Qua tuổi 40, phụ nữ nên ăn 1 trong 7 loại quả giàu collagen bậc nhất này để xóa mờ nếp nhăn, ngăn chảy xệ da và bảo vệ xương khớp

Collagen là loại protein quan trọng nhất trong cơ thể, chiếm tới 30% tổng lượng protein. Đây là yếu tố chính giúp duy trì độ đàn hồi, sự săn chắc của da, tóc và móng. Tuy nhiên, khi chúng ta bước qua tuổi 40, quá trình sản xuất collagen trong cơ thể suy giảm đáng kể, dẫn đến việc hình thành nếp nhăn, làn da chảy xệ và xương khớp trở nên yếu đi.

Theo một nghiên cứu của Viện Da liễu Mỹ, sau tuổi 40, quá trình sản xuất collagen có thể giảm tới 1% mỗi năm, khiến làn da dần mất đi độ săn chắc và đàn hồi vốn có.

May mắn thay, tự nhiên đã ban tặng cho chúng ta những loại trái cây giàu collagen giúp khắc phục tình trạng này. Những loại quả này không chỉ chứa vitamin, chất chống oxy hóa mà còn là nguồn cung cấp các chất hỗ trợ sản xuất collagen, giúp bạn duy trì làn da căng mịn và xương khớp khỏe mạnh.

Qua tuổi 40, phụ nữ nên ăn 1 trong 7 loại quả giàu collagen bậc nhất này

1. Xoài

Xoài là loại trái cây nhiệt đới chứa nhiều vitamin C - yếu tố quan trọng trong việc sản xuất collagen. Bên cạnh đó, xoài chứa beta-carotene - chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa quá trình lão hóa.

Một nghiên cứu tại Đại học California (2019) chỉ ra rằng, phụ nữ sau mãn kinh ăn xoài 4 lần/tuần trong 16 tuần đã giảm đáng kể các nếp nhăn, đặc biệt là ở vùng khóe mắt. Xoài không chỉ làm da mịn màng hơn mà còn giúp phục hồi độ đàn hồi tự nhiên.

2. Dứa

Dứa là một nguồn tuyệt vời của bromelain, một loại enzyme có khả năng chống viêm và thúc đẩy quá trình sản sinh collagen. Bromelain cũng hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng cần thiết cho làn da. Ngoài ra, dứa còn chứa hàm lượng cao vitamin C, giúp kích thích sản xuất collagen và làm lành các tế bào da bị tổn thương.

Theo nghiên cứu được công bố trên Journal of Medical Food, bromelain giúp giảm đau và sưng tấy sau phẫu thuật, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi da.

3. Ổi

Ổi không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa kẽm - một khoáng chất thiết yếu hỗ trợ sản xuất collagen. Nghiên cứu từ Đại học Mahidol, Thái Lan cho thấy, ổi chứa lượng vitamin C cao gấp 4 lần so với cam, giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa và cải thiện độ đàn hồi của da. Chất xơ trong ổi cũng hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng cần thiết.

4. Quả mọng

Quả mọng như việt quất, mâm xôi, dâu tây chứa hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cực kỳ cao. Các loại quả mọng không chỉ giúp tăng cường sản xuất collagen mà còn bảo vệ các sợi collagen khỏi sự phân hủy do gốc tự do.

Chị em có thể thêm quả mọng vào sữa chua, ngũ cốc hoặc ăn như một món ăn nhẹ giúp cải thiện làn da từ bên trong.



5. Cam

Cam là một trong những nguồn vitamin C tự nhiên dồi dào nhất. Một quả cam trung bình cung cấp khoảng 70mg vitamin C, đủ để kích thích quá trình sản sinh collagen.

Một nghiên cứu từ American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, những người có chế độ ăn giàu vitamin C có làn da săn chắc và ít nếp nhăn hơn 34% so với những người thiếu hụt vitamin C.

6. Bưởi

Bưởi chứa lượng vitamin C đáng kể, cùng với các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi tác động của môi trường. Chất lycopene trong bưởi còn giúp cải thiện kết cấu da và duy trì độ săn chắc. Bạn có thể thêm bưởi vào bữa sáng hoặc ăn như món tráng miệng sau bữa ăn.

7. Bơ

Bơ giàu vitamin E, chất béo không bão hòa đơn, và sterolin - một loại enzyme tự nhiên giúp thúc đẩy sản xuất collagen. Chất béo tốt trong bơ còn được chứng minh là có khả năng làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, mang lại làn da mềm mịn hơn.

Một nghiên cứu của Journal of Cosmetic Dermatology khẳng định rằng, những người ăn bơ thường xuyên có làn da mịn màng và ít nếp nhăn hơn.