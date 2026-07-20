HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CGST đăng bài truy tìm chiếc xe ô tô màu trắng, tài xế đọc được liên hệ gấp!

Hương Trà
|

Một vụ va chạm giữa hai ô tô tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đang được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút nhiều sự chú ý.

Thời gian này, mạng xã hội đang chia sẻ bài đăng từ page Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai. Bài đăng truy tìm chủ phương tiện liên quan đến một vụ va chạm giao thông xảy ra vào trưa 19/7 tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Toàn bộ diễn biến vụ va chạm đã được camera an ninh ghi lại.

Camera an ninh ghi lại vụ va chạm.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 19/7, trước số nhà 074 đường Hàm Nghi, phường Lào Cai. Thời điểm này, một chiếc ô tô màu trắng được cho là đã va chạm với một xe SUV màu đỏ đang đỗ gọn gàng bên lề đường.

Sau cú va chạm khá mạnh, tài xế điều khiển chiếc xe màu trắng không xuống kiểm tra hiện trường, cũng không liên hệ với chủ phương tiện bị va chạm mà tiếp tục lái xe rời khỏi khu vực.

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng hỗ trợ chia sẻ thông tin để sớm liên hệ được với chủ phương tiện. Đồng thời, bài viết cũng gửi lời nhắn tới tài xế chiếc xe màu trắng, đề nghị chủ động liên hệ với page hoặc chủ xe bị va chạm để cùng thiện chí giải quyết vụ việc.

Thông tin được chia sẻ kèm theo bài viết cho biết chiếc xe cần tìm có màu trắng, mang nhãn hiệu Honda, biển kiểm soát 24A-099.xx. Hiện vụ việc đang tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

(Nguồn: Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

2 giáo viên bị khởi tố trong vụ gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT là tổ trưởng Toán, Ngữ văn
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại