Cựu chủ tịch Nguyễn Thế Bình bị truy nã, Agribank lên tiếng "liên quan đến vụ việc gần 20 năm trước"

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa chính thức lên tiếng về việc ông Nguyễn Thế Bình - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng này bị cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Trong thông báo phát đi, Agribank cho biết, trong 2 ngày 19-20/9, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc cơ quan công an truy nã ông Nguyễn Thế Bình - nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank - liên quan đến vụ việc xảy ra trong giai đoạn gần 20 năm trước.

Trong thông cáo vừa phát đi, ngân hàng khẳng định đây là trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Thế Bình. Ông đã rời khỏi Agribank từ nhiều năm nay và cơ quan pháp luật đang xem xét trách nhiệm.

"Vụ việc nêu trên là trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Thế Bình, đã rời khỏi Agribank từ nhiều năm nay, cơ quan pháp luật đang xem xét trách nhiệm. Sự việc này hoàn toàn không liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của Agribank trong giai đoạn hiện tại", thông báo nêu rõ.

Ngân hàng này khẳng định luôn tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc, đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

Trước đó, ngày 19/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời truy nã ông Nguyễn Thế Bình (71 tuổi) để điều tra về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.﻿

C03 yêu cầu ông Nguyễn Thế Bình ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu hết thời hạn điều tra vụ án mà ông Bình không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.﻿

﻿"Bất kỳ người nào nếu phát hiện bị can Bình cũng có quyền bắt, giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất", lệnh truy nã nêu.