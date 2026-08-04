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Profile khủng của nữ GenZ vừa được bổ nhiệm làm “sếp” một công ty dược 60 năm tuổi

Hà Linh
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GenZ này là con gái Chủ tịch một ngân hàng.

Profile khủng của nữ GenZ vừa được bổ nhiệm làm “sếp” một công ty dược 60 năm tuổi - Ảnh 1.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa diễn ra cuối tuần qua, CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT) đã bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) mới gồm ông Phan Nhật Thanh, bà Trần Ngô Minh Anh, bà Lê Thị Hoàng Hân, ông Phạm Hồng Hà và ông Trần Đình Văn.

Sau đó, HĐQT nhiệm kỳ mới đã bầu ông Trần Đình Văn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Vị doanh nhân (SN 1966) đã có 33 năm công tác trong khu vực nhà nước. Từ năm 2024 đến nay, ông đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế và CTCP Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên.

Trong danh sách thành viên HĐQT mới đáng chú ý có bà Trần Ngô Minh Anh (SN 2002), được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc. GenZ này là con gái của ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch HĐQT Nam A Bank (NAB). Nữ doanh nhân có bằng cử nhân tài chính từ Đại học Central Florida (Mỹ), từng làm việc tại Ngân hàng New Omni Bank, California (Mỹ) trong giai đoạn 2024-2026.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ đã gắn bó với Nam A Bank hơn một thập kỷ. Ông gia nhập ngân hàng này từ năm 2013 với vai trò Phó tổng giám đốc, sau đó lần lượt giữ các chức vụ quan trọng cho đến khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 12/2022 đến nay.

Ngoài ra, dàn lãnh đạo mới của Dược Bến Tre cũng có thêm một gương mặt liên quan Nam A Bank là ông Phan Nhật Thanh (SN 1987). Ông làm việc tại ngân hàng này từ tháng 6/2010 đến nay.

Về Dược phẩm Bến Tre, doanh nghiệp đã hoạt động hơn 60 năm, chủ yếu sản xuất và kinh doanh thuốc. Năm trước, họ công bố đã phục vụ hơn 35.000 khách hàng trên toàn quốc, phủ từ kênh nhà thuốc, bệnh viện, phòng khám tới thương mại điện tử.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 418 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 25 tỷ đồng. Doanh thu chỉ tăng 3% nhưng lợi nhuận lại tăng tới 140%, chủ yếu nhờ hoạt động tài chính.

Cận cảnh nhan sắc “vạn người mê” của nữ chủ tịch sinh năm 1999 khi đi thị sát dự án nghìn tỷ
Tags

chủ tịch ngân hàng

Genz

Dược phẩm Bến Tre

Trần Ngô Minh Anh

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