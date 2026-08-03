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Ra quyết định khởi tố người phụ nữ bán rượu Lưu Thị Thủy SN 1974

Chi Chi (Tổng hợp)
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Bà Thủy đã có hành vi bán rượu pha từ cồn công nghiệp với nước lã.

Sáng 2/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên báo Tuổi Trẻ Online rằng lực lượng chức năng đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Thủy (sinh năm 1974, thường trú tại phường Kon Tum) nhằm điều tra về hành vi "Sản xuất, mua bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và rà soát địa bàn, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh, mua bán rượu tại hộ gia đình bà Thủy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ tổng cộng 103 can nhựa chứa dung dịch màu trắng đục. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy: 9 can chứa cồn công nghiệp nguyên chất; 80 can chứa sản phẩm rượu thành phẩm được pha chế trực tiếp từ cồn công nghiệp, đang được đối tượng tích trữ và chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ cho người dân có nhu cầu.

Dẫn thông tin từ cơ quan điều tra, báo Lao Động cho biết bị can Lưu Thị Thủy thừa nhận đã chủ động thu mua các loại dung dịch cồn có nồng độ cao không rõ nguồn gốc, xuất xứ trôi nổi trên thị trường. Sau đó, đối tượng mang về nhà riêng, trực tiếp pha trộn cồn công nghiệp với nước lã theo tỷ lệ nhất định để làm thành rượu trắng rồi đem bán lẻ cho người tiêu dùng trên địa bàn.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý bị can Lưu Thị Thủy nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

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