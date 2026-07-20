Rắn rất “sợ” 7 loại mùi này: Thứ đầu tiên nhiều gia đình vẫn dùng mỗi ngày

Một số mùi mạnh từ gia vị, tinh dầu và vật dụng quen thuộc có thể khiến khu vực quanh nhà trở nên kém hấp dẫn với rắn.

Rắn có thể xuất hiện gần nhà khi tìm thấy nơi trú ẩn, nguồn nhiệt hoặc thức ăn phù hợp. Bên cạnh việc dọn dẹp sân vườn, bịt kín các khe hở, một số gia đình còn sử dụng những mùi tự nhiên để hạn chế loài vật này đến gần.

Theo hướng dẫn được People for the Ethical Treatment of Animals (một tổ chức phi lợi nhuận về quyền động vật có trụ sở chính tại thành phố Norfolk, bang Virginia, Mỹ) công bố, các biện pháp dựa trên mùi thường phát huy tác dụng tốt hơn khi được kết hợp với việc giữ khuôn viên nhà cửa sạch sẽ, loại bỏ nơi ẩn náu và nguồn thức ăn của rắn.

7 loại mùi có thể khiến rắn tránh xa

Tỏi hoặc hành

Rắn sợ mùi tỏi và hành

Tỏi, hành có mùi đặc trưng, dễ lưu lại trong đất và không khí xung quanh. Một số người trồng chúng dọc rìa khuôn viên như cây trồng xen kẽ, trong khi những người khác sử dụng phần củ đã thái nhỏ tại các khu vực ngoài trời.

Hiệu quả có thể thay đổi tùy môi trường, nhưng đây vẫn là lựa chọn quen thuộc với những gia đình muốn hạn chế dùng hóa chất.

Tinh dầu đinh hương và quế

Đinh hương và quế

Tinh dầu đinh hương và quế nằm trong số những mùi thường được sử dụng để ngăn rắn tới gần. Hương thơm mạnh có thể tạo ra môi trường mà chúng không muốn lưu lại.

Nhiều người trộn hai loại tinh dầu thay vì dùng riêng lẻ, sau đó đặt hoặc xịt quanh những nơi từng phát hiện rắn, khe hở gần công trình phụ, góc khuất trong vườn và các vị trí chúng có thể bò vào.

Giấm trắng

Giấm trắng

Mùi chua, hắc của giấm trắng có thể tồn tại quanh khu vực được xử lý trong một khoảng thời gian.

Giấm thường được sử dụng ở vùng xung quanh ao, hồ nước trang trí hoặc bể bơi, bởi rắn có thể tới những nơi này để tìm nước hoặc săn mồi. Người dùng chỉ nên đổ giấm quanh rìa, không cho trực tiếp vào nguồn nước.

Tinh dầu bạc hà

Tinh dầu bạc hà

Tinh dầu bạc hà có mùi mạnh và cảm giác the mát, thường được dùng như một chất xua đuổi tự nhiên đối với một số loài côn trùng và động vật.

Một số gia đình sử dụng tinh dầu này tại không gian kín, dọc lối đi hoặc khu vực rắn có thể di chuyển. Tuy nhiên, mùi sẽ nhạt dần dưới nắng hoặc sau mưa nên cần được bổ sung lại.

Tinh dầu gỗ tuyết tùng

Tinh dầu gỗ tuyết tùng

Gỗ tuyết tùng có hương thơm đặc trưng, dễ chịu với nhiều người nhưng đôi khi được cho là không hấp dẫn đối với rắn.

Loại tinh dầu này thường xuất hiện trong các hỗn hợp xua đuổi tự nhiên và được sử dụng quanh nhà kho, khoảng trống dưới sàn hoặc khu vực chứa đồ. Tác dụng chủ yếu mang tính phòng ngừa, không bảo đảm hiệu quả khi rắn đã làm tổ gần đó.

Hỗn hợp chanh và ớt cay

Chanh và ớt

Một số người rải hỗn hợp chanh và ớt cay quanh rìa vườn hoặc sân. Mùi mạnh cùng cảm giác kích ứng có thể khiến rắn chuyển sang khu vực khác.

Hỗn hợp thường được sử dụng ở vòng ngoài khuôn viên, tránh đặt sát cửa ra vào hoặc những nơi có người thường xuyên đi lại.

Muối Epsom

Muối Epsom

Muối Epsom vốn được biết đến nhiều hơn trong làm vườn và sinh hoạt gia đình. Dù mùi không rõ với con người như tinh dầu hay gia vị, sản phẩm này đôi khi vẫn được rải quanh móng nhà, lối đi và đường viền sân vườn như một phần của biện pháp hạn chế rắn.

Không nên chỉ dựa vào mùi để xua rắn

Những cách trên chỉ có thể hỗ trợ khiến khu vực quanh nhà trở nên kém hấp dẫn với rắn. Chúng không thể thay thế việc xử lý những nguyên nhân khiến rắn xuất hiện.

Gia đình nên thường xuyên cắt cỏ, dọn các đống gỗ, lá khô và vật dụng chất lâu ngày; bịt kín khe hở quanh nhà, nhà kho và công trình phụ. Việc kiểm soát chuột cùng những nguồn thức ăn khác cũng rất quan trọng.

Nếu phát hiện rắn trong nhà hoặc khu dân cư, không nên tự bắt, chọc phá hay cố giết vì có thể dẫn đến nguy cơ bị cắn. Cách an toàn hơn là giữ khoảng cách và liên hệ người có chuyên môn để xử lý.

Nguồn: Times of India