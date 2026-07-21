Phía sau 11 phút haftime show gây bão World Cup 2026: 5 phút trải bạt khổng lồ, cả trăm người chạy hồng hộc tiêu tốn 7 tỷ đồng

Hậu trường hé lộ cuộc chạy đua với thời gian phía sau 11 phút halftime show World Cup.

Halftime show đầu tiên trong lịch sử chung kết World Cup vừa diễn ra đã nhanh chóng trở thành đề tài được khán giả toàn cầu bàn tán. Trong khoảng 11 phút biểu diễn, Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Coldplay cùng dàn nghệ sĩ, nhạc công và khách mời liên tục xuất hiện trên mặt sân New York New Jersey Stadium.

Halftime show đầu tiên trong lịch sử chung kết World Cup vừa diễn ra đã nhanh chóng trở thành đề tài được khán giả toàn cầu bàn tán

Phần âm nhạc chỉ kéo dài 11 phút nhưng toàn bộ quãng nghỉ giữa hai hiệp lên tới khoảng 27 phút. Phần thời gian còn lại được sử dụng để đưa nhân sự, đạo cụ và thiết bị vào sân, sau đó tháo dỡ toàn bộ hệ thống trước khi trận chung kết tiếp tục. Giữa lúc quy mô và cách tổ chức halftime show gây tranh luận, một đoạn clip quay từ khán đài bất ngờ thu hút sự chú ý. Video ghi lại gần như toàn bộ quá trình biến mặt cỏ thành một sân khấu khổng lồ trước khi các nghệ sĩ xuất hiện.

Đoạn clip ghi lại quá trình chuẩn bị cho sân khấu half time show

Trong video, hàng trăm nhân sự được điều động để bảo đảm mọi công đoạn diễn ra đúng tiến độ. Theo tiết lộ từ đội ngũ sản xuất, tấm phủ được làm bằng vật liệu polyester, có diện tích hơn 7.000 m², vừa tạo hiệu ứng hình ảnh vừa bảo vệ lớp cỏ thi đấu.

Ngay sau tiếng còi kết thúc hiệp 1, hàng loạt nhân sự đồng loạt kéo tấm bạt khổng lồ phủ kín mặt sân. Các nhóm khác nhanh chóng đưa nhạc cụ, thiết bị và đạo cụ từ đường hầm vào khu vực trung tâm, từng bước dựng nên sân khấu giữa sân vận động.

Rất nhiều nhân sự được điều động để set up sân khấu half time show trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn

Ê-kíp chỉ có khoảng 5 phút chuẩn bị trước khi chương trình bắt đầu. Vì vậy, mọi công đoạn đều diễn ra gấp rút và gần như không có khoảng nghỉ. Người kéo bạt, người vận chuyển thiết bị, người căn chỉnh vị trí, trong khi nghệ sĩ và vũ công cũng nhanh chóng tập kết thành đội hình.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, quy trình lập tức được thực hiện theo chiều ngược lại. Hàng loạt nhân sự đồng loạt thu gọn tấm phủ, đưa toàn bộ thiết bị và đạo cụ rời khỏi sân để trả lại mặt cỏ cho hai đội tiếp tục thi đấu.

Rất nhiều nhân sự chạy đua với thời gian để thu dọn sân khấu haft time show

Trước đó, FIFA và Global Citizen định vị sự kiện là chương trình giải trí toàn cầu gắn với Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen. Vì thế, FIFA xác nhận các nghệ sĩ tham gia chương trình giữa giờ chung kết World Cup 2026 không nhận thù lao biểu diễn. Global Citizen cũng xác nhận halftime show quy tụ hơn 350 nghệ sĩ, nhạc công, vũ công và nhân vật biểu diễn đến từ nhiều quốc gia. Con số này chưa bao gồm đầy đủ lực lượng kỹ thuật, vận chuyển, âm thanh, ánh sáng, điều phối sân khấu và đội ngũ trực tiếp triển khai các hạng mục trên mặt cỏ.

Riêng đoạn clip quay từ khán đài cho thấy khoảng 140-160 người xuất hiện quanh sân để kéo, giữ và căn chỉnh tấm phủ rộng hơn 7.000 m². Đây mới chỉ là lực lượng có thể quan sát trong một công đoạn. Phía sau họ còn có các nhóm vận chuyển nhạc cụ, camera, đạo cụ và thiết bị, đồng thời đưa hàng trăm người biểu diễn vào đúng vị trí trước khi chương trình bắt đầu.

Chương trình hafltime show quỵ tụ hon 350 ghệ sĩ, nhạc công, vũ công và nhân vật biểu diễn đến từ nhiều quốc gia

Chưa có thông tin xác nhận toàn bộ những nhân sự tham gia dàn dựng halftime show sẽ được chi trả mức thù lao thế nào. Tại các kỳ World Cup, FIFA thường huy động lực lượng tình nguyện viên quy mô lớn để hỗ trợ vận hành sự kiện. Một phần đội ngũ xuất hiện trên mặt sân vì thế có thể là tình nguyện viên, bên cạnh các kỹ thuật viên chuyên nghiệp phụ trách âm thanh, ánh sáng, ghi hình và kết cấu sân khấu.

Tại các kỳ World Cup, FIFA thường huy động lực lượng tình nguyện viên quy mô lớn để hỗ trợ vận hành sự kiện

Dù không nhận lương, lực lượng tình nguyện viên vẫn phát sinh chi phí về đồng phục, đào tạo, thẻ công tác, ăn uống và công tác điều phối. Trong khi đó, các vị trí đòi hỏi chuyên môn, hệ thống thiết bị cùng quá trình tập luyện, vận chuyển và lắp đặt đều cần một ngân sách riêng. Chỉ riêng việc đưa nhạc cụ, camera, hệ thống âm thanh và đạo cụ vào giữa sân trong vài phút đã cho thấy khối lượng tổ chức không hề nhỏ.

Tấm phủ khổng lồ với diện tích hơn 7.000 m² có chi phí sản xuất được ước tính là không hề nhỏ

Một trong những hạng mục đắt đỏ nhất có thể là tấm phủ khổng lồ. FIFA và đơn vị sản xuất chưa công bố chi phí cụ thể, nhưng với diện tích hơn 7.000 m², giá trị phần polyester in đồ họa khổ lớn được ước tính khoảng 114.000-264.000 USD, tương đương 3-7 tỷ đồng theo giá tham chiếu trên thị trường.

Một sản phẩm gần hơn là cờ polyester in kỹ thuật số dùng trong sân vận động. Tuff Flags - một thương hiệu sản xuất cờ và biểu ngữ có trụ sở tại Hoa Kỳ, nổi tiếng với các sản phẩm cờ đạt chuẩn chất lượng thương mại - niêm yết tấm cờ 60 x 100 ft, diện tích 6.000 ft², với giá 9.075 USD, tương đương khoảng 1,51 USD/ft². Áp vào diện tích hơn 7.000 m², giá trị ước tính đạt gần 114.000 USD, tương đương hơn 3 tỷ đồng.

Ở phân khúc polyester in màu bằng công nghệ chuyển nhiệt, giá công khai của một số nhà cung cấp dao động khoảng 1,8-3,5 USD/ft². Nếu nhân với 75.347 ft², riêng phần vải và in hình có thể đạt 135.000-264.000 USD, tương đương khoảng 3,6-7 tỷ đồng.

Con số này mới tính phần vật liệu và in hình, chưa bao gồm thiết kế, may ghép, xử lý chống cháy, vận chuyển, thử nghiệm trên sân và phương án dự phòng. Như vậy, ngay cả khi một phần nhân sự hỗ trợ có thể là tình nguyện viên, kinh phí dành cho halftime show vẫn khó ở mức thấp.

Kinh phí dành cho halftime show tại World Cup vẫn khó ở mức thấp

Chỉ riêng tấm phủ đã có thể trị giá hàng tỷ đồng, chưa kể sân khấu, nhạc cụ, âm thanh, ánh sáng, camera, vận chuyển và hàng trăm người tham gia vận hành. Đoạn clip phần nào cho thấy khoản đầu tư phía sau 11 phút biểu diễn có thể lớn hơn nhiều so với những gì khán giả nhìn thấy trên sóng truyền hình.

Ảnh: FIFA/ B/R FootBall



