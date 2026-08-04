Quốc gia quan trọng của EU bất ngờ rơi vào cảnh phụ thuộc 100% vào khí đốt Nga

Bỉ phụ thuộc hoàn toàn vào LNG Nga trong tháng 7, giữa lúc nguồn cung vào châu Âu sụt giảm vì xung đột tại Trung Đông và gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Diễn biến này làm phức tạp thêm bài toán năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), khi khối đang chuẩn bị cấm LNG Nga từ năm tới. Về lý thuyết, các nước thành viên phải giảm dần lượng mua từ Moscow.

Nhưng trên thực tế, căng thẳng tại Trung Đông, giá khí cao và tồn kho thấp khiến một số nước vẫn phải dựa vào nguồn cung Nga để bảo đảm an ninh năng lượng trước mùa đông.

Tổng lượng LNG nhập vào Bỉ trong tháng 7 giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số hàng cập cảng, Bỉ mua khoảng 400.000 tấn LNG từ Nga, đồng nghĩa Moscow trở thành nhà cung cấp LNG duy nhất của nước này trong tháng.

Ngoài LNG, Bỉ vẫn nhận khí đốt qua đường ống từ Na Uy và Anh. Điểm đáng chú ý nằm ở thị trường LNG bằng đường biển, nơi Nga bất ngờ chiếm toàn bộ lượng hàng nhập khẩu của Bỉ trong tháng 7.

Bỉ là nhà nhập khẩu LNG lớn thứ 5 châu Âu trong năm ngoái. Vì vậy, việc nước này chỉ nhập LNG Nga trong một tháng cho thấy những lỗ hổng còn tồn tại trong chiến lược thoát khí đốt Moscow của EU.

Lần gần nhất Nga là nhà cung cấp LNG duy nhất của Bỉ diễn ra vào đầu năm 2021, khi các nền kinh tế châu Âu vừa bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19 và trước khi xung đột Ukraine bùng phát toàn diện.

Từ sau năm 2022, EU đã nỗ lực cắt giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga. Khối này đã cấm các hợp đồng LNG ngắn hạn với Nga từ tháng 4 và dự kiến áp lệnh cấm đầy đủ với LNG Nga theo hợp đồng dài hạn từ năm 2027. Nhưng trước khi lệnh cấm có hiệu lực, dòng hàng từ Nga không những chưa biến mất mà còn tăng ở một số thời điểm.

Trong nửa đầu năm 2026, châu Âu nhập LNG Nga nhiều hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Các nước mua nhiều nhất là Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha. Ước tính EU đã chi gần 6 tỷ euro (6,9 tỷ USD) cho LNG Nga trong 6 tháng đầu năm.

Nguyên nhân chính là thị trường LNG toàn cầu đang căng thẳng. Chiến sự Trung Đông khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, làm giảm nguồn cung LNG từ khu vực Vùng Vịnh vào châu Âu. Trong khi đó, giá khí vẫn ở mức cao, khiến nhiều khách hàng trì hoãn mua thêm LNG để bơm vào kho dự trữ mùa đông.

Tình thế càng khó xử khi tồn kho khí đốt của châu Âu đang ở mức thấp nhất theo mùa trong dữ liệu từ năm 2009. Điều này khiến các chính phủ phải cân bằng giữa mục tiêu chính trị là loại bỏ năng lượng Nga và nhu cầu thực tế là bảo đảm đủ khí cho mùa đông.

Nga hiện vẫn là nhà cung cấp LNG lớn thứ 2 cho EU, chỉ sau Mỹ. Một số chuyên gia trong ngành đã đặt câu hỏi liệu lệnh cấm LNG Nga có thể được thực thi suôn sẻ nếu nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bất ổn. Tuy vậy, đến nay giới chức Brussels vẫn khẳng định kế hoạch cấm khí Nga từ năm tới không thay đổi.

Tháng trước, EU cũng cho phép ngoại lệ đối với việc vận chuyển LNG Nga sang nước thứ 3, nhằm giảm rủi ro gián đoạn đối với các chuyến hàng toàn cầu.

Theo Yahoo Finance﻿