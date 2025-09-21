Ngắm trọn vẹn hình hài "siêu" dự án 2,14 ha phía Đông hồ Hoàn Kiếm, dự kiến khởi công tháng 10

Ngày 16/9, UBND phường Hoàn Kiếm, chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông Hồ Gươm, đã thông báo tới các tổ chức, cá nhân kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án.

Sau khi di dời 17 cơ quan và 42 hộ dân, quảng trường - công viên phía đông Hồ Gươm rộng 2,14 ha dự kiến được khởi công xây dựng trước 10/10.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng có quy mô diện tích hơn 26.300m2, dự kiến, sẽ hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.

Phối cảnh minh họa quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có tổng diện tích 2,14 ha.

Quảng trường mới sẽ kết hợp với không gian cây xanh, tạo điểm nhấn sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.

Trong phạm vi quảng trường - công viên phía Đông, TP Hà Nội dự kiến xây dựng công trình ngầm (3 tầng hầm), với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 42.300 m2.

Theo quy hoạch, trong 3 tầng hầm ở quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, sàn công trình thương mại, văn hóa với diện tích khoảng 14.000 m2; sàn kỹ thuật, khu phụ trợ khoảng 5.100 m2; không gian giao thông và dốc hầm khoảng 12.700 m2; diện tích đỗ xe khoảng 10.370 m2.

Quảng trường cũng sẽ kết hợp với phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị.

Các tuyến đường đi bộ sẽ được mở rộng, kết hợp với hệ thống xe điện để giảm thiểu phương tiện cá nhân, tạo môi trường thân thiện với người đi bộ.

Quảng trường sẽ được tổ chức đồng bộ với hệ thống cây xanh, thảm cỏ, lát đá, bãi đỗ xe và các hạ tầng kỹ thuật như chiếu sáng, cấp thoát nước, WiFi, camera an ninh..

Phường Hoàn Kiếm dự kiến sẽ khởi công phân kỳ 1 của dự án trước ngày 10/10. Phân kỳ 2 sẽ được phường nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.











