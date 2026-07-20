Quán bún bò “giàu” nhất Hà Nội: Giá 65.000 mà được phục vụ như vua chúa, không gian như resort 5 sao, có cả hồ bơi riêng

Tưởng chỉ ghé ăn một tô bún bò Huế, nhiều người lại bất ngờ khi phát hiện phía sau con ngõ nhỏ ở Âu Cơ là cả một căn biệt thự sang trọng với hồ bơi, tượng đá và khuôn viên rộng rãi. Không ít người phải thốt lên ngạc nhiên vì lần đầu được trải nghiệm cảm giác "đi ăn bún bò như đi resort" ngay giữa Hà Nội.

Thông thường, nhắc đến bún bò Huế, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những quán ăn bình dân ven đường, gian bếp nghi ngút khói cùng những bộ bàn ghế nhựa quen thuộc. Thế nhưng, quán Bún bò Huế Vạn Xuân tại số 6 ngõ 86 Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội) lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết mình đang bước vào một quán bún bò nằm trong khuôn viên của một căn biệt thự sang trọng, rộng rãi chẳng khác nào nhà hàng hay khách sạn cao cấp.

Quán Bún bò Huế Vạn Xuân có không gian trong biệt thự khiến nhiều khách ngỡ ngàng

Ngay từ cổng vào, không ít thực khách đã phải thốt lên "wow" trước công trình mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển với những hàng cột cao, cửa vòm, phù điêu và tượng đá được chạm trổ cầu kỳ. Tông màu kem chủ đạo càng khiến tổng thể trở nên thanh lịch, bề thế. Thay vì cảm giác đông đúc, xô bồ thường thấy ở các quán bún, nơi đây đem lại cảm giác như đang bước vào một buổi trà chiều trong khu biệt thự cổ hay khách sạn hạng sang.

Công trình mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển với những hàng cột cao, cửa vòm, phù điêu và tượng đá được chạm trổ cầu kỳ.

Ấn tượng hơn cả là khoảng sân rộng ngay giữa biệt thự được bố trí nhiều cây xanh, bồn hoa, bàn ghế gỗ và khu vực ngồi ngoài trời thoáng đãng. Từ đây, thực khách có thể vừa thưởng thức bún bò vừa ngắm hồ bơi trong khuôn viên, tạo nên một trải nghiệm khá "chill" và hiếm thấy với một quán bán món ăn bình dân.

Không chỉ có không gian ngoài trời, bên trong quán cũng được thiết kế rộng rãi với nhiều khu vực ngồi riêng biệt. Nội thất sử dụng tông màu ấm, kết hợp đèn chùm vàng và các chi tiết trang trí theo phong cách cổ điển, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi.

Không gian bên trong của quán

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là mức giá không hề "quý tộc" như vẻ ngoài của quán. Một bát bún bò Huế tại đây có giá từ 65.000-110.000 đồng, tùy loại tô tiêu chuẩn hay tô đặc biệt. Nếu muốn gọi thêm topping như huyết, giò bò, chả cua, giò heo, bắp bò, u hoa hay sườn bò, mức giá dao động từ 8.000-30.000 đồng mỗi loại.

Ngoài bún bò, quán còn phục vụ nhiều món ăn kèm như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc với giá khoảng 9.000-10.000 đồng/chiếc. Đồ uống cũng khá đa dạng, từ chè đậu ngự cốt dừa, cà phê muối đến trà cung đình, giá từ 10.000-25.000 đồng.

Thực đơn của quán

Một điểm cộng khác được nhiều thực khách đánh giá cao là khu bếp mở, cho phép khách quan sát toàn bộ quá trình chế biến. Bát ăn đều được tráng nước nóng trước khi phục vụ, tạo cảm giác sạch sẽ và chỉn chu.

Với không gian đẹp, yên tĩnh cùng phong cách phục vụ lịch sự, nhiều cư dân mạng nhận xét mức giá này khá hợp lý. Không ít người để lại bình luận như: "Ăn ổn, phục vụ tốt, trải nghiệm xứng đáng."

Một bán bún bò Huế có giá từ 65.000 đồng

Nhà sáng tạo nội dung Liệu Cơm Gắp Mắm cho biết cô hoàn toàn bất ngờ khi bước vào quán. Theo chia sẻ, toàn bộ nhân viên đều mặc áo dài, từ nhân viên phục vụ đến các cô chú lớn tuổi, tạo nên hình ảnh vừa trang trọng vừa đậm chất truyền thống.

"Mình sống hơn 20 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy một quán bún bò luxury như thế này. Không biết tiền bán bún bò có đủ bù tiền thuê biệt thự với tiền điện nước không nữa", cô hài hước chia sẻ.

Trong lần trải nghiệm, cô gọi một bát đầy đủ và một bát tiêu chuẩn. Theo đánh giá, cả hai tô đều nhiều topping, móng giò được ninh mềm chứ không dai như nhiều nơi khác nên khá phù hợp với cả các bạn nữ. Nước dùng đậm đà, vừa vị, đồ ăn kèm đầy đủ, thậm chí quán còn tặng thêm xoài chấm sốt để ăn khai vị. Tổng thể, cô chấm 8/10, với tổng chi phí 170.000 đồng cho hai người.

Một bán bùn bò Huế có các topping như giò heo, tiết, chả cua, thịt bò,...

Trong khi đó, food reviewer Bà Chúa Vỉa Hè nhận xét nước dùng mang hương vị khá giống bún bò Huế truyền thống, được ninh từ xương bò nên thơm và ngọt tự nhiên. Mùi sả nổi bật nhưng không lấn át các hương vị khác, tạo nên tổng thể đậm đà và dễ gây nhớ.

Theo cô, từng loại nguyên liệu đều được chăm chút kỹ lưỡng. Giò bò do quán tự làm thay vì nhập sẵn, chả cua mềm xốp, ngọt thịt, bắp bò hoa thấm vị nhưng vẫn giữ được độ giòn, móng giò được làm sạch kỹ, ăn vừa dẻo vừa giòn. Riêng phần u hoa có độ mềm béo, gần như tan trong miệng. Tô sườn cây xí quách giá 95.000 đồng có miếng sườn lớn, thịt nhiều và được ninh vừa tới. Ngoài ra, các món bánh bột lọc, bánh nậm và bánh ram ít đều được chuyển trực tiếp từ Huế ra nên giữ được hương vị đặc trưng.

Tiktoker Iryna Yang cũng chia sẻ rằng ban đầu cô nghĩ đây chỉ là "một quán bún bò Huế trong ngõ nhỏ thì có gì đặc biệt". Tuy nhiên, khi bước qua cánh cổng và nhìn thấy không gian biệt thự phía trong, cô lập tức thay đổi suy nghĩ. Iryna thưởng thức một tô bún bò đầy đủ giá 85.000 đồng và cho biết điều khiến cô thích thú nhất là một món ăn dân dã của Việt Nam lại được phục vụ trong không gian trang trọng đến vậy.

Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm giống các food reviewer, thực khách cũng cần lưu ý quán chỉ mở cửa từ 7h đến 14h vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Chính việc chỉ bán vào hai ngày cuối tuần càng khiến nơi đây trở nên đặc biệt và thu hút nhiều người tìm đến.

Quán có khu vực gửi xe máy khá thuận tiện. Với ô tô, khách thường phải đỗ xe ngoài đường Âu Cơ rồi đi bộ vào ngõ. Dù vậy, nhiều người cho rằng trải nghiệm hoàn toàn xứng đáng, nhất là khi muốn mời bạn bè, người thân hay đối tác thưởng thức một món ăn địa phương trong không gian lịch sự, thay vì những quán vỉa hè quen thuộc.

Không chỉ đơn thuần là một nơi để ăn bún bò, quán còn trở thành điểm đến dành cho những người yêu không gian đẹp. Mỗi góc của căn biệt thự, từ khoảng sân, bồn hoa, tượng đá, cửa vòm đến khu vực bàn ghế đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên vô số góc check-in ấn tượng. Giữa nhịp sống ồn ào của Hà Nội, đây được nhiều người ví như một nơi để tạm "trốn phố", vừa thưởng thức một tô bún bò Huế nóng hổi, vừa tận hưởng không gian yên tĩnh, thư thái hiếm có.