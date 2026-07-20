HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quy mô phi đội MiG-31K đang quá lớn so với số lượng tên lửa Kinzhal

Sao Đỏ
|

Nga đang duy trì khoảng 40 tiêm kích MiG-31K, nhưng chỉ có khoảng 100 tên lửa Kinzhal sẵn sàng chiến đấu.

- Ảnh 1.

Hiện nay Lực lượng vũ trang Nga đang sở hữu hơn 40 tiêm kích MiG-31K/I, được sửa đổi từ MiG-31BM để mang tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal. Tốc độ sản xuất hiện tại của loại tên lửa này chỉ đạt 5 quả mỗi tháng và kế hoạch trong năm 2026 chỉ là 60 quả.

Quy mô kho dự trữ tên lửa Kh-47M2 Kinzhal theo ước tính chỉ có 100 quả, với 8 quả đã được sử dụng trong năm 2026. Nga đã quyết định giảm tốc độ sản xuất và triển khai Kinzhal do chi phí cao và hiệu quả thấp của loại đạn tấn công này.

Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, các doanh nghiệp chính chuyên sản xuất tên lửa Kh-47M2 Kinzhal gồm có:

  • Công ty cổ phần Tập đoàn khoa học và sản xuất Văn phòng thiết kế chế tạo máy (tại Kolomna, vùng Moskva).
  • Công ty cổ phần Doanh nghiệp khoa học và sản xuất radar MMS (tại St. Petersburg).
  • Viện Nghiên cứu Cơ khí Nhà nước mang tên V. Bakhirev (tại thành phố Dzerzhinsk, vùng Nizhny Novgorod).

Như vậy, đây đều là mục tiêu nằm trong tầm bắn lý thuyết của các loại vũ khí tầm xa hiện có của Ukraine. Nhưng vấn đề cần nêu bật vẫn là sự tăng trưởng mạnh mẽ phi đội MiG-31K/I.

- Ảnh 2.

Hiện đại hóa máy bay chiến đấu MiG-31 tại Nga.

Nếu bắt đầu từ số liệu của Military Balance thì đến cuối năm 2023, Nga có 24 máy bay loại này trong biên chế. Nếu so sánh với các chỉ số từ GUR thì trong 2,5 năm qua, người Nga đã đưa vào sử dụng thêm 16 chiếc MiG-31 nữa.

Nga không sản xuất thêm máy bay MiG-31 mới nào , vì vậy rất có thể để tăng quy mô phi đội MiG-31K/I, Nga buộc phải lấy từ kho dự trữ, ước tính số lượng vào năm 2018 là khoảng 130 - 150 chiếc.

Tính khả thi của kế hoạch mở rộng phi đội MiG-31K/I một cách mạnh mẽ như vậy đặt ra những nghi ngờ lớn. Bởi vì với 40 tiêm kích MiG-31 hiện có và lượng dự trữ 100 tên lửa Kh-47M2, bình quân mỗi máy bay chỉ cần thực hiện 2,5 lần phóng là cạn kiệt kho đạn.

Biến thể MiG-31I Ishim lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng 9/2023, trong chuyến thăm Vladivostok của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Điểm khác biệt so với MiG-31K là khả năng "tự động" tiếp cận điểm phóng tên lửa, nhưng không có thay đổi về hình dáng bên ngoài, dẫn tới nhận định thực chất đây vẫn là MiG-31K.

Việc người Nga duy trì quy mô phi đội MiG-31 hoán cải lớn như vậy có thể là do ban đầu Nga nhận định tên lửa Kh-47M2 sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến và cần được sản xuất liên tục.

Tuy nhiên, sau đó hiệu quả thực sự của chúng đã gây thất vọng, dẫn tới không được chế tạo thêm nhiều và sinh ra tình trạng "dư thừa" máy bay phóng như hiện nay.

Theo Defense Express
Truyền thông quốc tế bất ngờ với "quái kiệt" 370 tấn của Nga: 6 năm nữa, vùng Viễn Đông sẽ có thay đổi lớn
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Triều Tiên

Vladivostok

Viễn Đông

Bộ Quốc phòng Ukraine

MiG-31K

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại