng, máy bay không người lái Nga được cho là đã xâm phạm không phận Romania 33 lần kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, bao gồm cả vụ xâm phạm mới nhất. Romania không bắn hạ bất kỳ máy bay không người lái nào, cho đến ba vụ việc gần đây.

NATO cho biết, thông tin chi tiết về vụ việc mới nhất đang được điều tra. Nga hiện chưa đưa ra bình luận.

"Các vụ bắn hạ diễn ra trong bối cảnh NATO, Romania và các quốc gia khác đang tích cực mua sắm các máy bay đánh chặn để tăng cường khả năng phòng không”, Đại tá Martin O'Donnell - người phát ngôn Bộ Tư lệnh quân sự NATO - cho biết.

Mátxcơva hiện đang tăng cường các cuộc tấn công vào các cảng của Ukraine bên kia sông Danube.

Tuần trước, Tham mưu trưởng quân đội Romania cho biết, các cuộc tấn công của Nga vào khu vực xung quanh cảng Odessa của Ukraine đã gia tăng trước mùa thu hoạch, gây thêm áp lực lên các tuyến đường năng lượng và thương mại quan trọng ở Biển Đen.