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Phiên bản 'Địa ngục' của tên lửa Kh-31 đạt tốc độ tới 3.800km/h

Bạch Dương
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Khả năng tiêu diệt mục tiêu và vượt qua hệ thống phòng không đối phương của tên lửa Kh-31AD do Nga chế tạo đã được nâng cao đáng kể.

- Ảnh 1.

Không quân Nga được trang bị một loại vũ khí độc đáo - tên lửa chống hạm siêu âm Kh-31AD, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho lực lượng hải quân đối phương.

Loại vũ khí dẫn đường chính xác này có khả năng tiêu diệt hiệu quả các tàu chiến thuộc nhiều lớp khác nhau, bao gồm cả các tàu có lượng giãn nước lớn.

Ưu điểm chính của tên lửa thuộc dòng Kh-31 là tốc độ "kinh hoàng" của nó, khi quả đạn có thể tăng tốc lên gần 3.800km/h, khiến việc đánh chặn bởi các hệ thống phòng không trở nên cực kỳ khó khăn.

Với trọng lượng phóng 715kg, tên lửa mang theo đầu đạn nổ mảnh mạnh 110kg. Sự kết hợp giữa động năng khổng lồ và đầu đạn mạnh mẽ tạo ra hiệu quả tàn phá: Tên lửa dễ dàng xuyên thủng các cạnh của tàu chiến, phát nổ bên trong nhằm tối ưu hóa mức độ phá hoại.

Đối với các phương tiện chở đạn dược hoặc nhiên liệu, cú đánh như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc, bao gồm cả việc phát nổ toàn bộ số hàng hóa bên trong.

- Ảnh 2.

Tên lửa chống hạm Kh-31AD của Nga có tính năng kỹ chiến thuật rất đáng nể.

Độ chính xác cao của Kh-31AD được đảm bảo bởi đầu dò chủ động - thụ động kết hợp, có khả năng chống nhiễu. Tên lửa có thể được phóng ở nhiều độ cao khác nhau - từ 100m cho đến 15km - tạo điều kiện áp dụng chiến thuật tấn công tối ưu.

Tầm bắn của nó đạt tới 160km, cho phép tấn công vượt ra ngoài tầm bắn đáp trả.

Kh-31AD là một vũ khí dẫn đường chính xác, biến bất kỳ tàu lớn nào thành mục tiêu dễ bị tổn thương.

Theo vestnik-rm
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Tags

quân sự

vũ khí

tên lửa chống hạm

tên lửa Kh-31

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