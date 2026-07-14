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Mục kích công trình phòng thủ bờ biển đỉnh bậc nhất TG: 2.000 khối bê tông, 7 triệu tấn đá cắm xuống biển

Trang Ly
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Được đưa vào khai thác từ tháng 12/2024, Vizhinjam là cảng trung chuyển nước sâu chuyên dụng đầu tiên của Ấn Độ. Cảng này đang được xây "áo giáp" 3,1km.

Ấn Độ đang triển khai một trong những công trình phòng thủ bờ biển ấn tượng nhất thế giới: Hàng triệu tấn đá cùng hàng nghìn khối bê tông khổng lồ đang được xếp đặt tỉ mỉ ở vùng cảng biển hướng ra biển Ả Rập, tạo thành đê chắn sóng dài 3,1 km bảo vệ siêu cảng Vizhinjam quan trọng của Ấn Độ. 

Tính đến ngày 10/7/2026, Công ty TNHH Cảng biển Quốc tế Vizhinjam (VISL) đã hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng đê chắn sóng thuộc giai đoạn II của Dự án Cảng trung chuyển container Quốc tế Vizhinjam (ICTT).

Ấn ĐỘ công trình phòng thủ bờ biển đỉnh bậc nhất TG: 2.000 khối bê tông, 7 triệu tấn đá cắm xuống biển - Ảnh 1.

Ấn Độ sử dụng cần cẩu chuyên dụng để cẩu hàng nghìn khối bên tông "hạ thủy".

Nằm trên bờ biển Kerala hướng ra biển Ả Rập, đê chắn sóng Vizhinjam là một công trình biển có nhiệm vụ bảo vệ Cảng Vizhinjam - cảng trung chuyển container cỡ lớn đầu tiên của Ấn Độ - khỏi những con sóng dữ dội của gió mùa từ Biển Ả Rập.

Tổng cộng, đê Vizhinjam được xây dựng bằng 7 triệu tấn đá granit cộng với 2.000 khối bê tông liên kết. Công trình cao 28 mét, sâu đến 21 mét.

Ấn ĐỘ công trình phòng thủ bờ biển đỉnh bậc nhất TG: 2.000 khối bê tông, 7 triệu tấn đá cắm xuống biển - Ảnh 2.

7 triệu tấn đá granit cộng với 2.000 khối bê tông mới có thể tạo thành đê chắn sóng Vizhinjam. Ảnh: Concretelayer

Kỳ quan kỹ thuật từ những khối bê tông ACCROPODE II

Đê chắn sóng Vizhinjam không đơn thuần là một công trình cảng biển mà là một lá chắn được tính toán để giữ an toàn cho con người, tàu thuyền và cả một vùng bờ biển trước sức mạnh của sóng biển.

Ấn ĐỘ công trình phòng thủ bờ biển đỉnh bậc nhất TG: 2.000 khối bê tông, 7 triệu tấn đá cắm xuống biển - Ảnh 3.

Cận cảnh các khối bê tông chắn sóng. Ảnh: Concretelayer

Concrete Layer Innovations cho biết, dự án sử dụng 2.000 khối ACCROPODE II, mỗi khối có thể tích 5 mét khối, được xếp thành lớp "áo giáp" bên ngoài đê chắn sóng. 

Khác với đá tảng chất đống ngẫu nhiên, các khối ACCROPODE II được thiết kế với hình dạng đặc biệt để cài khít vào nhau, tạo thành một hệ thống liên kết chặt chẽ, phân tán lực sóng thay vì chỉ dựa vào khối lượng đơn thuần. 

Ấn ĐỘ công trình phòng thủ bờ biển đỉnh bậc nhất TG: 2.000 khối bê tông, 7 triệu tấn đá cắm xuống biển - Ảnh 4.

Ấn Độ sử dụng cần cẩu trang bị hệ thống giám sát địa hình 3D thời gian thực Posibloc để thả các khối bê tông 5 mét khối. Ảnh: Concretelayer

Chính sự cài khít này là chìa khóa an toàn. Được phát triển để tăng cường sức đề kháng của lớp ngoài mà không chỉ dựa vào khối lượng lớn, hình dạng ACCROPODE II giúp phá vỡ và phân tán một phần năng lượng sóng. Khi nước tác động vào lớp bê tông cốt thép, áp lực lên phần thân chính của đê chắn sóng và khu vực được che chắn của cảng sẽ giảm đi, giúp tăng cường khả năng bảo vệ công trình.

Việc đúc khuôn các khối cấu kiện bê tông bắt đầu vào năm 2017 và việc lắp đặt các mảnh ghép bắt đầu vào năm 2022, khoảng thời gian này cho thấy quy mô hậu cần phức tạp trong sản xuất quy mô lớn.

Do điều kiện biển khó khăn ở khu vực này, việc đặt các thiết bị ACCROPODE II đã được thực hiện bằng cần cẩu trang bị hệ thống giám sát địa hình 3D thời gian thực Posibloc.

Ấn ĐỘ công trình phòng thủ bờ biển đỉnh bậc nhất TG: 2.000 khối bê tông, 7 triệu tấn đá cắm xuống biển - Ảnh 5.

Hình ảnh mô phỏng đê chắn sóng Vizhinjam bảo vệ cảng biển cùng tên của Ấn Độ. Ảnh: Vizhinjamport

Vì sao công trình này lại quan trọng đến vậy đối với con người? 

TIN LIÊN QUAN

Đê chắn sóng Vizhinjam không chỉ bảo vệ tài sản hạ tầng, nó tạo ra một vùng biển êm hơn, giảm sóng dồn, cho phép tàu thuyền cỡ lớn cập cảng và vận hành trong điều kiện an toàn hơn nhiều. 

Trong bối cảnh ngành hàng hải toàn cầu ngày càng có nhiều tàu siêu trọng, việc sở hữu những cảng nước sâu được bảo vệ vững chắc là yếu tố sống còn để giảm thiểu rủi ro tai nạn, đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn và hàng hóa, đồng thời duy trì hoạt động ổn định ngay cả khi thời tiết biển trở nên khắc nghiệt.

Nhìn từ xa, hình ảnh hàng nghìn khối bê tông xếp chồng lên nhau giữa đại dương mênh mông có thể gây choáng ngợp, nhưng phía sau vẻ ngoài đồ sộ ấy là một logic hoàn toàn vì sự an toàn giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ từ sóng lớn, bảo vệ cộng đồng dân cư ven biển, bảo vệ người lao động trên cảng, và tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động hàng hải trong nhiều thập kỷ tới. 

Đây là minh chứng cho thấy kỹ thuật xây dựng hiện đại đang được ứng dụng không phải để chinh phục biển cả một cách hung hãn, mà để tạo ra một vùng đệm an toàn, nơi con người có thể sống chung hài hòa hơn với sức mạnh của tự nhiên.

Tham khảo: Indianinfrastructure

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Ấn Độ

Biển Ả Rập

Vizhinjam

cảng Vizhinjam

đê Vizhinjam

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