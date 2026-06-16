HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Quỳnh Như SN 2004

Chi Chi
|

Nguyễn Thị Quỳnh Như bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Quỳnh Như (sinh năm 2004, trú tại thôn 3 Ea Trul, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, từ tháng 11/2025 đến tháng 02/2026, Nguyễn Thị Quỳnh Như nhiều lần đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tìm những người có tiền mặt để nhờ đổi tiền. Như đưa ra thông tin sẽ chuyển khoản ngân hàng tương ứng rồi nhận tiền mặt.

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Quỳnh Như SN 2004 - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Như. Ảnh: CA phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tuy nhiên, sau khi quét mã QR và thông báo đã chuyển khoản thành công, Như không thực hiện giao dịch chuyển tiền thực tế mà nói với các bị hại đã chuyển khoản thành công, sau đó chiếm đoạt số tiền của các bị hại.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Quỳnh Như đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên đối với nhiều bị hại tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những cá nhân là bị hại của Nguyễn Thị Quỳnh Như bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gặp đồng chí Thượng úy Phạm Thanh Tùng, số điện thoại: 0905309696 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vũ Thị Phương Hằng SN 1991 vừa ra đầu thú
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

lừa đảo

Tin ngắn

báo mới

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

khởi tố

bắt tạm giam

đối tượng lừa đảo

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

01:30
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Hà Nội ra thông báo nóng về nút giao ở con đường đắt đỏ 'bậc nhất hành tinh'

Hà Nội ra thông báo nóng về nút giao ở con đường đắt đỏ 'bậc nhất hành tinh'

01:20
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại