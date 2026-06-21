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Ra quyết định khởi tố giáo viên mầm non Phạm Thúy Nga SN 1993

Chi Chi
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Phạm Thúy Nga bị khởi tố trong vụ án hình sự “Giết người”.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh gần đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” xảy ra ngày 29/5/2026 tại tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thúy Nga để điều tra về hành vi quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, cháu V.V.Q là con của anh Vũ Văn Đ. và chị Nguyễn Thị G. Sau khi bố mẹ không còn chung sống với nhau, cháu Q được anh Đ. trực tiếp nuôi dưỡng. Từ năm 2024, cháu nghỉ học và sinh sống cùng bố và mẹ kế là Phạm Thúy Nga. Trong khi anh Đ. làm nghề tự do thì Nga là giáo viên tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn.

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 11/2025 đến ngày 29/5/2026, với lý do cho rằng cháu Q thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và có hành vi trộm cắp vặt, Vũ Văn Đ. và Phạm Thúy Nga đã nhốt cháu trong một căn phòng riêng, khóa cửa từ bên ngoài trong thời gian dài. Trong quá trình sinh sống, cháu bị hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, không được bảo đảm đầy đủ các điều kiện thiết yếu về ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc.

Ra quyết định khởi tố giáo viên mầm non Phạm Thúy Nga SN 1993 - Ảnh 1.

Bị can Phạm Thúy Nga. Ảnh: CA Quảng Ninh

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian cháu Q bị nhốt, Phạm Thúy Nga nhiều lần có hành vi đánh đập, hành hạ. Đến tối ngày 29/5/2026, sau khi mở cửa phòng, Nga tiếp tục dùng tay và chân tác động nhiều lần vào cơ thể cháu Q. Sau đó, cháu rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhưng không qua khỏi.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do các tổn thương nghiêm trọng tại tim và gan. Trên cơ thể còn có nhiều dấu vết thương tích cũ tại vùng đầu, mặt, lưng và mông, phản ánh quá trình bị bạo hành kéo dài.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thúy Nga đã thừa nhận hành vi đánh đập, ngược đãi cháu Q trong thời gian dài và khai nhận việc đánh cháu vào tối ngày 29/5/2026 dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét trách nhiệm của Vũ Văn Đ. và Phạm Thúy Nga đối với hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ con” theo quy định của Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

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