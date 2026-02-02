Rã đông cá kiểu này là "sai bét": Đây mới là cách làm đúng

Cá hồi thường xuyên đứng đầu danh sách các “siêu thực phẩm” nhờ những lợi ích sức khỏe ấn tượng. Loại cá này chứa nhiều axit béo Omega-3, có tác dụng tuyệt vời trong việc tăng cường sức khỏe não bộ và tim mạch, đồng thời có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và giúp bạn khỏe mạnh hơn khi về già.

Tuy nhiên, hãy thừa nhận một điều – cá hồi không phải là lựa chọn rẻ nhất trong các loại cá. Chính vì vậy, nhiều người mua sắm thông minh thường chọn phi lê cá hồi đông lạnh thay vì cá tươi, bởi chúng thường có giá mềm hơn do chi phí vận chuyển thấp hơn. Và dù vẫn còn quan niệm cho rằng thực phẩm đông lạnh không thể sánh bằng thực phẩm tươi về mặt dinh dưỡng, các chuyên gia đã bác bỏ điều này, vì những sản phẩm này thường được cấp đông nhanh ngay tại thời điểm chất lượng tốt nhất.

Dẫu vậy, nếu bạn tích trữ phi lê cá hồi đông lạnh, bạn cần biết cách rã đông đúng cách, nếu không bạn có thể khiến bản thân hoặc người khác mắc bệnh nghiêm trọng.

Cảnh báo sai lầm khi rã đông cá

Chia sẻ trên Reddit, một người mua sắm đã đặt câu hỏi vì sao họ được khuyến cáo phải tháo bỏ lớp bao bì của cá đông lạnh ngay khi bỏ cá ra khỏi tủ đông. Người này cho biết đã đọc được hướng dẫn này trên bao bì sản phẩm.

“Vì sao bạn không nên rã đông cá ngay trong bao bì đó?” người dùng bối rối đặt câu hỏi.

“Trên bao bì luôn ghi là phải lấy cá ra khỏi bao bì trước khi rã đông, nhưng tôi tò mò không biết vì sao lại như vậy?” họ thắc mắc.

Những người dùng khác nhanh chóng vào giải thích rằng việc rã đông cá mà vẫn để nguyên bao bì hút chân không là một sai lầm có thể kích hoạt một tình trạng nguy hiểm gọi là ngộ độc botulinum.

Một người giải thích: “Ngộ độc botulinum. Các bao bì hút chân không là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn gây botulinum phát triển. Nếu vi khuẩn botulinum tồn tại sẵn, việc rã đông cá trong môi trường ít oxy có thể khiến vi khuẩn này nhân lên. Việc để cá tiếp xúc với không khí (oxy) sẽ làm chậm sự phát triển của vi khuẩn botulinum.”

Căn bệnh có thể gây tử vong này xuất phát từ độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum tạo ra, loại vi khuẩn phát triển mạnh trong môi trường thiếu oxy như thực phẩm bảo quản không đúng cách hoặc các vết thương bị nhiễm trùng. Bệnh gây ra tình trạng yếu cơ tiến triển, bắt đầu từ cơ mặt, mắt và cổ họng, sau đó có thể dẫn đến khó thở.

Các dấu hiệu cảnh báo đầu tiên thường xuất hiện trong vòng 12–36 giờ sau khi tiếp xúc, đòi hỏi phải được điều trị khẩn cấp bằng huyết thanh kháng độc để tránh hậu quả tử vong.

Thông tin này khiến nhiều người choáng váng, với một bình luận thừa nhận: “Là một người khá dễ dãi với các quy tắc an toàn thực phẩm, tôi thấy đây là thông tin cực kỳ quan trọng mà bằng cách nào đó tôi chưa từng nghe đến.”

Một người dùng khác bày tỏ sự biết ơn: “Trời ơi, tôi chưa từng biết điều này và ngộ độc botulinum thực sự khiến tôi sợ hãi. Tôi mua rất nhiều phi lê cá được hút chân không và chưa bao giờ mở chúng ra trước khi rã đông. Tôi cũng chưa từng đọc thấy hướng dẫn đó trên bao bì. Cảm ơn bạn!”

Cách rã đông cá an toàn

Nếu bạn muốn rã đông cá, bước đầu tiên sau khi lấy cá ra khỏi tủ đông là tháo bỏ lớp bao bì nhựa bao quanh từng miếng cá.

Sau đó, cho cá vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm (12–24 giờ) để đạt được kết cấu tốt nhất. Nếu cần nhanh hơn, hãy đặt cá (đã bỏ bao bì) vào một bát nước lạnh trong khoảng 30–60 phút, thay nước giữa chừng.

Tuyệt đối không sử dụng nước ấm hoặc nước nóng, vì điều này được xem là không an toàn và làm giảm chất lượng cá, do nó thúc đẩy vi khuẩn phát triển nhanh trong “vùng nhiệt độ nguy hiểm” và làm hỏng kết cấu khi phần bên ngoài bị nấu chín một phần trong khi bên trong vẫn còn đông đá.