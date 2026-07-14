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2.100 xe bồn, 2.400 tấn thép, 36 giờ liên tục: Mỹ đổ cả "biển bê tông" xây móng nhà lớn thứ hai lịch sử

Trang Ly
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Đây là tòa tháp dân cư mang thương hiệu Bentley đầu tiên trên thế giới.

Có những công trình khiến người ta phải trầm trồ không chỉ vì độ cao, mà vì cách nó được sinh ra.

Suốt 36 giờ liên tục, không một phút ngừng nghỉ, một "đội quân" gồm 2.100 xe bồn trộn bê tông, 20.000 mét khối bê tông, cùng 2.400 tấn thép gia cường và 10 máy bơm bê tông đã cùng nhau đổ móng cho Bentley Residences Miami - tòa tháp căn hộ hạng sang đang mọc lên tại Sunny Isles Beach, bang Florida, Mỹ.

Những kỷ lục lớn nhất và đầu tiên của Bentley Residences Miami

Florida YIMBY ngày 4/6/2026, dẫn thông tin từ chủ đầu tư Dezer Development, cho biết đây là lần đổ bê tông móng nhà ở lớn nhất trong lịch sử bang Florida, và là lần đổ móng lớn thứ hai từng được thực hiện tại Mỹ.

2.100 xe bồn, 2.400 tấn thép, 36 giờ liên tục: Mỹ đổ cả "biển bê tông" xây móng nhà Bentley Residences Miami lớn thứ hai lịch sử - Ảnh 1.

Hình ảnh đồ họa Bentley Residences Miami sau khi hoàn thành. Nguồn ảnh: Bentley Residences

Chưa hết, Bentley Residences Miami còn là tòa tháp dân cư mang thương hiệu Bentley đầu tiên trên thế giới. Công trình được thiết kế bởi Sieger Suarez Architects hợp tác với Bentley Motors và phát triển bởi Dezer Development.

Hãng xe Bentley không tham gia vào việc xây dựng kết cấu, mà đưa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng - như họa tiết kim cương quen thuộc trên nội thất xe Bentley - vào các tấm kính, sàn đá, tay nắm cửa và nhiều chi tiết hoàn thiện khác trong tòa nhà.

2.100 xe bồn, 2.400 tấn thép, 36 giờ liên tục: Mỹ đổ cả "biển bê tông" xây móng nhà Bentley Residences Miami lớn thứ hai lịch sử - Ảnh 2.

Họa tiết kim cương quen thuộc của hãng xe Bentley đến từ Anh quốc.

“Việc xây dựng phần móng và thân tòa nhà là một cột mốc quan trọng đối với Bentley Residences Miami và là minh chứng cho sức mạnh của tầm nhìn và khả năng thực thi của chúng tôi,” ông Gil Dezer, Chủ tịch của Dezer Development, cho biết.

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“Khi tòa tháp vươn cao, chúng tôi mong muốn mang đến một trải nghiệm sống độc đáo thực sự, phản ánh sự đổi mới và tay nghề thủ công đặc trưng của thương hiệu Bentley, đồng thời nâng tầm Sunny Isles Beach trở thành điểm đến hàng đầu thế giới về cuộc sống xa hoa.”

Công trình xa hoa đi kèm bền vững, vì sinh thái

Phần móng khổng lồ này sẽ là bệ đỡ cho một tòa tháp 232 mét, gồm 216 căn hộ hạng sang hướng thẳng ra Đại Tây Dương rộng lớn.

Vì công trình nằm sát bờ biển Sunny Isles Beach - khu vực có rùa biển đến làm tổ - dự án áp dụng biện pháp giảm ánh sáng chiếu ra bờ biển vào ban đêm để không làm rùa biển con bị lạc hướng khi bò ra đại dương, một quy định môi trường phổ biến ở các dự án ven biển Florida.

2.100 xe bồn, 2.400 tấn thép, 36 giờ liên tục: Mỹ đổ cả "biển bê tông" xây móng nhà Bentley Residences Miami lớn thứ hai lịch sử - Ảnh 5.

Rùa Loggerhead (Caretta caretta) làm tổ tại bờ biển Sunny Isles Beach. Ảnh: Michael Patrick O'Neill Photography

Chưa kể, Bentley Residences Miami được thiết kế theo tiêu chuẩn của Florida Green Building Coalition (FGBC) nhằm giảm thiểu tác động môi trường trong cả quá trình thiết kế lẫn thi công.

Điểm nhấn công nghệ gây chú ý nhất của dự án là hệ thống Dezervator - thang máy chuyên chở ô tô đã được cấp bằng sáng chế, cho phép cư dân lái xe thẳng vào cabin và được đưa lên tận garage riêng ngay trong căn hộ của mình mà không cần rời khỏi xe.

2.100 xe bồn, 2.400 tấn thép, 36 giờ liên tục: Mỹ đổ cả "biển bê tông" xây móng nhà Bentley Residences Miami lớn thứ hai lịch sử - Ảnh 6.

Thang máy Dezervator đưa xe hơi lên thẳng garage riêng ngay trong căn hộ của gia chủ. Nguồn ảnh: Bentley Residences

36 giờ đổ bê tông liên tục: Vì sao phải chạy đua với thời gian?

Khác với các công đoạn xây dựng thông thường có thể tạm dừng, một khối móng khổng lồ như thế này không cho phép gián đoạn kéo dài giữa các lượt đổ.

Bê tông phải được đưa vào đồng bộ để tạo thành một khối liền mạch, hạn chế tối đa các đường nối yếu giữa những phần đổ ở thời điểm khác nhau.

2.100 xe bồn, 2.400 tấn thép, 36 giờ liên tục: Mỹ đổ cả "biển bê tông" xây móng nhà Bentley Residences Miami lớn thứ hai lịch sử - Ảnh 7.

Nguồn ảnh: Bentley Residences

Chính vì vậy, đội thi công buộc phải duy trì nhịp độ liên tục suốt 1,5 ngày: 10 máy bơm nhận bê tông từ dòng xe bồn nối đuôi nhau, đổ xuống lớp lưới thép dày đặc đã dựng sẵn.

Tính đến đầu tháng 6/2026, công trình đã vươn lên khỏi mặt đất và đạt tới tầng thứ 7, với tốc độ thi công ấn tượng. Trung bình cứ 5–6 ngày làm việc lại hoàn thành thêm một tầng.

Dự kiến, đến năm 2028 Bentley Residences Miami sẽ hoàn thành.

Từ một nền móng khổng lồ được đổ trong 36 giờ không ngừng nghỉ, đến những căn hộ view biển "triệu đô" và thang máy chở cả ô tô lên tận nhà, Bentley Residences Miami đang dần định hình một chuẩn mực mới cho khái niệm "sống sang" tại Mỹ - nơi kỹ thuật xây dựng đỉnh cao gặp gỡ sự xa xỉ của ngành công nghiệp ô tô.

Tham khảo: Florida YIMBY

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Công trình xây dựng

Bê tông

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