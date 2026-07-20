2 giáo viên bị khởi tố trong vụ gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT là tổ trưởng Toán, Ngữ văn

Những diễn biến mới nhất xung quanh vụ tiêu cực trong kỳ tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Ngày 19/7, VietNamNet dẫn tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đã xác định 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thông cáo của Sở GD-ĐT, hai giáo viên liên quan gồm ông Trần Đức Lực (SN 1979), Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978) Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Thư ký Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. (Ảnh chụp màn hình)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, chiều 18/7, Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GDĐT và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm (nếu có).

Đến nay, trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 giáo viên liên quan đến vụ việc. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ GDĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.