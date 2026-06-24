Qatar báo tin vui đến cả thế giới

Ông trùm cung cấp LNG cho Việt Nam vừa phát đi những tín hiệu đáng mừng.

Ảnh minh họa

Qatar cho biết hoạt động xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ tại khu công nghiệp Ras Laffan, bất chấp những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ một trong những trung tâm LNG lớn nhất thế giới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Doha ngày 24/6, ông Saad al-Kaabi, Bộ trưởng Năng lượng đồng thời là Giám đốc điều hành QatarEnergy, khẳng định các cơ sở LNG, cảng Ras Laffan và hệ thống hậu cần liên quan vẫn hoạt động bình thường.

"Các cơ sở LNG của QatarEnergy, cảng Ras Laffan và các hoạt động hậu cần khác không bị ảnh hưởng. Điều đó sẽ không tác động đến khả năng xuất khẩu của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào", ông al-Kaabi cho biết.

Ras Laffan đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu khi năm ngoái khu phức hợp này chiếm gần 20% lượng LNG vận chuyển bằng đường biển trên thế giới. Vì vậy, tiến trình khởi động lại các dây chuyền sản xuất tại đây đang được giới giao dịch năng lượng theo dõi sát sao.

Theo QatarEnergy, nguồn cung khí đốt trong nước vẫn dồi dào và không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Tuy nhiên, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động tại Ras Laffan vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Hai dây chuyền LNG bị hư hại trước đó cần thay thế các thiết bị làm lạnh chuyên dụng, với thời gian sửa chữa dự kiến kéo dài từ ba đến năm năm.

Đáng chú ý, Qatar đặt mục tiêu khôi phục khoảng 80% công suất LNG tại Ras Laffan trong vòng hai tháng sau khi tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz được đảm bảo an toàn. Quá trình tái khởi động được đánh giá là phức tạp do cần kiểm soát áp suất hệ thống một cách cẩn trọng nhằm tránh nguy cơ rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.

Trong khi đó, các tín hiệu từ hoạt động vận tải biển cho thấy Qatar đang chuẩn bị cho việc nối lại xuất khẩu quy mô lớn. Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy ít nhất bốn tàu chở LNG thuộc sở hữu hoặc được Qatar thuê dài hạn đang di chuyển qua eo biển Hormuz để quay trở lại Ras Laffan mà không che giấu tín hiệu định vị.

Theo dữ liệu của Kpler, một số tàu từng biến mất khỏi hệ thống theo dõi từ giữa tháng 6 đã xuất hiện trở lại trong giai đoạn từ ngày 19 đến 23/6. Bốn tàu khác gồm Wadi Al Sail, Mekaines, Al Sadd và Mesaimeer cũng đã đi vào eo biển Hormuz hôm 23/6 thông qua tuyến đường của Iran.

Ông Vivek Dhar, chuyên gia phân tích của Commonwealth Bank of Australia, cho rằng đây là số lượng tàu LNG rỗng đi qua eo biển Hormuz lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu.

"Các tàu LNG rỗng khác cũng đang trên đường tới Qatar. Dữ liệu theo dõi tàu củng cố kỳ vọng rằng QatarEnergy sẽ đáp ứng được kế hoạch tăng sản lượng LNG của mình", ông nhận định.

Ở chiều ngược lại, tàu Al Ghashamiya, mang theo lô hàng LNG được bốc xếp từ Ras Laffan trước khi xung đột bùng phát, đã xuất hiện trở lại bên ngoài eo biển Hormuz vào ngày 22/6 sau nhiều ngày mất tín hiệu.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quá trình khôi phục xuất khẩu sẽ diễn ra theo từng bước. Ông Ayush Agarwal của S&P Global Energy nhận xét hoạt động điều động tàu của QatarEnergy và ADNOC vẫn tương đối hạn chế, phản ánh cách tiếp cận thận trọng trong bối cảnh các rủi ro an ninh hàng hải vẫn hiện hữu.

Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp do Mỹ dẫn đầu cũng cảnh báo nguy cơ thủy lôi tiếp tục là mối đe dọa đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Hiện lưu lượng tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này vẫn chỉ đạt một phần nhỏ so với mức khoảng 125 chuyến mỗi ngày trước khi xung đột Iran bùng phát.

Dù vậy, tuyên bố của Qatar về việc duy trì năng lực xuất khẩu đã giúp xoa dịu phần nào tâm lý lo ngại trên thị trường. Giá khí đốt tương lai tại châu Âu, một trong những chuẩn tham chiếu quan trọng của thị trường LNG toàn cầu, đã thu hẹp đà tăng và ổn định trở lại sau thông tin từ Doha.



