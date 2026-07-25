Phong tỏa tài khoản ngân hàng, phạt tiền nếu người dùng nhận và chuyển tiền với mục đích sau

Hành vi này có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng bị phong tỏa giao dịch và thậm chí bị xử lý hình sự.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó nổi lên tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền, tổ chức đánh bạc và nhiều hoạt động phạm pháp khác. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân, không để vô tình tiếp tay cho tội phạm.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 3 bị can, trong đó có Dương Thanh Toàn, Đoàn Tú Lâm về hành vi thu mua trái phép tài khoản ngân hàng rồi bán sang Campuchia, thu lợi bất chính hơn 423 triệu đồng. Các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý hám lợi của một bộ phận người dân để thu mua tài khoản cá nhân với giá từ vài trăm nghìn đồng, tài khoản doanh nghiệp từ khoảng 1 triệu đồng, sau đó chuyển giao cho các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, những tài khoản này trở thành công cụ giúp tội phạm ẩn danh, thực hiện hành vi chuyển tiền lừa đảo, trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết.

Thực tế cho thấy, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng việc bán hoặc cho thuê một tài khoản ngân hàng “trống” sẽ không gây hậu quả. Tuy nhiên, ngay sau khi được thu mua, các tài khoản này lập tức bị sử dụng vào mục đích phạm pháp như nhận tiền lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến.

Đáng lo ngại, các giao dịch này chủ yếu diễn ra trên không gian mạng, có yếu tố xuyên biên giới, khiến việc kiểm soát, xử lý gặp nhiều khó khăn. Khi vụ việc bị phát hiện, người đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Điển hình, Công an TP Hải Phòng đã xử phạt hành chính các trường hợp mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng - một cái giá không hề nhỏ cho hành vi thiếu hiểu biết pháp luật.

Một thực tế đáng báo động là học sinh, sinh viên đang trở thành nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo. Với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, “cho thuê tài khoản vài ngày nhận tiền”, các đối tượng đã dụ dỗ nhiều bạn trẻ cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ATM, mã OTP.

Không ít trường hợp chỉ vì vài trăm nghìn đồng mà vô tình tiếp tay cho các đường dây lừa đảo. Khi tài khoản bị lợi dụng để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp, chính chủ tài khoản phải đối diện với nguy cơ bị xử lý hình sự.

Các chuyên gia cảnh báo, khi có trong tay đầy đủ thông tin như tài khoản, mật khẩu Internet Banking và mã OTP, tội phạm có thể thực hiện hàng loạt giao dịch tài chính trong thời gian ngắn, nhanh chóng xóa dấu vết qua nhiều lớp tài khoản trung gian.

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm và có chế tài xử lý nghiêm đối với các hành vi liên quan đến mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán. Theo Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, mức xử phạt hành chính đối với các hành vi trên như sau:

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài xử phạt hành chính, nếu hành vi được thực hiện nhằm cố ý phục vụ hoặc tiếp tay cho các tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc, tổ chức đánh bạc..., người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự với các tội danh tương ứng.

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, cho thuê, cho mượn hoặc giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” từ người không quen biết ở nước ngoài, đặc biệt khi có yêu cầu mở, cung cấp hoặc giao tài khoản ngân hàng nhưng không có lý do, mục đích cụ thể, rõ ràng.

Khi thực hiện các giao dịch tài chính, người dân cần bảo vệ chặt chẽ thông tin cá nhân; không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt thông qua các đường dẫn, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ bản thân, người thân bị lợi dụng thông tin, tài khoản ngân hàng, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ, kịp thời ngăn chặn các thiệt hại có thể xảy ra.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng