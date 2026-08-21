Rắn có thể bò vào nhà vào mùa mưa: 7 điều tuyệt đối không được làm

Nếu bất ngờ thấy rắn ẩn sau đồ đạc hoặc cuộn mình trong góc nhà tắm vào mùa mưa, bạn nên xử lý thế nào để tránh đẩy cả gia đình vào nguy hiểm?

Mưa lớn có thể làm ngập hang và những nơi trú ẩn tự nhiên, buộc rắn tìm đến khu vực khô ráo hơn. Chúng có thể xuất hiện phía sau đồ nội thất, trong kệ giày hoặc những góc tối của nhà tắm.

Trong tình huống này, hoảng loạn dễ dẫn đến những phản ứng sai lầm. Theo Times of India, dưới đây là 7 điều không nên làm khi phát hiện rắn trong nhà.

1. Không tìm cách giết rắn

Không tìm cách giết rắn (Ảnh: Terminix).

Cầm gậy, dép hoặc vật dụng khác để tấn công rắn có thể là phản ứng đầu tiên của nhiều người. Tuy nhiên, rắn thường cắn khi cảm thấy bị dồn vào góc hoặc đe dọa. Việc tiến lại gần để đánh rắn vì vậy làm tăng đáng kể nguy cơ bị cắn.

Cách xử lý an toàn hơn là giữ khoảng cách và dành cho con vật lối thoát thay vì bao vây nó.

2. Không tự bắt hoặc dùng đồ vật khống chế rắn

Ngay cả khi có gậy, chổi hoặc thùng chứa, người không được đào tạo vẫn không nên tự bắt rắn. Trong căn phòng thiếu sáng và tâm lý hoảng loạn, việc kiểm soát chuyển động của con vật rất khó.

Hãy đưa trẻ em, người lớn tuổi và vật nuôi ra xa, đóng cửa phòng nếu có thể rồi liên hệ người cứu hộ rắn được đào tạo hoặc cơ quan chức năng.

3. Không phán đoán rắn độc chỉ qua hình dáng

Màu sắc, kích thước hay cách di chuyển không đủ để xác định một con rắn có độc hay không. Một số loài rắn độc và không độc có vẻ ngoài khá giống nhau, đặc biệt khi quan sát trong điều kiện ánh sáng yếu.

4. Không cố bắt rắn để nhận dạng và trì hoãn đến viện

Rắn vào nhà (Ảnh: Times of India).

Sau khi có người bị cắn, không nên cố bắt hoặc giết rắn rồi mang đến bệnh viện. Việc này vừa làm mất thời gian điều trị, vừa có thể khiến thêm người bị tấn công.

Các cơ sở y tế có thể đánh giá và xử trí dựa trên triệu chứng. Nếu điều kiện cho phép, chỉ nên chụp ảnh từ khoảng cách an toàn hoặc ghi nhớ một vài đặc điểm của con vật.

5. Không garô, rạch vết cắn hoặc hút nọc độc

Buộc garô có thể làm tổn thương nghiêm trọng mô tại chi bị cắn. Trong khi đó, rạch vết thương hoặc dùng miệng hút không loại bỏ được lượng nọc độc đáng kể mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Nạn nhân cần hạn chế cử động phần cơ thể bị cắn, tháo trang sức hoặc quần áo bó chặt ở khu vực lân cận và nhanh chóng đến bệnh viện.

6. Không đắp đá lạnh, ớt, nghệ hay dầu hỏa vào vết rắn cắn

Những cách xử trí dân gian như chườm đá, đắp nghệ, bôi dầu hỏa hoặc cho nạn nhân dùng ớt không có tác dụng điều trị rắn cắn. Riêng đá lạnh còn có thể làm giảm lưu thông máu và khiến tổn thương mô nghiêm trọng hơn.

Các biện pháp này không thể thay thế điều trị y tế và huyết thanh kháng nọc khi được bác sĩ chỉ định.

7. Không tìm thầy lang trước khi đến bệnh viện

Khoảng thời gian chờ đợi hoặc thử các phương pháp chữa trị truyền miệng có thể khiến nạn nhân bỏ lỡ cơ hội được xử trí kịp thời. Vì vậy, sau khi bị rắn cắn, ưu tiên hàng đầu là đến cơ sở y tế gần nhất, thay vì điều trị tại nhà hoặc tìm người chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian.

Khi gặp rắn trong nhà, nguyên tắc quan trọng nhất là không tiếp cận, không kích động và không tự bắt. Nếu xảy ra vết cắn, cần đưa nạn nhân đến bệnh viện ngay, không thử bất kỳ biện pháp chữa trị nào tại nhà.

Nguồn: Times of India