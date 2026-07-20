Quy mô phi đội MiG-31K đang quá lớn so với số lượng tên lửa Kinzhal

Nga đang duy trì khoảng 40 tiêm kích MiG-31K, nhưng chỉ có khoảng 100 tên lửa Kinzhal sẵn sàng chiến đấu.

Hiện nay Lực lượng vũ trang Nga đang sở hữu hơn 40 tiêm kích MiG-31K/I, được sửa đổi từ MiG-31BM để mang tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal. Tốc độ sản xuất hiện tại của loại tên lửa này chỉ đạt 5 quả mỗi tháng và kế hoạch trong năm 2026 chỉ là 60 quả.

Quy mô kho dự trữ tên lửa Kh-47M2 Kinzhal theo ước tính chỉ có 100 quả, với 8 quả đã được sử dụng trong năm 2026. Nga đã quyết định giảm tốc độ sản xuất và triển khai Kinzhal do chi phí cao và hiệu quả thấp của loại đạn tấn công này.

Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, các doanh nghiệp chính chuyên sản xuất tên lửa Kh-47M2 Kinzhal gồm có:

Công ty cổ phần Tập đoàn khoa học và sản xuất Văn phòng thiết kế chế tạo máy (tại Kolomna, vùng Moskva).

Công ty cổ phần Doanh nghiệp khoa học và sản xuất radar MMS (tại St. Petersburg).

Viện Nghiên cứu Cơ khí Nhà nước mang tên V. Bakhirev (tại thành phố Dzerzhinsk, vùng Nizhny Novgorod).

Như vậy, đây đều là mục tiêu nằm trong tầm bắn lý thuyết của các loại vũ khí tầm xa hiện có của Ukraine. Nhưng vấn đề cần nêu bật vẫn là sự tăng trưởng mạnh mẽ phi đội MiG-31K/I.

Hiện đại hóa máy bay chiến đấu MiG-31 tại Nga.

Nếu bắt đầu từ số liệu của Military Balance thì đến cuối năm 2023, Nga có 24 máy bay loại này trong biên chế. Nếu so sánh với các chỉ số từ GUR thì trong 2,5 năm qua, người Nga đã đưa vào sử dụng thêm 16 chiếc MiG-31 nữa.

Nga không sản xuất thêm máy bay MiG-31 mới nào , vì vậy rất có thể để tăng quy mô phi đội MiG-31K/I, Nga buộc phải lấy từ kho dự trữ, ước tính số lượng vào năm 2018 là khoảng 130 - 150 chiếc.

Tính khả thi của kế hoạch mở rộng phi đội MiG-31K/I một cách mạnh mẽ như vậy đặt ra những nghi ngờ lớn. Bởi vì với 40 tiêm kích MiG-31 hiện có và lượng dự trữ 100 tên lửa Kh-47M2, bình quân mỗi máy bay chỉ cần thực hiện 2,5 lần phóng là cạn kiệt kho đạn.

Biến thể MiG-31I Ishim lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng 9/2023, trong chuyến thăm Vladivostok của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Điểm khác biệt so với MiG-31K là khả năng "tự động" tiếp cận điểm phóng tên lửa, nhưng không có thay đổi về hình dáng bên ngoài, dẫn tới nhận định thực chất đây vẫn là MiG-31K.

Việc người Nga duy trì quy mô phi đội MiG-31 hoán cải lớn như vậy có thể là do ban đầu Nga nhận định tên lửa Kh-47M2 sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến và cần được sản xuất liên tục.

Tuy nhiên, sau đó hiệu quả thực sự của chúng đã gây thất vọng, dẫn tới không được chế tạo thêm nhiều và sinh ra tình trạng "dư thừa" máy bay phóng như hiện nay.