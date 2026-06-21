Ra lệnh bắt tạm giam cựu cán bộ ngân hàng Vũ Công Giang SN 1989

Vũ Công Giang đã dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Công Giang (sinh năm 1989, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Công Giang nguyên là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Chi nhánh Vĩnh Phúc. Trong quá trình làm việc, thay vì thực hiện các thủ tục cho vay theo đúng quy định của ngân hàng, Giang đã lợi dụng sự tin tưởng của một số khách hàng có nhu cầu vay vốn để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an công bố các quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Công Giang. Ảnh: CA Phú Thọ

Cụ thể, Giang đưa ra thông tin rằng cần thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất để hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khách hàng sang tên người khác do mình mượn tên đứng hộ. Sau khi nắm quyền kiểm soát các tài sản này, Giang tiếp tục sử dụng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, cầm cố, vay tiền hoặc chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.

Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định Vũ Công Giang đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xác định số tiền chiếm đoạt cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, đặc biệt là các thủ tục vay vốn, thế chấp hoặc chuyển nhượng tài sản. Trước khi ký kết các loại hợp đồng, giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, người dân cần đọc kỹ nội dung, tìm hiểu rõ bản chất giao dịch, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng, cơ quan công chứng và cơ quan có thẩm quyền giải thích đầy đủ quyền, nghĩa vụ pháp lý của mình.

Người dân tuyệt đối không ký các giấy tờ chuyển nhượng, ủy quyền hoặc các văn bản có nội dung làm thay đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản khi chưa hiểu rõ nội dung hoặc chỉ dựa trên lời hứa hẹn, cam kết bằng miệng của người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những cá nhân đã từng giao dịch với Vũ Công Giang theo phương thức, thủ đoạn nêu trên hoặc phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tương tự, chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.