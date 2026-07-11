Rộ ảnh Lee Jong Suk cặp kè gái lạ sau lưng IU

Không ngờ cặp đôi vàng 1 thời Lee Jong Suk - IU cũng có ngày này.

Suốt 24 giờ qua, cộng đồng mạng châu Á dậy sóng trước thông tin nam diễn viên điển trai Lee Jong Suk và “em gái quốc dân” IU đã chính thức chia tay nhau. Tới trưa 11/7, tờ Sina gây sốc khi đăng tải hình ảnh nghi tài tử họ Lee ngoại tình với chân dài sau lưng “em gái quốc dân” trong thời gian 2 ngôi sao còn hẹn hò.

Trong ảnh, Lee Jong Suk khoác tay thân mật 1 cô gái bí ẩn vào hồi tháng 3 năm nay. Do nam thần họ Lee cao 1m86 nên công chúng suy đoán rằng, người phụ nữ đi cùng anh phải cao xung quanh 1m75. Thoạt nhìn bức ảnh, nhiều khán giả không khỏi liên tưởng tới 1 cặp đôi yêu nhau đang khoác tay đi dạo trong bầu không khí hạnh phúc. Đáng nói, khi ấy tài tử sinh năm 1989 vẫn đang hẹn hò IU. Xâu chuỗi các dữ kiện, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn Lee Jong Suk đã ngoại tình sau lưng “em gái quốc dân”. Và đây cũng được cho là 1 trong những nguyên nhân chính khiến mối tình giữa Lee Jong Suk - IU tan vỡ, không có được cái kết đẹp.

Giữa tâm bão drama, 1 nguồn tin khác “đổ thêm dầu vào lửa” khi cho biết thêm, nam thần họ Lee từng chu đáo tặng quà đắt tiền cho cô gái trong ảnh. Chưa dừng lại ở đó, có netizen còn tiết lộ, họ từng thấy Lee Jong Suk và cô gái kia nắm tay nhau, choàng chung áo khoác. Nhưng đây mới chỉ là lời kể từ 1 phía, chưa có ảnh bằng chứng kèm theo.

Hình ảnh nghi Lee Jong Suk ngoại tình với người phụ nữ cao ráo bỗng được netizen xứ Trung truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt trong buổi trưa 11/7. Ảnh: Sina

Tin đồn Lee Jong Suk ngoại tình sau lưng IU đang lan nhanh “như tên bắn”. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng đã chia phe tranh cãi trái chiều xung quanh hình ảnh nghi Lee Jong Suk có mối quan hệ sai trái khi vẫn còn đang yêu IU. Trong đó, 1 bộ phận netizen thất vọng cho rằng nam diễn viên Big Mouth thật sự đã phản bội “em gái quốc dân”, đồng thời đòi “thoát fan”.

Nhưng nhiều người hâm mộ lại nhanh chóng lên tiếng thanh minh cho tài tử họ Lee, nhấn mạnh nam diễn viên không ngoại tình trong thời gian còn hẹn hò giọng ca LILAC. Fan giải thích rằng cô gái xuất hiện trong hình ảnh nói trên thực ra là 1 stylist lâu năm, thân thiết với Lee Jong Suk. Theo những khán giả này, nữ stylist đã cộng tác với tài tử họ Lee suốt nhiều năm và được xem như thành viên trong gia đình. Cho nên, bức ảnh thân thiết trong bài viết của Sina không thể được xem là bằng chứng Lee Jong Suk ngoại tình. Thế nhưng, cũng có ý kiến phản bác lại rằng, cho dù nam diễn viên có thân với stylist nữ đó thì cũng cần giữ khoảng cách nhất định nhằm tránh gây hiểu lầm.

Tính tới thời điểm hiện tại, Lee Jong Suk vẫn chưa có động thái phản hồi về nghi vấn lộ ảnh quan hệ ngoài luồng với chân dài sau lưng IU.

Công chúng đang nín thở chờ đợi động thái tiếp theo của Lee Jong Suk. Ảnh: Nate

Trước đó trong sáng 10/7, tờ Dispatch đưa tin phía IU và Lee Jong Suk xác nhận rằng cặp sao hàng đầu xứ Hàn đã chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ.

1 nguồn tin thân cận với cặp sao cho biết: “IU và Lee Jong Suk đều quá bận rộn. Thời gian họ gặp nhau càng ngày càng ít nên cuối cùng, cả 2 quyết định đường ai nấy đi”. Hiện, 2 nghệ sĩ đều bận rộn phát triển sự nghiệp cá nhân. Lee Jong Suk đang chuẩn bị ra mắt bộ phim The Remarried Empress. Anh cũng đã xác nhận tham gia dự án chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng Lee Seop’s Love. Trong khi đó, IU vừa hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim truyền hình Perfect Crown của MBC và đang tập trung chuẩn bị cho album mới. Vào tháng 9 tới đây, cô cũng sẽ tổ chức concert tại Sân vận động Goyang.

Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ gây chấn động showbiz châu Á. Trên MXH, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao.

IU - Lee Jong Suk vừa mới công khai “đường ai nấy đi”. Ảnh: X

Còn nhớ vào ngày 31/12/2022, Dispatch bất ngờ tung loạt ảnh 2 ngôi sao hàng đầu xứ Hàn hẹn hò ở Nhật Bản. Trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương, “em gái quốc dân” và nam diễn viên đình đám đã duy trì tình bạn thân thiết hơn 10 năm. Tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. IU còn từng đến hát trong đám cưới của em trai Lee Jong Suk trước cả thời điểm 2 nghệ sĩ công khai mối quan hệ hẹn hò. Ấy vậy mà giờ đây 2 ngôi sao cuối cùng lại chọn cách đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của mình trong sự ngỡ ngàng từ công chúng.