Phương Mỹ Chi bị đàn anh không thèm trả lời: "Tôi không quá dư dả về kinh tế"

Mới đây, tại chương trình Have a sip, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã chia sẻ về quá trình thực hiện album Vũ trụ cò bay – album đánh dấu sự thăng hoa nghề nghiệp của cô.



Phương Mỹ Chi

Cô nói: "Album này là một cơ duyên. Tôi đã phải gửi mail cho DTAP đến hai lần, nói rằng tôi rất muốn được làm nhạc chung với các anh.

Nhưng mail đầu tiên tôi gửi, các anh DTAP không trả lời tôi, bỏ qua luôn.

Đến mail thứ hai, các anh trả lời lại tôi thì tôi lại rụt lại. Thời điểm đó, tôi không quá dư dả về kinh tế và nghĩ mình chưa đủ khả năng để làm. Tôi chỉ muốn làm một sản phẩm mang màu sắc âm nhạc của Phương Mỹ Chi, đưa tới khán giả để họ nghe là biết nhạc của tôi. Tôi cũng muốn có sự đổi mới một chút về mặt hòa âm phối khí cho nhạc dân gian.

Tôi chỉ có một khao khát như vậy thôi còn chiến lược ra sao tôi chưa biết như thế nào. Vì thế nên tôi rụt lại.

Tới năm 2020, tôi thông qua một người cô kết nối mới biết được quản lý của DTAP. Cơ duyên đưa đẩy nên tôi về chung một quản lý với DTAP và bắt tay vào làm album.

Việc tôi làm album cùng DTAP cũng khác với những nghệ sĩ khác. Đầu tiên là chúng tôi cùng chung một mái nhà, thứ hai là tôi cũng thân với các anh.

Giai đoạn đó, các anh DTAP mở một lớp thực tập sinh dạy sáng tác, làm nhạc. Các anh kêu tôi vào học cho vui. Tôi không biết gì về sáng tác, cũng chưa ý thức được về việc này nên cứ lờ lững.

Tới khi vào học được ngày đầu tiên, tôi thấy quá thú vị và biết cách viết được giai điệu riêng cho mình, được vỗ tay khen hay. Tôi bị cuốn theo việc học sáng tác. Chị tôi thấy thế cũng lo, hỏi rằng mê sáng tác thế này có bỏ lỡ dự án album không.

Tôi cũng lo nhưng kệ thôi, đang mê sáng tác quá, nhỡ đâu trong lúc học sáng tác lại viết được bài nào trong album thì sao.

Cuối cùng, sau quá trình học sáng tác, tôi viết được 3 bài cho album của mình. Tôi thấy thú vị quá và tên album Vũ trụ cò bay được hình thành. Hình ảnh con cò đúng với tinh thần của tôi, cứ chăm chỉ làm việc, lại đậm chất Việt Nam".