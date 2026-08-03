Thi hành lệnh bắt giam nhân viên bán bia Trương Duy Khương SN 1994 liên quan 1,58 tỷ đồng

Trương Duy Khương đã đưa ra thông tin gian dối về việc có nguồn cung bia với giá bình ổn, thấp hơn giá thị trường.

Ngày 1/8/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý muốn mua hàng với giá rẻ của người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Duy Khương (sinh năm 1994) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Trương Duy Khương từng là nhân viên của cửa hàng thực phẩm chi nhánh Sông Cầu. Lợi dụng sự quen biết, đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc có nguồn cung bia với giá bình ổn, thấp hơn giá thị trường và cam kết giữ giá trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025 để tạo lòng tin.

Tin tưởng những thông tin này, bị hại nhiều lần chuyển khoản và giao tiền mặt đặt cọc mua bia cùng một số mặt hàng khác với tổng số tiền hơn 1,58 tỷ đồng.

Đối tượng Khương nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: CA Đắk Lắk

Để tạo niềm tin, đối tượng giao trước một phần hàng hóa, sau đó tiếp tục đưa ra nhiều lý do như cần bổ sung tiền đặt cọc, thanh toán để giữ hàng hoặc nhập thêm hàng với giá ưu đãi nhằm yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt hơn 393 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân và các hộ kinh doanh khi thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa có giá trị lớn. Để phòng ngừa lừa đảo, Công an khuyến cáo người dân:

- Không tin vào những lời chào bán hàng hóa với giá rẻ bất thường hoặc các chương trình ưu đãi không rõ nguồn gốc.

- Trước khi chuyển tiền đặt cọc, cần kiểm tra, xác minh kỹ thông tin về người bán, đơn vị cung cấp hàng hóa và nguồn gốc của hàng hóa.

- Đối với các giao dịch có giá trị lớn, cần ký kết hợp đồng hoặc có thỏa thuận bằng văn bản; lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ và lịch sử giao dịch để bảo vệ quyền lợi của mình.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch, không để các đối tượng lợi dụng lòng tin và tâm lý ham hàng giá rẻ để thực hiện hành vi lừa đảo, góp phần bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.