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Phương Tây dự đoán Su-57 sẽ được sản xuất với số lượng tương đương Su-34

Bạch Dương
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Tiêm kích tàng hình thế hệ năm Su-57 Felon được dự đoán sẽ bước vào giai đoạn sản xuất bùng nổ.

Theo tạp chí Military Watch (MW), Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp nhận một lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 thế hệ mới trong đợt giao hàng vừa diễn ra vào tuần trước.

Ấn phẩm MW nói thêm, những oanh tạc cơ Su-34 mới nhất đã được trang bị một ăng-ten đặc biệt, có khả năng được thiết kế để cung cấp liên lạc vệ tinh cần thiết nhằm hỗ trợ khả năng tấn công chính xác.

Giới chuyên gia quân sự Mỹ nhấn mạnh các máy bay chiến đấu này đang được sử dụng tích cực trong khu vực diễn ra Chiến dịch quân sự đặc biệt (SMO), đặt ra một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Lực lượng vũ trang Ukraine.

Tạp chí MW kết luận: "Nga dự kiến sẽ tiếp tục mua Su-34 với quy mô lớn hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư khác, nhưng điều cần lưu ý chính là sản lượng tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 dự kiến sẽ đạt mức tương tự".

Không quân Nga sẽ có tối thiểu 200 tiêm kích Su-57 Felon?

Theo số liệu hiện có, tính đến đầu năm 2026, tổng số máy bay ném bom Su-34 được chế tạo cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã lên tới 212 chiếc, bao gồm 7 phi cơ thử nghiệm và tiền sản xuất, trong đó có 16 chiếc được giao vào năm 2024 và 18 máy bay sản xuất vào năm 2025.

Với số lượng như trên, Bộ Quốc phòng Nga muốn nâng số lượng Su-57 lên mức tối thiểu 200 chiếc. Tuy vậy, đây là một mục tiêu bị đánh giá còn rất xa vời, khi sản lượng mỗi năm không quá 10 chiếc.

Trong trường hợp dây chuyền sản xuất mới tại Tổ hợp hàng không KnAAZ đi vào hoạt động đầy đủ và Nga tìm được nguồn cung cấp thiết bị bán dẫn cần thiết, họ cũng khó lòng hoàn thành mục tiêu trên trong khoảng thời gian 15 năm, tức là khi đó tiêm kích thế hệ 6 của Mỹ và Trung Quốc nhiều khả năng đã đi vào hoạt động.

Theo Military Watch
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