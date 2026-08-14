Lưu ý dành cho những gia đình đang trồng cây trước cửa nhà

Một cây xanh trước cửa có thể giúp ngôi nhà đẹp và mát hơn. Nhưng nếu chọn sai loại hoặc trồng sai vị trí, gia chủ có thể tự tạo thêm nhiều bất tiện cho chính mình.

Dưới đây là những lưu ý khi trồng cây trước cửa nhà mà mọi người nên biết.

Đừng để cây lớn che kín cửa chính

Đừng để cây lớn che kín cửa chính (Ảnh: Livingetc).

Một trong những lỗi dễ gặp nhất là trồng cây quá sát cửa hoặc để tán cây phát triển quá lớn. Theo Vietnamnet, cây thân lớn, tán quá rậm có thể che ánh sáng, làm mặt tiền tối, cản tầm nhìn và giảm sự thông thoáng. Xét về mặt kỹ thuật, hệ rễ của cây lớn nếu nằm quá gần công trình còn có nguy cơ ảnh hưởng đến nền, móng hoặc các cấu trúc xung quanh.

Vì vậy, với những cây đã trưởng thành, gia đình nên thường xuyên cắt tỉa cành. Khi trồng mới cần tính trước chiều cao, độ rộng của tán và phạm vi phát triển của rễ, thay vì chỉ nhìn kích thước cây lúc mới mua.

Nên chọn cây theo đặc điểm của ngôi nhà

Không có một loại cây nào phù hợp với mọi mặt tiền. Nhà hướng Tây, chịu nắng mạnh vào buổi chiều có thể ưu tiên cây tạo bóng mát nhưng vẫn cần giữ khoảng cách hợp lý với cửa. Nhà phố diện tích nhỏ nên chọn cây thân thanh, tán gọn hoặc cây trồng chậu thay vì những cây có bộ rễ lớn.

Tạp chí Việt Nam Hương Sắc gợi ý các loại cây như cau cảnh, dừa cảnh, trúc quân tử hay bàng Đài Loan nhờ dáng cây tương đối gọn và ít làm che khuất mặt tiền.

Nếu trồng sát tường hoặc cửa sổ, cũng cần chú ý khả năng thoát nước. Chậu cây hoặc bồn đất thường xuyên đọng nước có thể gây ẩm, thấm tường và tạo điều kiện cho muỗi sinh sản.

Không nên chọn các loại cây rụng lá quá nhiều

Không nên chọn các loại cây rụng lá quá nhiều (Ảnh: Getty).

Một cây xanh tốt chưa chắc đã phù hợp với khu vực cửa chính. Những loại cây rụng nhiều lá, quả hoặc hoa quanh năm có thể khiến lối đi liên tục ẩm bẩn, trơn trượt, đồng thời tăng công quét dọn. Lá mục tích tụ trong các góc khuất còn dễ thu hút côn trùng.

Do đó, với nhà phố hoặc mặt tiền nhỏ, nên ưu tiên cây dễ chăm, ít sâu bệnh, ít rụng lá và không cần tưới quá thường xuyên.

Cây khô, cành chết hoặc lá bệnh cũng cần được loại bỏ sớm. Ngoài vấn đề thẩm mỹ, cành khô có thể gãy rơi khi mưa gió, gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua.

Đặc biệt thận trọng với cây có độc

Không phải cây cảnh nào đẹp cũng thích hợp đặt ở nơi trẻ em, người già hoặc vật nuôi thường xuyên qua lại.

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, một số cây như trúc đào, thầu dầu, thông thiên có chứa độc tố. Khi lựa chọn cây trồng trước cửa, gia đình nên tìm hiểu kỹ đặc tính của loài, đặc biệt nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

Tương tự, những cây có nhiều gai nhọn hoặc cành cứng chìa ra lối đi cũng nên tránh ở vị trí sát cửa và hành lang.

Phong thủy nên tham khảo, không nên lấn át yếu tố an toàn

Trong quan niệm phong thủy, khoảng trước cửa nhà được coi là khu vực cần rộng, sáng, sạch và thông thoáng. Vì vậy, những cây có thân cao, tán gọn như cau thường được ưa chuộng hơn cây lớn án ngay trước cửa.

Một số quan niệm dân gian còn kiêng trồng dâu tằm, liễu, đa, gạo, mít hoặc xương rồng trước nhà. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những cách lý giải mang tính văn hóa, không phải tiêu chuẩn khoa học để quyết định có nên trồng cây hay không.

Điều quan trọng hơn là cây không chắn lối đi, không làm tối nhà, không gây nguy hiểm, phù hợp với diện tích và được chăm sóc thường xuyên.

5 điều nên kiểm tra nếu đang trồng cây trước cửa - Tán cây có đang che cửa, cửa sổ hoặc đèn chiếu sáng? - Rễ cây có làm nứt nền, vỉa hè hoặc phát triển sát móng nhà? - Chậu, bồn cây có bị đọng nước sau mưa hoặc tưới? - Cây có cành khô, sâu bệnh, lá rụng quá nhiều hay không? - Loài cây có độc, gai nhọn hoặc gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và vật nuôi không?

Tổng hợp