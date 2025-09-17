Hơn 3.300 doanh nghiệp bất động sản trở lại, tăng "sốc" 811% sau cú "thanh lọc" nghiệt ngã

Giá rao bán đất và chung cư vẫn duy trì đà tăng

Trong 8 tháng đầu năm 2025, kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, theo số liệu của Cục Thống kê – Bộ Tài chính. Cụ thể, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay đã tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt 26,14 tỷ USD. Tổng vốn FDI thực hiện ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế tới Việt Nam trong giai đoạn này ước đạt 13,9 triệu lượt, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4%, ước đạt 4.579 tỷ đồng.

Giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô giữ nhịp tích cực, thị trường bất động sản cũng cho thấy những điểm sáng. Trong 8 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 3.543 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, số doanh nghiệp quay lại hoạt động là 3.372 doanh nghiệp - mức tăng trưởng ấn tượng, lên tới 811% so với cùng kỳ năm ngoái, phần nào phản ánh sự tự tin của doanh nghiệp đối với triển vọng thị trường. Giai đoạn khó khăn trước đó đã khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động rời bỏ thị trường. Việc các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cho thấy xu hướng “thanh lọc” có thể đã qua, những doanh nghiệp còn lại có năng lực và khả năng thích ứng tốt hơn, hoặc đã tái cấu trúc thành công.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản tháng 8/2025 chịu ảnh hưởng khá nhiều của các yếu tố mang tính mùa vụ. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy trong tháng 8 vừa qua, lượng tin đăng bất động sản chỉ tăng nhẹ tại TP.HCM, trong khi mức độ quan tâm giảm hoặc đi ngang ở hầu hết các loại hình, khu vực do ảnh hưởng của giai đoạn trước tháng Ngâu, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và các sự kiện lớn trong tháng.

Xét về loại hình, trong giai đoạn 8 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, đất nền dự án ghi nhận tăng trưởng tốt nhất cả về mức độ quan tâm (tăng 40%) và lượng tin đăng (tăng 17%). Trong khi đó, các loại hình khác như chung cư, nhà riêng, đất nền sụt giảm từ 3-8% về mức độ quan tâm và tăng từ 5-10% về lượng tin đăng.

Trong 2 năm qua, giá bán bất động sản phổ biến (tính chung trên cả nước) vẫn giữ đà tăng ở hầu hết các loại hình, trong đó tăng mạnh nhất là đất - tăng 44% so với quý 1/2024 và chung cư - tăng 42%. Các loại hình khác gồm nhà riêng, đất dự án và nhà mặt phố tăng lần lượt 28%, 14% và 1% trong cùng giai đoạn.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, việc giá bán vẫn duy trì xu hướng tăng là kết quả của tăng trưởng cung tiền mạnh mẽ thông qua chính sách tiền tệ linh hoạt hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, sự khan hiếm nguồn cung sơ cấp kéo dài, đặc biệt ở các đô thị lớn, cùng với niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng giá bất động sản trong tương lai. Điều này cho thấy bất động sản vẫn là kênh đầu tư và tích sản hấp dẫn, nhưng cũng đặt ra thách thức về khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình thấp. Xu hướng này có thể tiếp diễn nếu các nút thắt về pháp lý và nguồn cung chưa được tháo gỡ triệt để.

Về giá bất động sản cho thuê (tính chung trên cả nước), dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy giá thuê gần như đi ngang ở hầu hết các loại hình cho thuê trong suốt 2 năm qua, chỉ nhích lên ở nhà mặt phố với mức tăng 7%.

Nhu cầu thuê trọ mùa tựu trường tăng vọt

Trong tháng 8/2025, thị trường cả nước đã ghi nhận mức độ quan tâm tăng ở các loại hình bất động sản cho thuê, với mức tăng 4% so với tháng 7. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu thuê nhà trọ mùa tựu trường tăng tới 45% so với tháng trước.

Cụ thể, tại Hà Nội, mức độ quan tâm tăng 12% đối với bất động sản cho thuê trong tháng 8/2025, trong khi mức độ quan tâm bất động sản bán giảm 6%. Lượng tin đăng cả bất động sản bán và cho thuê trên Batdongsan.com.vn đều giảm nhẹ ở mức 7%. Xét cụ thể từng loại hình, không khó hiểu khi nhà trọ là loại hình nổi bật nhất trong tháng 8/2025, tăng vọt 100% về mức độ quan tâm và 36% về lượng tin đăng so với tháng liền trước, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng nhu cầu tìm kiếm nhà trọ của sinh viên nhập học các trường Đại học, Cao đẳng tại Thủ đô. Ngoài nhà trọ, mức độ quan tâm đối với loại hình chung cư cho thuê cũng tăng 4% so với tháng 7.

Tương tự diễn biến tại thị trường Hà Nội, trong tháng 8/2025, thị trường TP.HCM (cũ) cũng ghi nhận nhà trọ là loại hình tăng trưởng nổi bật với mức độ quan tâm tăng 30% so với tháng 7. Với bất động sản bán, đất nền là loại hình duy nhất có sự tăng trưởng - tăng 2% về mức độ quan tâm so với tháng liền trước.







