Ngắm trọn vẹn hình hài "siêu" dự án 2,14 ha phía Đông hồ Hoàn Kiếm, dự kiến khởi công tháng 10

Cùng ngắm hình ảnh phối cảnh quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Ngày 16/9, UBND phường Hoàn Kiếm, chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông Hồ Gươm, đã thông báo tới các tổ chức, cá nhân kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án.
Sau khi di dời 17 cơ quan và 42 hộ dân, quảng trường - công viên phía đông Hồ Gươm rộng 2,14 ha dự kiến được khởi công xây dựng trước 10/10.
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng có quy mô diện tích hơn 26.300m2, dự kiến, sẽ hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.
Phường Hoàn Kiếm dự kiến sẽ khởi công phân kỳ 1 của dự án trước ngày 10/10. Phân kỳ 2 sẽ được phường nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.