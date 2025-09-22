Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước, Vietjet của tỷ phú Phương Thảo hiện thực hóa đơn hàng lịch sử

Tại sự kiện lịch sử diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Hãng hàng không Vietjet đã chính thức tiếp nhận chiếc máy bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc. Lễ bàn giao diễn ra trang trọng tại nhà máy của Tập đoàn Boeing ở Seattle, bang Washington, Mỹ, với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 21/9 theo giờ địa phương (đêm 21/9 giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự lễ bàn giao máy bay, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia. Sự kiện này không chỉ khẳng định mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mà còn góp phần thúc đẩy thương mại song phương và tạo ra hàng trăm nghìn việc làm tại Mỹ.

Chiếc máy bay Boeing 737-8 (hay còn gọi là Boeing 737 MAX 8) là một phiên bản thuộc dòng máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX, được thiết kế để thay thế mẫu 737-800 cũ. Loại máy bay này nổi bật với động cơ hiệu quả hơn, cánh lượn mới, thân máy bay dài hơn và nội thất được cải tiến, mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm tiếng ồn và trải nghiệm thoải mái hơn cho hành khách.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Vietjet, Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo, nhấn mạnh việc tiếp nhận chiếc máy bay đầu tiên từ đơn hàng lịch sử là bước tiến quan trọng trong hành trình hợp tác gần một thập kỷ giữa Vietjet và Boeing. Bà Thảo khẳng định sự kiện này là biểu tượng mới cho mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, của khát vọng chinh phục bầu trời, mang lại lợi ích cho nền kinh tế và người dân hai nước.

Lễ bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên cho Vietjet. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Trong khuôn khổ buổi lễ, Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope ký kết bàn giao chiếc máy bay 737-8 đầu tiên.

Theo thông tin công bố từ Vietjet, đơn hàng 200 máy bay với Tập đoàn Boeing trị giá 32 tỷ USD. Tàu bay mới sẽ được Vietjet khai thác tại thị trường khu vực, hướng tới hiện thực hóa khát vọng mở rộng mạng bay toàn cầu và phát triển bền vững.

Bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes, cho biết Boeing tự hào là nhà sản xuất tàu bay cho Vietjet - một hãng hàng không năng động hàng đầu và mang tới những đổi mới đột phá trong dịch vụ hàng không. Bà Pope cũng nhấn mạnh đây là dấu mốc mới, mở đầu các đợt giao hàng tiếp theo, khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Vietjet và Boeing, cùng nhau góp phần vào kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Sự kiện bàn giao máy bay này là một bước tiến mới, không chỉ trong lĩnh vực hàng không mà còn là một minh chứng sống động cho quan hệ song phương ngày càng mạnh mẽ giữa hai quốc gia. Chiếc máy bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn hàng 200 chiếc này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho Vietjet trong việc mở rộng mạng lưới bay, phục vụ thêm nhiều đường bay mới tại khu vực Đông Nam Á và quốc tế, qua đó khẳng định vị thế của hãng hàng không thế hệ mới năng động hàng đầu khu vực.