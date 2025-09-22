QUAN TRỌNG: Cả nước tổng rà soát sổ đỏ, dữ liệu đất đai "thần tốc" 90 ngày, toàn dân chú ý việc làm ngay!

90 ngày đêm làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch 151/ /KH-BCA-BNN&MT về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai.

Chiến dịch được triển khai thực hiện trong 90 ngày, bắt đầu từ ngày 01/9/2025 đến ngày 30/11/2025, trên phạm vi toàn quốc, triển khai tại Trung ương là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an; triển khai tại địa phương là UBND tỉnh, thành phố, được triển khai đến cấp xã, thôn, xóm, tổ dân cư, tổ dân phố..

Chiến dịch sẽ tiến hành rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 2.342/3.321 đơn vị cấp xã; thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu đối với Giấy chứng nhận (đất ở, nhà ở) đã cấp nhưng chưa xây dựng cơ sở dữ liệu.

Hà Nội làm sạch dữ liệu đất đai

Với Kế hoạch số 252/KH-UBND do Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Đông ký ban hành, Hà Nội bước vào chiến dịch 90 ngày đêm để làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo đó, chiến dịch sẽ hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai tại 126 đơn vị cấp xã của thành phố Hà Nội , bảo đảm các tiêu chí "Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Theo kế hoạch, bốn nội dung cần triển khai gồm:

Thứ nhất : Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đã có, phân loại dữ liệu thành 3 nhóm sử dụng tốt, cần chỉnh sửa, xác thực, không sử dụng được.

Thứ hai : Thành phố triển khai xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở đối với nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, trong đó thu thập giấy tờ (sổ đỏ, căn cước công dân) từ người dân và số hóa và nhập dữ liệu vào hệ thống.

Thứ ba : Đồng bộ, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, dùng chung: Kết nối cơ sở dữ liệu đất đai Hà Nội với cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ quan chức năng.

Thứ tư : Quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, dịch vụ công trực tuyến: Tái cấu trúc thủ tục hành chính để giảm hồ sơ giấy. Bổ sung mã định danh thửa đất, tích hợp với địa chỉ số quốc gia.

Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa sẽ được kết nối và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và quản lý nhà nước về đất đai.

Chiến dịch nhằm hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai tại 126 đơn vị cấp xã của thành phố Hà Nội, bảo đảm các tiêu chí “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Bên cạnh đó, xác thực thông tin của Chủ sử dụng đất, Chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu (CSDL) hiện có với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin thẻ căn cước/Căn cước công dân (CCCD) của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào CSDL đất đai.

Lộ trình cập nhật dữ liệu đất đai, sổ đỏ

Kế hoạch 252 vạch ra một lộ trình chi tiết với các mốc thời gian rõ ràng, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều đơn vị.

Giai đoạn 1 : Sàng lọc dữ liệu ( 16/9 đến 25/9 ): Từ ngày 16/9, các cơ quan chức năng sẽ rà soát lại toàn bộ dữ liệu đã có, phân loại dữ liệu, tổ chức kết nối hệ thống; đến ngày 25/9 đối soát danh sách chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Giai đoạn 2 : Cập nhật và xác thực ( đến 30/10 ): Đây là giai đoạn quan trọng nhất, nơi thông tin của hàng triệu người dân sẽ được xác thực và cập nhật.

Giai đoạn 3 : Đến ngày 15/11 , sẽ tạo lập dữ liệu cho các thửa đất chưa có trong hệ thống.

Giai đoạn 4 : Đến ngày 30/11 , toàn bộ dữ liệu sau khi được làm sạch và bổ sung sẽ được đồng bộ lên hệ thống trung ương, đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch.

Hạn chót là 30/11 sẽ kết thúc chiến dịch.

Để đảm bảo thành công cho chiến dịch, Hà Nội đã phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, điều phối. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện, xử lý các vướng mắc. Công an thành phố đóng vai trò quan trọng trong việc đối chiếu, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chịu trách nhiệm truyền thông, đảm bảo mọi người dân đều nắm rõ tầm quan trọng và cách thức tham gia. Cuối cùng, Ủy ban nhân dân các phường, xã là đơn vị tuyến đầu, trực tiếp vận động và hỗ trợ người dân trong việc thu thập giấy tờ, số hóa tài liệu.

Các chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ: Giấy chứng nhận, CMND, CCCD... để chính quyền địa phương thu thập, quét (scan) tài liệu theo quy định .

Chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ là một nhiệm vụ hành chính mà còn là bước đi chiến lược, mở đường cho một nền quản lý đất đai minh bạch, hiện đại và phục vụ người dân tốt hơn.



