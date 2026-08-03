Quy hoạch Hà Nội 100 năm: Trung tâm tài chính tương lai sẽ nằm ở đâu?

Trong quy hoạch Hà Nội 100 năm, khu vực Hoàn Kiếm được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thu hút các tổ chức tài chính lớn đặt trụ sở.

Sa bàn quy hoạch tổng thế thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo quy hoạch, đến năm 2035, Hà Nội sẽ hình thành một số trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo quan trọng ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Về định hướng phát triển không gian, khu vực đô thị hữu ngạn sông Hồng, (vị trí ở phía Nam sông Hồng, phía Tây đến vành đai xanh sông Đáy, phía Nam giáp đường Vành đai 4 và Đô thị Thể thao) sẽ quy hoạch định hướng thiết lập Khu tài chính với các cơ chế đặc thù, tập trung vào tài chính công.

“Việc thành lập khu tài chính được xác định dựa trên lợi thế về vị trí gần các trụ sở hành chính - chính trị, hội sở các ngân hàng dẫn đầu, hệ sinh thái các tổ chức quốc tế, cùng nhu cầu thu hút, điều phối và phân bổ nguồn vốn”, Quy hoạch nhấn mạnh.

Theo quy hoạch, khu vực Hoàn Kiếm được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thu hút các tổ chức tài chính lớn đặt trụ sở, đồng thời phát triển các sàn giao dịch về tài chính, công nghệ và hàng hóa.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ hình thành Tổ hợp trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ 4.0 trên trục Nhật Tân - Nội Bài. Đây sẽ là nơi quy tụ trụ sở của các tổ chức tài chính và các tập đoàn quốc tế, đồng thời kết nối với hệ thống kho bãi và logistics.

Khu vực Hoàn Kiếm được định hướng trở thành trung tâm tài chính mới của Hà Nội.

Trong Quy hoạch Hà Nội 100 năm, lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm được xác định là trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của ngành dịch vụ tài chính, góp phần tạo đột phá về cấu trúc kinh tế và mô hình tăng trưởng đô thị hiện đại, đồng thời kiến tạo nền tảng kinh tế tri thức, sáng tạo và có giá trị gia tăng cao.

Theo đó, Hà Nội sẽ tập trung phát triển các công cụ tài chính công và các giải pháp huy động vốn nâng cao như tài chính xanh, hợp tác công tư (PPP), tín dụng doanh nghiệp nhà nước và vốn xây dựng hạ tầng.

Bên cạnh đó, thành phố định hướng phát triển các dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm theo hướng toàn diện, hiện đại, gắn với Trung tâm giao dịch hàng hóa trong nước và quốc tế trên nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin tốc độ cao, an toàn, bảo mật, hệ sinh thái chuyển đổi số mạnh mẽ, kết nối đa phương tiện, thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ tài chính thông minh.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu phát triển hệ thống dịch vụ tài chính toàn diện, đa dạng theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, bảo đảm mọi chủ thể đều có khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính an toàn, thuận tiện với chi phí hợp lý, đồng thời coi đây là công cụ thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững.

Về phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch xác định tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ cao, tài chính và quản trị công.

Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước thông qua việc tăng cường liên kết giáo dục quốc tế và vận hành mô hình "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp".

Đồng thời, thành phố sẽ thiết lập các cơ chế đặc thù, vượt trội nhằm thu hút nhân tài và chuyên gia đầu ngành đảm nhiệm vai trò "Tổng công trình sư", "Kiến trúc sư trưởng" đối với các bài toán lớn của Thủ đô. Cùng với đó là định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chuyên nghiệp, có tư duy khoa học, đi kèm cơ chế khuyến khích và bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.