Ít ngày sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PC1, bà Trịnh Khánh Linh đã có chuyến thị sát công trường dự án Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng giai đoạn 2 (NHIZ II).

Theo thông tin từ facebook PC1 Group, sáng ngày 31/7/2026, ban lãnh đạo Tập đoàn PC1 đã làm việc tại Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng (NHIZ) và khảo sát hệ thống hạ tầng đang vận hành và công trường dự án Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng giai đoạn 2 (NHIZ II).

Đoàn công tác gồm bà Trịnh Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT, ông Phan Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Lê Văn Dũng - Tổng Giám đốc cùng đại diện Ban Tổng Giám đốc, Ban Cố vấn, lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của PC1 và đội ngũ quản lý NHIZ.

Tại buổi làm việc, ban lãnh đạo PC1 đánh giá tình hình triển khai dự án, rà soát tiến độ thi công và yêu cầu các đơn vị tập trung kiểm soát chất lượng, an toàn lao động, môi trường cũng như tiến độ xây dựng hạ tầng tại NHIZ II. Mục tiêu là bảo đảm kế hoạch bàn giao đất và hạ tầng cho khách hàng theo cam kết.

NHIZ II được khởi công vào cuối năm 2025, có quy mô 197,16ha, tổng vốn đầu tư khoảng 170 triệu USD là giai đoạn mở rộng của Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng (NHIZ I) - khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

Khác với mô hình khu công nghiệp truyền thống, NHIZ II được quy hoạch theo định hướng khu công nghiệp sinh thái và thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững đang ngày càng được các nhà đầu tư quốc tế coi trọng. Hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn Nhật Bản, tích hợp hệ thống quản lý thông minh, sử dụng năng lượng hiệu quả, tăng cường ứng dụng năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn nhằm giảm phát thải carbon.

Dự án cũng dành nhiều diện tích cho cây xanh, mặt nước và hệ thống xử lý nước thải tập trung, hướng tới mục tiêu phát triển hài hòa giữa công nghiệp và môi trường. Đây được xem là lợi thế quan trọng trong bối cảnh nhiều tập đoàn toàn cầu đang ưu tiên lựa chọn các khu công nghiệp đáp ứng tiêu chí ESG và cam kết phát thải ròng bằng "0".

NHIZ II hướng đến thu hút các ngành công nghệ cao và công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng lớn như điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, tự động hóa, robot, công nghiệp hỗ trợ và các trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D). Việc tập trung vào các lĩnh vực này phù hợp với chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất của Việt Nam, đồng thời tận dụng xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Nhật Bản và các tập đoàn đa quốc gia.

Bên cạnh đó, dự án sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm gần Khu công nghiệp Nomura hiện hữu, kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cảng nước sâu Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi và mạng lưới logistics hiện đại của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa.

Một lợi thế đáng chú ý khác là NHIZ II được kế thừa uy tín và hệ sinh thái đầu tư của NHIZ I – khu công nghiệp đã thu hút hơn 50 doanh nghiệp Nhật Bản và quốc tế với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD sau hơn ba thập kỷ hoạt động. Nền tảng này giúp NHIZ II có khả năng thu hút nhanh các nhà đầu tư mới, đặc biệt là các doanh nghiệp vệ tinh trong chuỗi cung ứng của những tập đoàn đã hiện diện tại Hải Phòng.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn đầu tư ngày càng gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực, NHIZ II được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án khu công nghiệp kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng dòng vốn FDI và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Hải Phòng trong giai đoạn tới.