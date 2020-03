Hệ miễn dịch của cơ thể nằm ở khắp các nơi trong người, bao gồm: amidan cổ họng, hệ tiêu hóa, tủy xương, da, hạch bạch huyết, lá lách, niêm mạc mỏng bên trong mũi, họng và bộ phận sinh dục... Việc phân bố rải rác ở nhiều vị trí giúp hệ miễn dịch duy trì hoạt động liên tục nhằm giữ cho toàn bộ cơ thể luôn khỏe mạnh.



Khi hệ miễn dịch gặp những vấn đề bất thường, các tác nhân gây bệnh sẽ dễ bề tấn công cơ thể. Tăng cường hệ miễn dịch tức tăng sức đề kháng cho cơ thể khỏe mạnh.

Những loại nước ép giúp tăng cường hệ miễn dịch

Nước dưa hấu: Dưa hấu chứa nhiều vitamin, chất khoáng, nhiều nước, có lượng calo thấp. Dưa hấu không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp, giảm viêm vì dưa hấu giàu chất chống oxy hóa, chống viêm lycopene và vitamin C.

Sinh tố dâu tây và xoài: Sự kết hợp tuyệt vời giữa dâu tây và xoài giúp hệ miễn dịch trong cơ thể hoạt động tốt hơn. Vitamin C có trong dâu tây, xoài là một trong những chất chống oxy hóa hỗ trợ ngăn ngừa mầm mống bệnh tật, ung thư, giúp tăng hệ miễn dịch.

Nước cam, chanh, bưởi: Những loại trái cây có múi chứa nhiều vitamin C như bưởi, quýt, cam, chanh... có tác dụng tuyệt vời trong việc tăng sức đề kháng cho cơ thể. Vitamin C làm tăng hoạt động sản xuất tế bào bạch cầu. Đây là chìa khóa giúp chống lại việc nhiễm trùng.

Sinh tố táo, cà rốt và cam: Trong cà rốt, táo và cam chứa rất nhiều vitamin A, B 6 và C; ngoài ra còn có kali, axit folic. Khi kết hợp làm sinh tố bởi 3 loại quả này sẽ giúp cơ thể tự bảo vệ và chống lại nhiễm trùng.

Nước ép hoa quả giàu vitamin C tăng cường miễn dịch.

Một số thực phẩm giúp hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ hơn

Đu đủ chứa nhiều vitamin C. Trong đu đủ có chứa một loại enzyme tiêu hóa có tên là papain, nó có tác dụng chống viêm hiệu quả. Đu đủ cũng có lượng kali, vitamin B và folate dồi dào, tất cả đều có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Trà xanh: Trong trà xanh chứa flavonoid, một loại chất chống oxy hóa. Trong đó, trà xanh chứa nhiều epigallocatechin gallate (EGCG), một chất đã được chứng minh là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Uống trà xanh hàng ngày cũng là giải pháp tốt để ngừa bệnh.

Ớt chuông đỏ: Trong ớt chuông đỏ có chứa gấp đôi lượng vitamin C so với cam quýt. Bên cạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, vitamin C còn giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Ngoài ra, betacarotene trong ớt chuông cũng giúp cho đôi mắt sáng đẹp hơn.

Bông cải xanh: Bông cải xanh chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ, chất chống oxy hóa. Đây là một trong những loại rau tốt nhất mà bạn cần bổ sung vào thực đơn mỗi ngày cho gia đình.

Việc ăn các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng kể trên là cần thiết cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, một chế độ ăn phong phú và đa dạng mới chính là chìa khóa cho một cơ thể khỏe mạnh.

Vì vậy, cần kết hợp các loại thực phẩm kể trên cùng với các nguồn thực phẩm thông thường khác trong chế độ ăn hàng ngày, kết hợp với tập luyện thể dục thể thao và uống nhiều nước để có một sức khỏe hoàn hảo.