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Ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Duyên SN 2006

Duy Anh
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Nguyễn Thị Thúy Duyên cùng 2 đối tượng khác bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngày 09/7, Công an xã Nhơn Hội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Nam (sinh năm 1997, cư trú ấp An Hòa, xã Khánh Bình), Trần Văn Dương Thanh (sinh năm 1997) và Nguyễn Thị Thúy Duyên (sinh năm 2006), cùng cư trú ấp Đồng Ky, xã Nhơn Hội.

Trước đó, khoảng 07 giờ 30 phút ngày 5/7, Công an xã Nhơn Hội tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích xảy ra vào khoảng 01 giờ cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã khẩn trương triển khai nhiều tổ công tác đến hiện trường và Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang để xác minh, thu thập thông tin từ bị hại.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi cướp tài sản.

Ra quyết định tam giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Duyên SN 2006 và 2 người khác - Ảnh 1.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thúy Duyên, Nguyễn Thanh Nam, Trần Văn Dương Thanh (từ trái qua) (Ảnh: Công an An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 5/7, anh V.Đ.G. (sinh năm 1978) điều khiển xe máy đến đoạn đường thuộc ấp Đồng Ky, xã Nhơn Hội.

Khi vừa dừng xe, anh G. bị 02 đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích ở vùng đầu và vùng bụng. Anh G. bỏ chạy ra hướng Quốc lộ 91C để thoát thân.

Khi quay trở lại nơi dựng xe, anh phát hiện chiếc xe mô tô đã bị lấy mất. Do mất nhiều máu, anh G. ngất xỉu và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã khẩn trương tập trung truy xét các đối tượng liên quan. Qua đó, xác định Nguyễn Thanh Nam, Trần Văn Dương Thanh và Nguyễn Thị Thúy Duyên có liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của anh G.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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