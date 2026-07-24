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Raytheon đàm phán với Ukraine về việc sản xuất Patriot

Tiến Thành
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Nhà thầu Raytheon của Mỹ đã xác nhận đang đàm phán để thiết lập dây chuyền sản xuất tên lửa phòng không PAC-3 theo giấy phép tại Ukraine.

- Ảnh 1.

Tên lửa đánh chặn PAC-3.

Các cuộc đàm phán hiện đang ở giai đoạn đầu, nhưng nhà thầu Raytheon đã đảm bảo sẽ tuân thủ quyết định của Chính phủ Mỹ.

Tờ Defense Express đưa tin này sau khi nói chuyện với một giám đốc điều hành cấp cao giấu tên của Raytheon tại Triển lãm Hàng không Farnborough.

Đặc biệt, ông lưu ý có nhiều cấp độ tham gia trong chuỗi sản xuất tên lửa, từ sản xuất các linh kiện riêng lẻ đến lắp ráp cuối cùng và bảo trì.

Raytheon hiện đang làm việc với Chính phủ Mỹ để xác định mức độ hợp tác phù hợp nhất với Ukraine.

"Vì vậy, trong khi tiến hành các nghiên cứu khả thi, chúng tôi cũng sẽ song song làm việc với Chính phủ Mỹ về vấn đề cấp phép.

Và sau đó, hy vọng rằng tất cả những điều đó sẽ giúp Ukraine nhận được mức hỗ trợ cần thiết để tăng cường sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot", giám đốc của Raytheon tuyên bố.

Báo Ukraine cho biết thêm, thông tin này được đưa ra sau khi Ukraine và Lockheed Martin xác nhận các cuộc đàm phán. Lockheed Martin hiện đang sản xuất đạn tên lửa PAC-3 MSE, dòng tên lửa đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo trong chiến đấu.

Đồng thời, tại triển lãm Farnborough, hãng Lockheed Martin cũng giới thiệu tên lửa ACE mới, dự kiến có giá bằng một nửa và được thiết kế đặc biệt để sản xuất chung với châu Âu.

Hiện tại, trong số tất cả các tên lửa sản xuất hàng loạt cho hệ thống Patriot, GEM-T của Raytheon là loại dễ sản xuất nhất, vì nó không gặp phải những nút thắt cổ chai đáng kể trong quá trình sản xuất, không giống như MSE.

Raytheon cũng có kinh nghiệm tích cực với việc sản xuất tên lửa GEM-T theo giấy phép tại Đức theo một thỏa thuận cho phép mức độ nội địa hóa tương đối cao.

Tuy nhiên, cần lưu ý tên lửa này kém hiệu quả hơn đối với các mục tiêu đạn đạo và không sử dụng công nghệ đánh chặn động năng.

Cũng cần lưu ý rằng sự hợp tác giữa Ukraine và Raytheon có thể vượt ra ngoài việc chỉ đơn thuần nội địa hóa sản xuất tên lửa dành cho Patriot.

Một cách tiếp cận hiệu quả tiềm năng là tích hợp tên lửa chống đạn đạo FP-7.x của Ukraine, được phát triển trong khuôn khổ dự án Freya, với hệ thống phòng không Patriot. Tuy nhiên, điều này sẽ đòi hỏi mức độ cởi mở và hợp tác cao từ phía Raytheon.

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Tags

Ukraine

Raytheon

tên lửa phòng không PAC-3

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